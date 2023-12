Frauen-Europameisterschaft 2022: Rekordverdächtige Zuschauerzahlen, die Favoriten und welche Spielerinnen man beobachten sollte

Für das Turnier mit 16 Mannschaften wurden bereits rund 450 000 Karten verkauft - darunter 73 200 ausverkaufte Karten für Englands Auftaktspiel gegen Österreich im Old Trafford und 87 200 für das Finale im Wembley-Stadion - und damit der bisherige Rekord von 240 000 Karten, der vor vier Jahren in den Niederlanden aufgestellt wurde, weit übertroffen.

Der Hype um das Turnier folgt auf eine Saison, in der auf dem ganzen Kontinent zahlreiche Zuschauerrekorde gebrochen wurden.

In Spanien stellte Barcelona mit 91 648 Zuschauern im ausverkauften Camp Nou beim Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Wolfsburg einen neuen Weltrekord für ein Frauenfußballspiel auf und übertraf damit den seit dem Finale der Frauenfußball-Weltmeisterschaft 1999 bestehenden Rekord.

Auch in Frankreich wurden Rekorde gebrochen: 43 254 Fans kamen in den Parc des Princes, um das Champions-League-Halbfinale zwischen Paris Saint-Germain und Lyon zu sehen, und auch in England wurde der Zuschauerrekord gebrochen: 49 094 sahen, wie Chelsea im FA-Cup-Finale in Wembley Manchester City besiegte.

Auch in Schweden ist die Vorfreude auf die Euro 2022 spürbar: 33 218 Zuschauer verfolgten das letzte Vorbereitungsspiel der Nationalmannschaft gegen Brasilien.

Diese Saison hat zweifelsohne bewiesen, dass es in ganz Europa ein großes Interesse am Frauenfußball gibt.

Aus diesem Grund hat die Entscheidung der UEFA, Stadien wie das Manchester City Academy Stadium und das Leigh Sports Village zu nutzen, die einige Spielerinnen und Fans als zu klein für ein so großes Turnier ansehen, für einige Verwunderung gesorgt.

Euro 2022-Favoriten

England

Gastgeber England hat bei der Euro 2022 eine realistische Chance, den ersten großen Pokal in der Geschichte der Nationalmannschaft zu gewinnen.

Der Heimvorteil vor einer englischen Rekordkulisse wird zweifellos eine Rolle spielen, aber die Mannschaft hat unter Cheftrainerin Sarina Wiegman seit ihrer Ernennung im September 2021 eine beeindruckende Leistung gezeigt.

England ist unter der Niederländerin, die die Niederlande vor vier Jahren zum WM-Titel geführt hat, noch ungeschlagen. Unter Wiegman hat England bemerkenswerte 84 Tore erzielt, darunter ein rekordverdächtiger 20:0-Sieg gegen Lettland, und nur drei Gegentore kassiert.

Die Löwinnen setzten ihre beeindruckende Vorbereitung auf das Turnier mit einem beeindruckenden 5:1-Sieg gegen Wiegmans ehemaliges Team fort, bevor sie die Schweiz mit 4:0 besiegten.

Eine Mannschaft, die sich mit Stürmerin Lauren Hemp, Stürmerin Ellen White und Verteidigerin Lucy Bronze rühmen kann, kann mit den Besten mithalten, aber die wichtigste Frage ist, ob diese Gruppe mit den hohen Erwartungen umgehen kann.

Die Nationalmannschaft hat bei den letzten drei großen Turnieren jeweils das Halbfinale erreicht, ist aber jedes Mal am Finale gescheitert.

Die aktuelle Mannschaft ist wohl die talentierteste von allen, und nachdem die Herrenmannschaft im vergangenen Jahr das Finale der Euro 2020 erreicht hat, sind die englischen Fans verständlicherweise optimistisch, ihre Nationalmannschaft zum zweiten Mal in Folge in einem Wembley-Finale zu sehen.

Spanien

Während die Buchmacher Spanien als knappen Favoriten in das Turnier schicken, ist es vielleicht zutreffender, diese Mannschaft als Favorit unter den Außenseitern zu sehen.

Mit einem beeindruckenden 7:0-Sieg gegen das leicht unterlegene Australien im vorletzten Aufwärmspiel vor dem Turnier hat die Mannschaft ein Zeichen gesetzt, bevor sie am Freitag gegen Italien ein 1:1-Unentschieden erreichte.

Doch nur einen Tag vor Beginn des Turniers musste Spanien erfahren, dass sich die Starspielerin und Ballon d'Or-Gewinnerin von 2021, Alexia Putellas, einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen hat und damit das Turnier und mehrere Monate danach verpassen wird.

Putellas ist die wohl begabteste Spielerin der Welt, die in der Lage ist, ein Spiel im Alleingang mit einer genialen Einzelleistung zu gewinnen, und ihr Fehlen dürfte Spaniens Chancen auf einen Sieg gegen eine der etablierten Nationen zunichte machen.

Spaniens Aufstieg auf der internationalen Bühne fiel zeitlich mit der Entwicklung Barcelonas zu einem nationalen und europäischen Spitzenteam zusammen, und nicht weniger als neun Spielerinnen des FC Barcelona haben es in den 23-köpfigen endgültigen Kader von Jorge Vilda geschafft.

Diese Mannschaft hat manchmal Schwierigkeiten, die Abwehr von stärkeren oder hartnäckigeren Teams zu knacken, und sie wird durch das Fehlen der Rekordtorschützin Jennifer Hermoso, die sich Anfang des Monats eine Bänderverletzung im Knie zugezogen hat, zusätzlich beeinträchtigt.

Für große Verwunderung bei den Fans der spanischen Nationalmannschaft sorgte auch das Fehlen des Real-Sociedad-Duos Amaiur Sarriegi und Nerea Eizagirre, die in der vergangenen Saison zusammen 33 Tore in der Primera División erzielten, wobei Sarriegi in fünf WM-Qualifikationsspielen 11 Treffer beisteuerte.

In Abwesenheit von Putellas wurde Sarriegi in die Mannschaft berufen, um die Lücke in der Offensive zu füllen, wenn auch nicht unter den Umständen, die sie oder andere in der Nationalmannschaft sich erhofft hatten.

Doch trotz der Schwächen Spaniens und des Mangels an Stars wird es nur wenige Mannschaften geben, die sich darauf freuen, auf Vildas Team zu treffen.

Zu beobachtende Spielerinnen

Ada Hegerberg

Die gegnerischen Verteidigerinnen aufgepasst: Ada Hegerberg ist zurück. Die 26-Jährige kehrte erst im April nach fünfjähriger Abstinenz in die norwegische Nationalmannschaft zurück.

Nach dem zweiten Platz bei der Euro 2013 ging Norwegen vor fünf Jahren mit großen Hoffnungen in das Turnier in den Niederlanden.

Das Team belegte jedoch den letzten Platz in seiner Gruppe und Hegerberg verließ daraufhin die Nationalmannschaft. Sie sagte, ihre Erfahrungen mit der Mannschaft hätten sie "mental gebrochen" und frustriert darüber, wie der Frauenfußball in Norwegen angesehen werde.

Hegerberg spielte weiterhin auf Vereinsebene für Lyon und wurde 2018 zur Gewinnerin des ersten Ballon d'Or der Frauen gekürt.

Doch im Januar 2020 riss sich Hegerberg das vordere Kreuzband, was sie fast zwei Jahre lang außer Gefecht setzte.

Als sie im Oktober 2021 zurückkehrte, legte sie sofort los und trug dazu bei, dass Lyon den Titel in der französischen Liga zurückeroberte, den es in der Saison zuvor an Paris Saint-Germain verloren hatte. Auch im Champions-League-Finale erzielte sie ein Tor und eine Vorlage und holte sich den Titel von Barcelona zurück.

Hegerberg ist eine der torgefährlichsten Spielerinnen im Frauenfußball - ihr Können vor dem Tor wurde durch einen Hattrick in ihrem ersten Spiel nach fünf Jahren in der norwegischen Nationalmannschaft unterstrichen - und wird versuchen, die verlorene Zeit auf der internationalen Bühne wieder aufzuholen.

Vivianne Miedema

In den letzten Jahren hat sich Vivianne Miedema zu einer der erfolgreichsten und gefürchtetsten Stürmerinnen im Weltfußball entwickelt.

Die erst 25-jährige Arsenal-Stürmerin hat in 109 Spielen für die Niederlande 92 Tore erzielt und ist damit die beste Torschützin aller Zeiten im Trikot der niederländischen Nationalmannschaft, egal ob bei den Frauen oder bei den Männern.

Ihre Erfolge für Arsenal in der Women's Super League - sie ist jetzt die beste Torschützin in der Geschichte der Liga - brachten ihr kürzlich einen neuen Vertrag ein, der sie angeblich zur bestbezahlten Frauenspielerin in England macht.

Bei der Europameisterschaft 2017 wurde Miedema Zweite im Rennen um den Goldenen Schuh - sie erzielte vier Tore, darunter zwei im Finale - als die Niederländerinnen ihre erste große internationale Trophäe gewannen. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass sie auch dieses Mal wieder zu den besten Torschützinnen gehören wird.

Lauren Hanf

Es gibt nur wenige Spielerinnen in Europa, die einen so vom Hocker reißen wie Lauren Hemp.

Die 21-Jährige ist eine trickreiche Flügelspielerin, die mit ihrer Schnelligkeit, ihrer magischen Übersicht und ihrem Torriecher so ziemlich alles mitbringt, was man sich von einer Offensivspielerin nur wünschen kann.

In der vergangenen Saison erzielte Hemp in 36 Spielen für Manchester City 20 Tore und 10 Vorlagen und wurde von der PFA zum vierten Mal zur besten Nachwuchsspielerin des Jahres gewählt.

Ihre Form im In- und Ausland war so gut, dass Hemp nicht mehr nur als beste Nachwuchsspielerin Englands gilt, sondern sogar als beste Spielerin Englands schlechthin.

Ihr Tor im FA-Cup-Finale gegen Chelsea - das City letztlich verlor - zeigte all ihre Fähigkeiten, als sie mit ihrem schwächeren rechten Fuß einnetzte und den Ball in die lange Ecke zirkelte.

Es gibt nur wenige Spielerinnen, die den gegnerischen Verteidigern in diesem Turnier so viele Albträume bereiten werden wie Hemp.

Wie man zuschaut

Im Vereinigten Königreich werden alle Spiele der Euro 2022 von BBC, dem nationalen Fernsehsender, übertragen, während ESPN und TUDN das Turnier in den Vereinigten Staaten zeigen werden.

Die vollständige Liste der offiziellen UEFA-Sender weltweit finden Sie hier.

