Frauen-Europameisterschaft 2022: Kann Spanien trotz zweier schwerer Verletzungen noch glänzen?

Der Aufstieg der spanischen Nationalmannschaft von einem Außenseiter zu einer festen Größe bei großen Wettbewerben war in den letzten zehn Jahren eine der bemerkenswertesten Entwicklungen auf der internationalen Frauenbühne.

Die Euro 2022 sollte zeigen, wie eine aufstrebende heimische Liga, ein historisches Zahlungsabkommen und ein engagiertes Nachwuchssystem dazu führten, dass Spanien, das sich ungeschlagen für das Turnier qualifizierte, zu einer internationalen Kraft wurde.

Im Auftaktspiel gegen Finnland beeindruckte Spanien mit einem 4:1-Sieg, doch das Duell der Giganten am Dienstag, wenn La Roja in Gruppe B auf Deutschland trifft, wird ein härterer Test für eine Mannschaft ohne zwei der besten Spieler der Welt.

Am Vorabend des Turniers musste Spanien den zweiten schweren Schlag innerhalb weniger Wochen hinnehmen. Nachdem im Juni bekannt gegeben wurde, dass Torschützenkönigin Jenni Hermoso die Euro 2022 wegen einer Knieverletzung verpassen wird, erhielt La Roja am 5. Juli die niederschmetternde Nachricht, dass sich die überragende Mittelfeldspielerin Alexia Putellas einen Riss des linken vorderen Kreuzbandes zugezogen hat.

Man kann gar nicht hoch genug einschätzen, wie wichtig Putellas für diese Mannschaft ist: Sie ist eine hervorragende Torjägerin, eine quirlige Spielmacherin und eine Spielerin, die mit ihrer individuellen Genialität jedes Spiel im Alleingang gewinnen kann.

Spanien wird nun versuchen müssen, ohne zwei der besten Spieler der Welt anzutreten, denn Putellas und Hermoso werden bei der Wahl zum Ballon d'Or 2021 den ersten bzw. zweiten Platz belegen.

"Alexia ist ein starkes Wort, aber sie ist alles", sagte Amalia Fra, Fußballexpertin der spanischen Sportzeitung AS, gegenüber CNN Sport. "Sie ist das ganze Team, denn sie ist wie ein Kompass in der Mitte des Spielfeldes, der verteilt und die gegnerische Mannschaft bewegt.

"Außerdem ... geht sie hoch und macht sich zur Nummer 9 und schießt ein Tor für dich. Sie sorgt dafür, dass sich das gesamte Spiel von La Roja auf sie stützt, aber wir dürfen den Rest der Mannschaft nicht unterschätzen, denn wir haben fantastische Innenverteidigerinnen; Mapi León und Irene Paredes gehören zu den besten der Welt.

"Im Mittelfeld sind Aitana [Bonmatí] und Patri [Guijarro] ebenfalls die Besten, und ihr Spiel mit ihnen, mit denen sie bei Barça jeden Tag zusammenspielt, bringt die Mannschaft in Schwung."

In Abwesenheit von Putellas und Hermoso wird es nun an Paredes, León, Bonmatí und Guijarro liegen, Spaniens Frauen zu ihrem ersten großen internationalen Titel zu führen.

Exponentielles Wachstum

Vor der Weltmeisterschaft 2015 in Kanada war der spanische Frauenfußball nicht mit dem heutigen Standard vergleichbar.

Fra erinnerte sich daran, dass die Spielerinnen jeden Tag Hunderte von Kilometern zum Training fahren mussten und dass es keinerlei Ernährungsplan gab.

"Erst nach der Weltmeisterschaft 2015, für die sich Spanien zum ersten Mal qualifiziert hatte, begann Spanien, sich wirklich für den Frauenfußball zu engagieren, und die Spielerinnen wurden zu Profis", sagte Fra.

"Sie begannen, finanzielle Zuwendungen zu erhalten, und dann setzten sie [der Verband] auch noch darauf, eine leistungsfähigere Liga zu schaffen und sie zu professionalisieren, was wir fast als etwas noch nie Dagewesenes bezeichnen würden.

"Von da an gab es ein exponentielles Wachstum der Mannschaft in Bezug auf Spieler, Körperbau, Ressourcen und sogar die Tatsache, dass die Spieler, wie der Nationaltrainer Jorge Vilda sagte, jetzt Profis sind und davon leben können."

Anfang 2020 schlossen die Spielerinnen der ersten Liga der Frauen eine historische Vereinbarung, die jeder Spielerin ein Jahresgehalt garantiert.

Der vereinbarte Mindestlohn für Vollzeitspielerinnen bei einer 40-Stunden-Woche betrug 16 000 € (18 000 $) und für Teilzeitspielerinnen bei einer 30-Stunden-Woche 12 000 € (13 600 $), wobei in beiden Fällen Mutterschaftsurlaub, Verletzungsgeld und bezahlter Urlaub enthalten waren.

Die Einigung war der Höhepunkt jahrelanger, schrittweiser Verbesserungen, zu denen auch ein Fernsehvertrag und ein großer Titelsponsor mit dem Unternehmen für erneuerbare Energien, Iberdrola, gehörten.

Aber der Weg war nicht einfach. Nachdem ihre Forderungen nach einem Mindestlohn nicht erfüllt worden waren, boykottierten die Fußballer im November 2019 an einem Wochenende alle acht Erstligaspiele, nachdem 189 Vertreter der 16 Vereine der Liga mit 93 % für einen Streik gestimmt hatten.

Nach der Einigung konnten die Erstligaspieler ihr Arbeitsleben jedoch wieder ausschließlich dem Fußball widmen.

"Heute gibt es immer noch viele Spieler der spanischen Nationalmannschaft, die studieren, weil sie glauben, dass ihre Karriere zu kurz ist und dass das, was sie verdienen, nicht ausreicht, um den Rest ihres Lebens zu bestreiten", so Fra.

"Sie studieren also weiter, sie bilden sich weiter ... aber heute kann eine Spielerin einer beliebigen Mannschaft in der Liga von dem leben, was sie in ihrer Mannschaft und in der Nationalmannschaft verdient.

"Außerdem haben sie den Bonus, dass sie mit den Euros einige Zulagen und Bildrechte erhalten, die diese Gehälter ergänzen."

Die Barça-Essenz

Die Verhandlungen über den neuen Vertrag fielen mit dem Beginn von Barcelonas kometenhaftem Aufstieg an die Spitze des europäischen Fußballs zusammen.

Anfang 2019 hatte Barça als erstes spanisches Team in der Geschichte entweder das Halbfinale oder das Finale der Frauen-Champions-League erreicht und verlor schließlich im Finale mit 1:4 gegen den Spitzenclub Lyon.

Zwei Jahre später konnte die Azulgrana endlich den begehrtesten Preis des europäischen Fußballs in die Hände nehmen, als sie Chelsea im Finale mit 4:0 besiegte und damit den erhofften Machtwechsel im europäischen Fußball einläutete.

In diesem Jahr erreichte Barça erneut das Finale, wo es gegen Lyon unterlag, und viele der Spieler, die an Barcelonas Aufstieg beteiligt waren, haben einen wesentlichen Anteil am Aufstieg der spanischen Nationalmannschaft auf den Rekordwert von Platz sieben der Weltrangliste.

Sicherlich lassen sich Parallelen zu der Herren-Nationalmannschaft ziehen, die zwischen 2008 und 2012 den Welt- und Europafußball mit einem Großteil der Spieler von Pep Guardiolas Erfolgsklub Barcelona dominierte.

Acht Spielerinnen - vor Putellas Verletzung waren es neun - aus der aktuellen Frauen-Nationalmannschaft des FC Barcelona wurden in den 23-köpfigen Kader für die EM 2022 berufen, sechs von ihnen standen im Eröffnungsspiel in der Startelf.

Wie Guardiolas Barça und die damalige spanische Mannschaft ist auch der Stil dieser Nationalmannschaft stark vom katalanischen Riesen beeinflusst.

"Barcelona ist derjenige, der die Gesangsstimme hat", erklärte Fra. "Spanien spielt im Grunde das Gleiche wie Barça: Tiki-Taka, Touch und Vertikalität im Angriff. Es ist also eine Ehre, dass Barça so viel investiert hat, denn das hat die Nationalmannschaft wachsen lassen.

"Die Stile sind sehr ähnlich. Außerdem haben die Spielerinnen, die in der Nationalmannschaft das Sagen haben - die drei Mittelfeldspielerinnen Aitana [Bonmatí], Alexia [Putellas] und Patri Guijarro - die Essenz von Barça, sie kommen aus der Akademie.

"Als sie klein waren, waren ihre Vorbilder Xavi und [Andrés] Iniesta. Sie haben zu diesen Spielern aufgeschaut, sie haben diesen Stil bei Barça kreiert, sie spielen so und sie sind diejenigen, die das Team dominieren und es zum Funktionieren bringen. Im Grunde würde ich sagen, dass es genau dasselbe ist wie bei Barça im Jahr 2010".

Barcelonas pulsierender, passsicherer Fußball veranlasste die Klublegende und den aktuellen Cheftrainer der Männer, Xavi, kürzlich dazu, das Team als "Inspiration" zu bezeichnen.

Erwartungen mäßigen

Vilda übernahm das Amt, nachdem der ehemalige Cheftrainer Ignacio Quereda nach 27 Jahren im Amt nach dem enttäuschenden Abschneiden Spaniens bei der Weltmeisterschaft 2015 in Kanada entlassen worden war.

Es war das erste Mal, dass sich die Frauen-Nationalmannschaft für eine Weltmeisterschaft qualifiziert hatte, doch nach dem Erreichen des letzten Platzes in ihrer Gruppe meldeten sich die Spielerinnen zu Wort und beklagten einen Mangel an Professionalität innerhalb der Mannschaft.

Seit der verpassten Weltmeisterschaft 2011 hat sich La Roja für jedes große internationale Turnier qualifiziert und sich bereits einen Platz bei der Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in Australien und Neuseeland gesichert.

Diese Bilanz steht im krassen Gegensatz zu den vorangegangenen 26 Jahren, in denen sich die Nationalmannschaft zwischen 1987 und 2013 nur für ein einziges großes Turnier - die Europameisterschaft 1997 - qualifizieren konnte.

Vilda wurde ernannt, nachdem sie die U17- und U19-Frauenmannschaft zu mehreren Europameistertiteln geführt hatte, und viele der Spielerinnen, die maßgeblich am Erfolg dieser Mannschaften beteiligt waren, sind nun fester Bestandteil der A-Nationalmannschaft.

In der Qualifikation für die Europameisterschaft 2022 hat Spanien sieben Spiele gewonnen und eines unentschieden gespielt, dabei 48 Tore geschossen und nur ein einziges kassiert, doch Fra mahnt zur Vorsicht.

"Das Erreichen des Halbfinales wäre natürlich ein Erfolg", sagte Fra. "Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass Spanien noch nie ein Finale erreicht hat, nicht einmal ein Halbfinale. Sie haben nicht die Erfahrung, die andere Mannschaften wie Deutschland, England, Frankreich, Schweden oder Norwegen haben.

"Es stimmt, dass die Reise dieser Mannschaft in den letzten Jahren [die Fans] zum Glauben und zum Träumen verleitet hat, aber Jorge Vilda hat die Erwartungen etwas heruntergeschraubt, weil er es für negativ hält, dass die Leute mit so hohen Erwartungen anreisen, dass man zu sehr an etwas glaubt, was man noch nie gemacht hat.

"Wenn sie das Halbfinale nicht erreichen, ist das kein Misserfolg. Ein Scheitern wäre zum Beispiel, die Gruppenphase nicht zu überstehen, denn ich glaube, dass Spanien dazu in der Lage ist und durchkommen muss, aber es ist eine andere Sache, dass wir von der Mannschaft schon verlangen, am 31. Juli in Wembley zu sein.

Es wird zweifellos nicht leicht sein, ohne seine beiden Starspieler gegen einige der besten Mannschaften der Welt anzutreten, aber diese Mannschaft verfügt immer noch über eine Fülle von Talenten, die nicht viele Mannschaften gerne sehen würden.

