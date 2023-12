Frank H. McCourt, Eigentümer von Marseille, vergleicht den Angriff auf das Trainingsgelände seines Vereins mit dem Aufstand im US-Kapitol

Nach Angabender örtlichen Polizei marschierten 300 Fans zum Trainingsgelände und griffen Beamte an, die versuchten, das Gelände zu sichern, während Aufnahmen zeigten, wie die Gruppe Feuerwerkskörper und Fackeln in das Zentrum warf.

Einige Marseille-Fans sind mit der derzeitigen Führung des Vereins unzufrieden und haben gegen Präsident Jacques-Henri Eyraud protestiert, der ihrer Meinung nach die Traditionen des Vereins ignoriert.

Marseille veröffentlichte eine Erklärung, in der es die gewalttätigen Szenen verurteilte und erklärte, der Schaden an den Gebäuden belaufe sich auf "mehrere hunderttausend Euro".

Außerdem wurden Bäume in der Nähe angezündet und Fahrzeuge beschädigt.

Die Polizei nahm 25 Personen fest und sieben Beamte wurden verletzt, als sie versuchte, die Ordnung wiederherzustellen.

Vergleich mit dem US-Kapitol

In einer Erklärung des Klubeigentümers Frank H. McCourt wurden die Szenen mit dem jüngsten Aufstand auf dem US-Kapitol im Januar verglichen.

"Wie so viele Bürger in Amerika und auf der ganzen Welt bin auch ich schockiert und empört über die Szenen, in denen das Kapitol von unverantwortlichen Menschen gestürmt wurde, die Anordnungen befolgten, die sich ihrer Kontrolle entzogen", sagte er in einer Erklärung auf der Website des Klubs.

"Fehlinformationen und Lügen, die über die sozialen Medien verbreitet werden, haben das Undenkbare bewirkt und eines der symbolträchtigsten Zentren der Demokratie erschüttert.

"Was vor einigen Wochen in Washington DC geschah und was gestern in Marseille geschah, folgt einer vergleichbaren Logik: einige wenige Quellen nähren ein Inferno von Meinungen, Beschimpfungen und Drohungen, die durch die sozialen Medien verstärkt werden und die Bedingungen schaffen, die zu Gewalt und Chaos führen."

Marseille erklärte, es werde weiterhin mit den Behörden zusammenarbeiten, um die Beteiligten für ihre Taten zur Rechenschaft zu ziehen.

"Was heute Nachmittag [Samstag] passiert ist, erfordert äußerste Härte gegenüber diesen Unruhestiftern, die sich als Fans ausgeben, aber Einrichtungen zerstören und Angestellte und Spieler bedrohen", sagte Eyraud.

Inakzeptabel

Torhüter und Mannschaftskapitän Steve Mandanda sagte, es gebe keine Möglichkeit, "eine solche Welle der Gewalt zu rechtfertigen", aber es sei jetzt die Zeit für "Beschwichtigung".

"Ich bin seit 13 Jahren Spieler bei Olympique de Marseille", sagte er.

"Ich weiß alles über diesen Verein, ich kenne die Liebe und die Frustration, die er hervorrufen kann. Aber die heutigen Ereignisse machen mich traurig und sind inakzeptabel."

Marseille ist derzeit Neunter in der Ligue 1 und hat in den letzten fünf Ligaspielen nur einmal gewonnen.

Das Spiel gegen Rennes wurde noch nicht neu angesetzt, soll aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Martin Goillandeau trug zur Berichterstattung bei.

Quelle: edition.cnn.com