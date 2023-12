Highlights der Geschichte

Formel E: Oliver Rowland findet seine Zeit in der Elektro-Rennserie, um zu glänzen

Oliver Rowland macht das Beste aus seinem großen Durchbruch in der Formel E

"Es waren 20 Jahre voller Entbehrungen", sagt der Nissan e.dams-Fahrer

Die Formel 1 hat er nicht mehr auf dem Radar, denn er strebt nach mehr elektrischem Erfolg

Rowland hat 20 Jahre darauf gewartet, zu glänzen, und die Formel E hat ihm endlich die Chance gegeben, seine Rennkarriere zu starten.

"Ich habe 20 Jahre lang Opfer gebracht, um endlich an einem Ort zu landen, an dem ich mein Können zeigen und wirklich brillieren kann", sagt der Nissan e.dams-Fahrer gegenüber CNN Sport vor dem Schweizer Rennen in Bern an diesem Wochenende.

READ: Di Grassi gewinnt und kämpft um den Titel

"Meine Familie hat mich immer unterstützt und sich viel Mühe gegeben. Es ist schön, es ihnen zurückzuzahlen und zu zeigen, dass es das alles wert war.

"Alle sind glücklich und mir geht es gut - ich bin im Moment einfach glücklich mit dem Leben."

"Extrem politisch"

Rowland, der von Natur aus entspannt und optimistisch ist, hat genug Zeit am Rande des Motorsports verbracht, um zu wissen, wie frustrierend es sein kann, am Rand zu stehen.

Bevor er in letzter Minute von Nissan e.dams für die fünfte Saison der Formel E verpflichtet wurde, stand er in der Formel 1 auf der Lauer, zunächst als Entwicklungsfahrer bei Renault und dann als Nachwuchsfahrer für das Williams-Team.

"Ich habe den Traum von der Formel 1 lange Zeit verfolgt und war ihm sehr nahe", sagt der 26-jährige Rowland.

"Ich habe viel von der Formel 1 gesehen; sie ist extrem politisch und es sind nicht immer die talentiertesten Jungs, die es schaffen; es gibt verschiedene Faktoren und um ehrlich zu sein, hatte ich am Ende ein wenig genug davon.

"Ich bin in der Formel E gelandet und es scheint wie ein frischer Wind zu sein. Ich bin einfach so glücklich, hier zu sein.

"Die Formel 1 ist überhaupt nicht auf meinem Radar. Ich denke, mit der Richtung, die die Formel E einschlägt, ist die Zukunft da. Wenn ich mir in der Formel E wirklich einen Namen machen kann, gibt es für mich keinen Grund, mich woanders umzusehen."

Ganz oben auf der Liste

Rowlands Weg in die elektrische Meisterschaft begann, als sein alter Freund Alexander Albon die Chance bekam, mit Toro Rosso in der Formel 1 zu fahren, so dass Nissan e.dams einen schnellen Ersatz finden musste - und zwar schnell.

"Das Team verpflichtete Alex im August für die Formel E und ich war damals etwas enttäuscht", erklärt Rowland. "Aber die Dinge entwickelten sich mit ihm weiter und er wechselte in die Formel 1, und ich nehme an, dass ich ganz oben auf der Liste stand.

"Ich bin in allerletzter Minute zu den Testfahrten in Valencia gefahren, habe einen Tag im Nassen absolviert, und so hat es angefangen."

Als junger Go-Kart-Fahrer, der in Yorkshire aufwuchs, verbrachte Rowland die Wochenenden immer mit Albon und seiner Familie bei den Rennen. "Ich kannte ihn sehr gut", fügt er hinzu.

Hat er also mit seinem alten Freund gesprochen, als sie das Fahrerlager getauscht haben?

"Ja, natürlich", sagt er lachend. "Ich wollte ihm nur viel Glück für die Saison wünschen und mich bedanken!"

Keinerlei Druck

Der Wechsel zu Nissan e.dams - Gewinner von drei der vier Team-Meisterschaftstitel - bedeutete für Rowland auch, dass er seine erste volle Saison mit dem Team locker angehen konnte.

"Nissan war sich darüber im Klaren, dass ich in diesem ersten Jahr lernen musste, und es gab absolut keinen Druck, irgendwelche Ergebnisse zu erzielen", erklärt Rowland.

"Ich nehme an, das macht die Dinge einfacher, denn es lastet wirklich kein Druck auf meinen Schultern, rauszugehen und Leistung zu bringen - und am Ende ist mir das gelungen."

Rowland war in der fünften Staffel eine Art Überraschungspaket. Es gab zwar einige Anfängerfehler, aber Rowland hatte auch das Pech, Rennen nicht gewinnen zu können, und sein Potenzial wurde durch zwei Podiumsplätze und drei Pole-Positions unterstrichen.

Der Brite hat auch Felipe Massa und Stoffel Vandoorne in den Schatten gestellt, die, frisch von den Strapazen der Formel 1 kommend, ebenfalls ihre erste Formel-E-Saison bestreiten.

"Es ist extrem befriedigend", sagt Rowland, der drei Rennen vor Schluss auf Platz neun der Fahrerwertung liegt.

"Man glaubt immer gerne an seine eigenen Fähigkeiten als Rennfahrer, aber man muss sich auch beweisen. Nicht nur gegen die Rookies anzutreten, sondern auch gegen ehemalige Formel-E-Champions ... es war einfach schön, meine Leistung mit der vieler anderer messen zu können.

"Ich denke, ich habe meinen Platz unter den Fahrern gefestigt und mir diesen Respekt verdient.

"Die Formel E ist extrem wettbewerbsorientiert und alle Fahrer sind sehr freundlich, wir sind alle sehr gute Freunde. Aber ich muss weiter Druck machen, denn wenn man auf diesem Niveau gegen diese Art von Fahrern antritt, suchen sie immer nach einem kleinen Vorteil."

An der Seite seines Nissan e.dams-Teamkollegen Sebastian Buemi gilt es nun, den ersten Saisonsieg zu holen.

"Ich denke wirklich, dass wir bisher extremes Pech hatten, kein Rennen zu gewinnen", fügt Rowland hinzu. "Wir werden weiter Druck machen."

Darüber hinaus betreibt Rowland weiterhin sein Go-Kart-Team, Oliver Rowland Motorsport, für junge Rennfahrer in Großbritannien, die hoffen, in seine Reifenspuren zu treten.

"Wenn sie Rennen fahren und ich Rennen fahre, sitzen sie alle im Truck und schauen auf dem großen Bildschirm zu", erklärt Rowland. "Sie interessieren sich sehr für die Formel E und wollen das tun, was ich tue.

"Alles, was ich tun kann, um den jüngeren Fahrern zu helfen, werde ich immer tun.

"Es ist extrem wichtig, etwas von dem zurückzugeben, wo ich einmal war."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com