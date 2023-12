Formel E: Mercedes-Benz und Porsche steigen in neue Meisterschaft ein

Die beiden Titanen des Motorsports werden in der wohl ereignisreichsten Saison in der Geschichte der Formel E zum ersten Mal auf die Rivalen BMW und Audi treffen.

READ: Die "neue futuristische Meisterschaft" will die Fans ansprechen

Mit den Neuzugängen steigt die Zahl der Fahrzeuge und Fahrer auf 24, womit mehr Hersteller als in jeder anderen Rennkategorie vertreten sind.

Seit ihrer Gründung vor fünf Jahren ist die Formel E ein Vorreiter bei der Förderung des umweltfreundlichen Fahrens, und einige der renommiertesten Hersteller der Welt haben sich der schnell wachsenden Serie angeschlossen.

READ: "Wenn Mercedes kommt, kommen sie, um zu gewinnen

Unter der Tochtergesellschaft HWA Team hat Mercedes bereits vor dem Start des Teams das Wasser getestet.

Der deutsche Hersteller ist dabei, eine wahre Formel-1-Dynastie aufzubauen, die in den vergangenen fünf Saisons triumphiert hat und bereits in der Pole-Position ist, um sechs Meisterschaften in Folge zu gewinnen.

Neue Ziele

Mit London und Seoul kommen in der nächsten Saison 14 Rennen in 12 Städten auf vier Kontinenten hinzu.

Den Abschluss bildet ein Doppellauf in der englischen Hauptstadt, der auf einer einzigartigen Strecke stattfindet, die sowohl Indoor- als auch Outdoor-Abschnitte umfasst.

"Die nächste Saison verspricht, die aufregendste und mit Spannung erwartete in der kurzen Geschichte der ABB FIA Formel E Meisterschaft zu werden", sagte Alberto Longo, Mitbegründer und stellvertretender CEO der Formel E.

Er fügte hinzu: "Wenn man sich die Liste der Städte und Hauptstädte ansieht, die die Formel E und die elektrische Bewegung unterstützen, ist es der bisher längste und umfassendste Kalender."

Neue Regeln

Zusätzlich zu den neuen Herstellern und Destinationen wird es auch ein neues Regelwerk für die Saison geben.

Zum Beispiel werden die Autos im Attack-Modus über eine zusätzliche Leistung von 10 Kilowatt verfügen - eine Funktion, die den Fahrern einen Vorteil gegenüber ihren Gegnern verschafft.

Der schnellste Fahrer in den Qualifikationsgruppen erhält außerdem einen zusätzlichen Punkt.

Leonardo DiCaprio bei der Premiere des neuen Formel-E-Films

Die diesjährige Meisterschaft war fantastisch unvorhersehbar, mit acht Gewinnern bei den bisherigen 10 Rennen.

Techeetah-Pilot Jean-Éricc Vergne führt die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung vor Lucas di Grassi von Audi Sport an.

"Zusammen mit den Änderungen im sportlichen Reglement", so Longo, "hat das Rennen das Potenzial, noch intensiver und unberechenbarer zu werden als je zuvor."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com