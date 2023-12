Highlights der Geschichte

Formel E: Jean-Éric Vergne baut Führung nach kontroversem Wochenende aus

Jean-Éric Vergne gewinnt umstrittenen ePrix

Lucas di Grassi von der Pole-Position degradiert

Es war Lucas di Grassi, der in dieser Saison erst drei Punkte auf seinem Konto hat, der den Franzosen in einem spannenden Kampf vor einer großen Zuschauerkulisse bis zur Ziellinie drängte.

Das Rennen begann chaotisch, als Nick Heidfelds Auto wegen eines Leistungsproblems am Streckenrand liegen blieb.

Das Safety-Car wurde sofort eingesetzt, aber es schien, als hätten einige Fahrer das Memo nicht erhalten, denn viele setzten ihre Überholmanöver fort, während sich die Autos auf der Strecke zu stauen begannen.

Das passte allerdings zu dem kontroversen Thema, das sich durch das Qualifying in der uruguayischen Küstenstadt zog.

Der Führende in der Gesamtwertung, Vergne, wurde auf die Pole-Position befördert, nachdem Di Grassi seine Rundenzeit gestrichen worden war.

Di Grassi und der DS Virgin Racing-Pilot Alex Lynn NIO, Oliver Turvey, wurden jeweils um einen Platz zurückgestuft, nachdem eine langwierige Untersuchung ergeben hatte, dass das Trio in Kurve 15 einen Poller getroffen hatte.

Die Enttäuschung über den Verlust seiner ersten Pole-Position in dieser Saison schien Di Grassi jedoch zu beflügeln, und es entwickelte sich ein spannender Kampf zwischen den beiden, während die Temperaturen auf der Strecke 30 Grad erreichten.

Doch trotz der vielen Schikanen des Brasilianers zeigte Vergne eine Meisterleistung in Sachen Defensivarbeit und schlug die Tür jedes Mal zu, wenn Di Grassi eine Gelegenheit zum Überholen witterte.

Man kann jedoch sagen, dass der amtierende Weltmeister Di Grassi mit der Entscheidung der Offiziellen, ihm die Pole Position abzuerkennen, nicht einverstanden war.

"Ich bin nicht wirklich glücklich, sie haben mir die Pole Position zu Unrecht weggenommen", sagte er nach dem Rennen gegenüber Channel 5. "Und dann ist es auf dieser Strecke unmöglich, zu überholen.

"Wir hatten das schnellste Auto, aber eigentlich hätte es einen Crash geben müssen, oder wir bleiben, wie wir sind (Erster und Zweiter). Glückwunsch an Jean, er ist gut gefahren.

"Heute hatten wir das schnellste Auto für die Pole Position und den Sieg, aber wir sind Zweiter geworden."

Die südamerikanische Etappe der Formel-E-Saison hat Vergne sicherlich gut getan, denn er holte sich seinen zweiten ersten Platz auf dem Kontinent, nachdem er in Santiago, Chile, auf dem Podium stand.

Trotz der hohen Temperaturen an der uruguayischen Küste behielt der Franzose einen kühlen Kopf und baute die Führung von Techeetah in der Teamwertung aus.

Sein Sieg ist umso schöner, als er die Herausforderung von Di Grassi, den er als "besten Formel-E-Fahrer" bezeichnet, abwehren konnte.

"Mit Druck umzugehen, ist Teil meines täglichen Lebens", sagte er nüchtern. "Ich bin froh, dass das Team so hart arbeitet, manchmal ist es nicht einfach, manchmal dränge ich sie zu sehr, aber sie können sehen, dass sich harte Arbeit auszahlt.

"Das wird jeden im Team noch hungriger für den Erfolg machen."

DS Virgin Racing-Pilot Sam Bird komplettierte das Podium als Dritter, obwohl er in den letzten beiden Runden wie aus dem Nichts auftauchte und für einen kurzen Moment so aussah, als könnte er die beiden Führenden herausfordern, die anscheinend so sehr in ihren eigenen Kampf vertieft waren, dass sie die potenzielle Bedrohung hinter ihnen vergessen hatten.

Dem Briten war es jedoch nicht vergönnt, aber er wird sich damit trösten, dass er im Rennen sieben Plätze gutmachte und den dritten Platz in der Gesamtwertung festigte.

"Einige gute Manöver, sauber bleiben, ein toller Boxenstopp der Jungs", antwortete Bird auf die Frage, wie er die beiden Führenden einholen konnte.

"Ich konnte den Kopf einziehen und ein paar Runden fahren, und ich konnte sehen, wie die Zeit langsam runterging.

"Als ich aufholte, gewann ich Energie, während sie kämpften, aber ich hatte einfach nicht die Beine für die letzten paar Runden. Dritter von Startplatz 10 ist ein gutes Rennen."

