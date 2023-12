Highlights der Geschichte

Formel E: Die unberechenbare Rennserie, bei der der Fahrer den Unterschied macht

In den ersten fünf Rennen der neuen Formel-E-Saison gab es fünf verschiedene Sieger

"Der Fahrer zählt mehr als das Auto" - Buemi

Neue Regeln machen die Rennen unberechenbarer

Die fünfte Saison der Formel E ist brillant und unvorhersehbar. Die Fahrer- und Team-Meisterschaft ist acht Rennen vor Schluss noch völlig offen.

Das sind gute Nachrichten für die Hauptakteure des Sports, denn die neuen Regeln, die engen Straßenkurse und die harten Eintagesrennen bedeuten, dass das Auto nicht mehr der Star ist - es geht nur noch um den Fahrer.

"Die Formel E ist eine der letzten Meisterschaften, in der der Fahrer mehr zählt als das Auto", sagt Nissan e.dams-Fahrer Sebastian Buemi gegenüber CNN.

"In der Formel 1 dreht sich alles um das Auto - wenn man den besten Fahrer in das schlechteste Auto stecken würde, könnte er nicht gewinnen.

"In der Formel E hingegen kommt es nicht nur auf den Fahrer an, aber er hat einen großen Einfluss auf die Leistung, mehr als in jeder anderen Meisterschaft."

Die Formel-E-Saison 2018/19

Stoffel Vandoorne, der für die fünfte Saison von der F1 in die Formel E wechselte, stimmt dem zu: "Wir sehen nicht die Dominanz, sagen wir mal, die es in der F1 gibt.

"In der Formel E ist es ganz anders - jeder hat eine Chance, das Rennen zu gewinnen."

Angriffsmodus

Die Organisatoren der Formel E suchen ständig nach Möglichkeiten, das Spektakel zu verbessern, und in der fünften Saison tragen die Einführung des Attack Mode und ein neues Rennformat ihren Teil zu dieser Achterbahnsaison bei.

Der Attack-Modus belohnt die Fahrer mit einer zusätzlichen Leistung von 25 kW, wenn sie die Rennlinie verlassen und die Aktivierungszone durchfahren. Angesichts der begrenzten Batterieleistung kann ein zusätzlicher Saftschub einen echten Unterschied bei den Endplatzierungen und den erzielten Punkten ausmachen.

"Ich war etwas skeptisch, was den Angriffsmodus angeht, aber so wie sie ihn auf der Strecke positioniert haben, ist es sehr schwierig, ihn zu aktivieren", erklärt Buemi.

"Das hat viele Überholmöglichkeiten geschaffen, denn derjenige, der ihn aktiviert, verliert so viel Zeit, dass er sogar eine Position verliert. Interessant ist auch der Leistungszuwachs. Das war bisher wirklich gut und hilft, die Show zu verbessern."

Eine zweite Neuerung der fünften Saison besteht darin, dass jeder E-Prix nun 45 Minuten plus eine Runde dauert - und nicht mehr wie in anderen Rennserien wie der Formel 1 eine bestimmte Anzahl von Runden.

Das Tempo des Führenden bestimmt, wann die zusätzliche Runde ins Spiel kommt, so dass seine Konkurrenten sicherstellen müssen, dass sie genug Batterieleistung haben, um das Rennen zu beenden.

Die neue Regelung traf Pascal Wehrlein hart, denn er verlor den Sieg, als ihm vor der Ziellinie in Mexiko die Energie ausging.

"Man muss wissen, was der Führende macht", erklärt Buemi. "Wenn der Führende die Linie bei 44 Minuten und 58 Sekunden überquert, muss man eine zusätzliche Runde fahren, was nicht geplant war.

"Was die Strategie angeht, ist es im Vergleich zu den ersten Saisons viel schwieriger geworden."

Mentaler Jonglierakt

Vandoorne stimmt zu, dass die Planung, wie man in der Hitze eines Rennens Energie verbraucht und spart, ein einzigartiger mentaler Jonglierakt für den Fahrer ist.

"In der Formel E haben wir eine bestimmte Energiemenge, die wir über die gesamte Renndistanz verwalten müssen", erklärt der HWA Racelab-Pilot.

"Man muss immer vorausschauend denken, gegen Ende des Rennens, wenn es heiß hergeht, wenn die ganze Action passiert. Das ist nicht immer leicht zu bewerkstelligen.

"Es könnte gegen Ende des Rennens wieder auf dich zurückkommen, also musst du die Dinge immer ausbalancieren."

Die neuen Regeln haben dazu beigetragen, dass die Elektro-Rennserie der FIA angenehm unvorhersehbar ist, da sie die Fahrer an ihre Grenzen bringt.

Das eintägige Rennformat bedeutet, dass sie nur wenig Zeit haben, die Strecken zu lernen und die Bedingungen zu meistern - etwas, das sich beim ersten Regenrennen der Formel E in Hongkong als besonders schwierig erwies.

Die Rennserie findet auf engen Stadtkursen statt, die im Gegensatz zu eigens dafür gebauten Rennstrecken keine komfortablen Auslaufzonen bieten; stattdessen bestrafen knirschende Hindernisse Fehler.

Die Autos haben auch weniger Abtrieb als die mit Flügeln versehenen Rennmaschinen der Formel 1, was es den rivalisierenden Fahrern leichter macht, Nase an Nase zu fahren und die Positionen zu wechseln.

"In der Formel E kann man einen großen Unterschied machen", fügt Buemi hinzu, der 2016/2017 den Formel-E-Titel gewann.

"Wenn man sich [die Rennen in] Marrakesch oder Saudi-Arabien anschaut, gibt es Leute, die 20 Positionen im Rennen gewonnen haben, was man in der Formel 1 nicht sieht - nur die Mercedes können das, sonst niemand.

"Die Rennen sind also wirklich unvorhersehbar, weil es so viele verschiedene Dinge gibt."

Der spannende Kampf um den Titel in der fünften Saison geht auf dem chinesischen Festland mit dem Sanya E-Prix am 23. März weiter.

