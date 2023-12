Höhepunkte der Geschichte

Formel E 2017/18: Sam Bird gewinnt chaotischen Saisonauftakt in Hongkong

DS Virgin Racing-Fahrer gewinnt Saisonauftakt

Bird hat nun sechs Karrieresiege in der Formel E

Die Fahrer werden am Sonntag wieder an den Start gehen

Nico Rosberg, F1-Champion von 2016, freut sich über ein "beeindruckendes" Rennen in Hongkong

Der DS Virgin Racing-Pilot startete das 43-Runden-Rennen als Zweiter hinter dem Pole-Sitter Jean-Eric Vergne und schien das Rennen unter Kontrolle zu haben, nachdem er den Franzosen in Runde 20 überholt hatte. Doch sein Rennen geriet ins Stocken, als er während des obligatorischen Autowechsels in die Seite der Boxengarage seines Teams rutschte.

Der Fehler kostete ihn nur wenig Zeit, und er kehrte als Führender auf die Strecke zurück, bevor die Rennkommissare ihm eine Strafe aufbrummten, weil er in der Garage nicht angehalten hatte.

Da Vergne und der drittplatzierte Nick Heidfeld auf ihn warteten, drohte Bird seine Führung zu verlieren, als er seine Durchfahrtsstrafe verbüßte, aber er verließ die Boxengasse einige Meter vor seinen Rivalen.

Jetzt, da die Strecke frei war, waren Vergne und Heidfeld machtlos, Bird aufzuhalten, und der Brite kam schließlich mit fast 12 Sekunden Vorsprung ins Ziel.

Techeetah-Pilot Vergne hielt sich auf dem zweiten Platz - ein guter Start in seine Saison, nachdem er das letzte Rennen der dritten Saison in Montreal gewonnen hatte - und Heidfeld wurde Dritter, sein achter Podiumsplatz in der Formel E.

"Was für ein unglaubliches Ergebnis", sagte Bird hinterher. "Ich habe meine Strafe abgesessen. Ich dachte, ich würde auf P6 oder P7 herauskommen.

"Das Auto war großartig ... wir wussten nicht, was wir erwarten sollten, als wir hierher kamen, aber was für ein großartiger Start ins Jahr."

Der ePrix am Samstag begann chaotisch, als das Rennen in der ersten Runde mit der roten Flagge unterbrochen wurde, weil Vergne's neuer Teamkollege Andre Lotterer in die Leitplanken fuhr und mehrere Fahrer hinter ihm blockierte.

Es folgte eine längere Verzögerung, bevor das Rennen hinter dem Safety Car fortgesetzt wurde.

Birds sechster Sieg in der Formel E legt den Grundstein für einen ernsthaften Titelkampf, nachdem er in den letzten beiden Saisons jeweils Vierter in der Fahrerwertung geworden war.

Rosberg lobt "beeindruckendes" Rennen in Hongkong

Das erste von 14 Rennen der vierten Saison wurde von Nico Rosberg, dem Formel-E-Weltmeister von 2016, verfolgt.

Der Deutsche, der sich nach dem Sieg gegen seinen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton vor 12 Monaten zurückzog, war beeindruckt von dem, was er sah.

"Es ist großartig, in Hongkong zu sein und sich an einem besonderen Ort zu befinden - es ist beeindruckend, ein Rennen mitten in der Stadt zu haben", sagte Rosberg gegenüber Nicki Shields von CNN Supercharged.

"Es war großartig, die Autos zu sehen. Ich bin mir sicher, dass die Formel E eine große Zukunft hat, weil sie so relevant ist. Es gibt so einen Hype um die E-Mobilität und die Technologie in diesen Autos wird in unseren alltäglichen Straßenautos zu finden sein."

Di Grassi und Buemi kämpfen

Die letzten beiden Jahre wurden vom letztjährigen Champion Lucas di Grassi und dem Sieger von 2015/16, Sebastien Buemi, dominiert, aber beide könnten in dieser Saison einen schweren Stand haben.

Di Grassi beendete das Rennen auf dem 18. Platz, nachdem er nach einer Kollision mit seinem Audi Sport ABT Schaeffler Teamkollegen Daniel Abt frühzeitig das Auto wechseln musste.

Nicht viel besser erging es Buemi, der als Neunter ins Rennen ging und als Elfter außerhalb der Punkteränge landete.

Beide Männer haben am Sonntag die Chance zur Wiedergutmachung, wenn die Fahrer zum zweiten Rennen des Wochenendes zurückkehren.

