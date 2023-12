Formel-1-Fahrer Zhou Guanyu sagt, das Halo-Gerät habe mich bei einem Hochgeschwindigkeitsunfall "gerettet

Zhou war einer von mehreren Fahrern, die in den Unfall in Kurve eins verwickelt waren. Dabei überschlug sich sein Alfa Romeo und schleuderte über die Strecke und ins Kiesbett, bevor er in den Zaun krachte.

Der Halo, der aus Titan gefertigt ist, bildet einen Schutz um das Cockpit und wurde im Jahr 2018 eingeführt. Obwohl er anfangs auf einige Kritik seitens der Fahrer stieß, haben mehrere Fahrer den Halo inzwischen dafür gelobt, dass er schwere Verletzungen verhindert hat.

"I'm ok, all clear", twitterte Zhou später am Sonntag, zusammen mit einem Selfie. "Halo hat mich heute gerettet. Danke an alle für eure netten Nachrichten!"

READ: Sainz holt ersten F1-Sieg

Zhous Auto verkeilte sich zwischen der Reifenbarriere und dem Fangzaun, der zum Schutz der Fans dient. Aufgrund der ungünstigen Lage des Wagens dauerte es einige Zeit, ihn herauszuziehen.

George Russell von Mercedes, der bei der Kollision mit Zhou in Berührung kam, stieg sofort aus seinem Auto aus, nachdem es zum Stehen gekommen war, und lief hinüber, um nach Zhou zu sehen.

Der Rookie, der der erste chinesische Fahrer in der Formel 1 ist, wurde schließlich von Sanitätern auf einer Bahre abtransportiert und später im Medical Center untersucht.

Williams-Pilot Alex Albon war ebenfalls in den Unfall verwickelt und wurde zur Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus geflogen. Wie sein Team auf Twitter bestätigte, konnte er später Entwarnung geben.

Das Rennen wurde mit roter Flagge gekennzeichnet und unterbrochen, bis das Auto von Zhou entfernt worden war. Als die Autos an die Boxen zurückkehrten, kamen Mitglieder einer Umweltgruppe auf die Strecke und setzten sich aus Protest hin, obwohl das Rennen glücklicherweise unterbrochen worden war.

Als das Rennen wieder aufgenommen wurde, sicherte sich Carlos Sainz von Ferrari seinen ersten Sieg in der Formel 1. Sergio Perez von Red Bull wurde Zweiter und der haushohe Favorit Lewis Hamilton wurde Dritter.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com