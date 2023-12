Highlights der Geschichte

Formel 1 2018: Schnellere Reifen, weniger Motoren ... und ein Heiligenschein

F1-Saison 2018 beginnt am 25. März in Australien

Neues Halo-Gerät verbessert die Sicherheit der Fahrer

Teams dürfen bei 21 Rennen nur drei Motoren einsetzen

Neue Reifen sollen die Autos noch schneller machen

Das vergangene Jahr brachte die größten Veränderungen in der Formel 1 seit mehr als einem Jahrzehnt: dickere Reifen und größere, aggressiver aussehende Fahrzeugchassis führten dazu, dass bei 11 der 20 Grands Prix Rundenrekorde gebrochen wurden.

Die kommende Saison, die am 25. März in Melbourne beginnt, wird eine Zeit der Verfeinerung sein, in der sich Teams und Fahrer mit vergleichsweise geringfügigen kosmetischen Änderungen vertraut machen.

Nichtsdestotrotz werden die Änderungen am sportlichen und technischen Reglement der Formel 1 wahrscheinlich eine entscheidende Rolle für den Ausgang der Rennen um den Fahrer- und Konstrukteurstitel 2018 spielen.

Mit Hilfe des technischen F1-Analysten Craig Scarborough wirft CNN's The Circuit einen Blick auf einige der wichtigsten Änderungen und wie sie sich auf die Rangfolge auswirken könnten.

Geschmeidigere Reifen

2017 hat die FIA, der Dachverband des Motorsports, die Reifen größer und 25 % breiter gemacht und damit an die 1970er und 1980er Jahre angeknüpft.

Die breiteren Reifen boten mehr Grip und Geschwindigkeit in den Kurven und verschafften den Fahrern einen erhöhten Nervenkitzel in berühmten Kurven wie den Maden und Becketts in Silverstone und der epischen 130R in Suzuka.

In diesem Jahr hat Pirelli erneut die Würfel rollen lassen und die Auswahl an Slick-Reifen von fünf auf sieben erweitert, mit zwei brandneuen Mischungen, Superhard und Hypersoft.

Der Hypersoft, der durch einen rosafarbenen Streifen auf der Reifenflanke gekennzeichnet ist, und die Verbesserungen an den bestehenden Reifen sollen die F1-Autos noch schneller machen, als sie es 2017 waren.

"Es wird dem Auto viel Geschwindigkeit verleihen", sagte Scarborough gegenüber CNN.

"Die Reifen sind einer der Bereiche, in denen man sehr leicht Leistung auf das Auto bringen kann ... die Rundenzeiten werden absolut purzeln und es werden ständig Rekorde aufgestellt.

"Ich denke, auf einigen der etwas aerodynamischeren Strecken - Silverstone (Großbritannien), Red Bull Ring (Österreich), Spa (Belgien) - könnten wir in diesem Jahr einige ziemlich beeindruckende Rundenzeiten sehen."

Pirelli hat in diesem Jahr alle Reifenmischungen etwas weicher gemacht, was bedeutet, dass sie sich schneller abbauen und theoretisch die Rennstrategien erschweren sollten.

"Was Pirelli in diesem Jahr mit der breiteren Palette an Mischungen und dem Hypersoft-Reifen getan hat, ist, dass sie die gesamte Palette an Reifen viel weicher und viel kurzlebiger gemacht haben.

"Wir hoffen, dass wir Reifen bekommen, die nicht die Hälfte eines Rennens halten, und dass wir wieder dazu kommen, dass die Leute sich zwischen härteren Reifen und einem Ein-Stopp-Rennen oder weicheren Reifen und einer Zwei-Stopp-Strategie entscheiden können.

"Wir versuchen, etwas von der Variabilität in der Reifenstrategie zurückzubringen, die 2017 ein wenig fehlte, aber 2016 so gut funktioniert hatte."

Motoren - aus vier werden drei

Um zu verhindern, dass die Kosten noch weiter aus dem Ruder laufen, hat die FIA entschieden, dass jeder Fahrer für den erweiterten 21-Rennen-Kalender dieser Saison nur noch drei Motoren haben wird.

Untersuchungen haben ergeben, dass die Teams 2016 insgesamt 1,3 Milliarden Pfund (1,8 Milliarden Dollar) ausgegeben haben.

Auch 2018 bleibt die Herausforderung, Zuverlässigkeit und Leistung unter einen Hut zu bringen, dieselbe, aber mit einem Aggregat weniger steht mehr auf dem Spiel.

"Das wird möglicherweise einen enormen Einfluss auf das Ergebnis der Meisterschaft in diesem Jahr haben, vom letzten bis zum ersten Platz", sagte Scarborough.

"Honda hatte eindeutig Probleme mit der Zuverlässigkeit, Renault auch, während Ferrari als Gesamtpaket viel besser war, obwohl sie Probleme hatten", stellt Scarborough fest und verweist auf die Probleme des italienischen Teams bei den Grands Prix von Malaysia und Japan.

Einige Teams haben sich offen kritisch über die Reduzierung geäußert - vor allem McLaren und Red Bull, die behaupten, dass dies eine falsche Sparsamkeit ist.

"Es wird (2018) viele Grid-Penalties geben, und man würde es hassen, wenn eine Meisterschaft durch Grid-Penalties entschieden würde", sagte Red Bulls Teamchef Christian Horner im Dezember.

"Wir kommen an den Punkt, an dem wir 21 Rennen für drei Motoren haben - das ist wirklich verrückt."

Die Änderung wird wahrscheinlich Mercedes begünstigen, das in der Hybrid-Turbo-Ära die Vorherrschaft innehatte.

"Mercedes war 2014 in der Lage, mit dem nahezu perfekten Motor anzutreten - das richtige Layout, wie die Verbrennung funktionieren würde, sie hatten die Steuerstrategien für das Hybridsystem ausgearbeitet und wie man im Qualifying mehr Leistung aus dem Motor herausholen konnte", erklärt Scarborough.

"Weil sie der Zeit voraus waren, hatten sie auch die Zuverlässigkeit. Sie hatten den perfekten Motor, während Ferrari, Renault und Honda das Design nicht auf Anhieb richtig hinbekommen haben, so dass sie in den folgenden Jahren versucht haben, aufzuholen."

Das deutsche Team hat für 2018 einen neuen Motor gebaut, bei dem es zu Fehlzündungen kommen könnte, was aber angesichts der jüngsten Erfolgsbilanz unwahrscheinlich erscheint.

Sicherheit im Cockpit

Eine weitere offensichtliche und erstaunlich unpopuläre Änderung an den Autos für 2018 betrifft den Heiligenschein.

Die nun obligatorische Cockpit-Sicherheitsvorrichtung soll die Fahrer vor großen umherfliegenden Trümmerteilen schützen.

McLaren-Pilot Fernando Alonso bringt die allgemeine Meinung dazu wohl am besten auf den Punkt.

"Ich weiß, dass es aus ästhetischer Sicht ein großer Eingriff ist ... aber ich möchte keine tödlichen Verletzungen mehr haben", sagte Alonso letzten Sommer gegenüber CNN.

Der Halo, der erstmals 2015 vorgestellt wurde, wurde rigorosen Tests unterzogen und soll auch extremen Stößen standhalten können.

Der Halo wurde von einem Ingenieur des Mercedes-Teams entwickelt (obwohl es sich nicht um ein offizielles Design des deutschen Teams handelt) und wurde vor Red Bulls "Aeroscreen" und Ferraris "Shield" ausgewählt.

Die FIA gibt bereitwillig zu, dass der Heiligenschein zwar noch lange nicht perfekt ist, aber einen wichtigen Schritt in Richtung Sicherheit darstellt.

"Es ist ziemlich offensichtlich, dass der Kopf des Fahrers das einzige Teil am Auto ist, das bei vielen verschiedenen Arten von Unfällen ungeschützt bleibt", sagte Scarborough.

"Alles in allem ist das ein Gewinn an Sicherheit. Keiner von uns möchte einen Fahrer live im Fernsehen oder bei Tests sterben sehen.

"Letzten Endes hat die Sicherheit immer zugenommen, und das hat sich bis zu einem gewissen Grad immer negativ ausgewirkt. Man verliert etwas - Schutzbrillen, Helme, Überschlagschutz, verlegte Kraftstofftanks, den seitlichen Cockpitschutz. Viele Dinge haben dem Fahrer die Sicht genommen".

Scarborough ist der Meinung, dass es bessere Lösungen gibt, und schlägt vor, dass der Halo den Fernsehzuschauern neue, bessere Sicht auf die Rennen bieten könnte.

"Der Halo ist ein Kompromiss - ein Zwischenschritt, der uns kurzfristig mehr Sicherheit bringt, bevor 2021 größere Regeländerungen kommen", sagt er.

"Hoffentlich werden sie einige der Onboard-Kameras auf dem Halo selbst anbringen, so dass wir auf den Fahrer hinunterschauen können, anstatt nur über seine Schulter zu blicken.

Wer wird 2018 triumphieren?

Die Änderungen am sportlichen und technischen Reglement mögen im Vergleich zu 2017 nur geringfügig sein, aber die Auswirkungen könnten erheblich sein.

Es ist schwer vorstellbar, dass Mercedes seine Dominanz fortsetzen wird - das deutsche Team hat seit 2014 vier Titel in Folge geholt -, aber Scarborough erwartet, dass Ferrari und Red Bull alles geben werden.

Lewis Hamilton schlägt Sebastian Vettel und gewinnt seinen 4. F1-Weltmeistertitel

"Ich denke, dass Ferrari mit dem Gesamtpaket für dieses Jahr noch einen Leistungssprung machen muss. Motorentechnisch werden sie sehr, sehr nah dran sein", sagte er.

"Ich denke, dass Mercedes auf der sicheren Seite ist und vor Red Bull und Ferrari gewinnt, während Force India den vierten Platz belegt.

"Darüber hinaus ist das Mittelfeld in diesem Jahr so unberechenbar. Williams sieht auf einmal sehr schwach aus. Sauber könnte einen guten Job machen - sie haben den richtigen Motor (das in der Schweiz ansässige Team wird von Ferrari-Motoren der Spezifikation 2018 angetrieben) und sie haben (den amtierenden F2-Champion) Charles Leclerc im Auto.

"Renault hat im letzten Jahr richtig Gas gegeben und McLaren könnte einen Schritt machen. Es könnte McLaren oder Renault sein, die versuchen, Force India zu überholen. Es ist ein bisschen verrückt."

