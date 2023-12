FINA ermittelt gegen den russischen Schwimmer Evgeny Rylov, der trotz Sperre an nationalen Meisterschaften teilnimmt

Die FINA gab am 21. April bekannt, dass sie den zweifachen Olympiasieger wegen der Teilnahme an einer Kundgebung des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau im März suspendiert hat.

Mit der Kundgebung wurde das achte Jahr der Annexion der Krim durch Russland begangen, die von der ukrainischen Regierung als illegal betrachtet und im Westen nicht anerkannt wird.

"Die FINA ist sich bewusst, dass Herr Rylov an den russischen Meisterschaften an diesem Wochenende teilgenommen hat, und hat eine interne Untersuchung eingeleitet, um festzustellen, ob FINA-Sanktionen oder -Regeln verletzt wurden", teilte die Organisation in einer Erklärung gegenüber CNN mit. "Das Ergebnis dieser Untersuchung wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben."

Rylov, Goldmedaillengewinner über 100 m und 200 m Rücken bei den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Jahr, hatte im März erklärt, er werde bei den Weltmeisterschaften, die vom 18. Juni bis zum 3. Juli stattfinden, nicht antreten, um die gesperrten russischen Sportler zu unterstützen.

Als Rylov seine Weigerung erklärte, an den Weltmeisterschaften teilzunehmen, war die FINA einer der wenigen Sportverbände, die russischen und weißrussischen Athleten nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine noch erlaubten, als Neutrale zu starten.

Nach Rylovs Ankündigung bestätigte der Weltschwimmverband FINA, dass Athleten und Offizielle aus Russland und Weißrussland nicht an den diesjährigen Schwimmweltmeisterschaften in Budapest (Ungarn) teilnehmen können.

Die FINA erklärte am Donnerstag, dass russische und weißrussische Athleten und Funktionäre für den Rest des Jahres 2022 nicht mehr zu FINA-Wettkämpfen eingeladen werden. Weißrussland ist ein wichtiger Schauplatz für die Invasion.

CNN hat Rylov und den russischen Schwimmverband um eine Stellungnahme gebeten.

Quelle: edition.cnn.com