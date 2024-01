FIFA-Präsident Gianni Infantino fordert die Fans nach Beschimpfungen beim Italien-Spiel auf, "alle Rassisten zum Schweigen zu bringen".

Während des Spiels zwischen Lecce und Lazio in der ersten italienischen Liga wurden der französische Verteidiger Samuel Umtiti und der sambische Stürmer Lameck Banda rassistisch beschimpft.

Unter einem Instagram-Post mit Bildern der beiden Spieler schrieb Infantino: "Solidarität mit Samuel Umtiti und Lameck Banda - rufen wir es laut und deutlich: NEIN ZUM RASSISMUS!

"Möge die große Mehrheit der Fans, die gute Menschen sind, aufstehen und die Rassisten ein für alle Mal zum Schweigen bringen!"

In einem Tweet, den der offizielle Account von Lecce nach dem Spiel veröffentlichte, hieß es: "Die rassistischen Gesänge wurden von den Anfeuerungsrufen übertönt. Alle Lecce-Fans begannen, einen Namen zu rufen - Samuel Umtiti".

Umtiti selbst reagierte auf Infantinos Online-Post und schrieb: "Nur Fußball, Vergnügen und Freude. Der Rest ist unwichtig."

In einer Antwort an CNN erklärte die Serie A: "Die Liga verurteilt immer alle Formen der Diskriminierung im Fußball, das gilt auch für den gestrigen Vorfall."

Die Serie A teilte außerdem mit, dass die Sanktionen für den Missbrauch vom Giudice Sportivo verhängt würden, der zum italienischen Fußballverband gehört, und nicht von der Liga selbst.

In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung erklärte Lazio, es habe sich "schon immer mit allen verfügbaren Mitteln gegen jede Form von Rassismus und Diskriminierung gewehrt".

"Heute verurteilt Lazio erneut diejenigen, die diese abscheulichen, beschämenden und nicht mehr zeitgemäßen Taten begangen haben, und wird wie immer voll und ganz mit den Behörden zusammenarbeiten, um die verantwortlichen Personen zu identifizieren", so der Verein.

"Lazio-Fans sind nicht rassistisch und können nicht mit einigen wenigen Personen in Verbindung gebracht werden, die den Ruf des Vereins ernsthaft schädigen."

Italienischen Medienberichten zufolge war Umtiti am Ende des Spiels in Tränen aufgelöst, nachdem seine Mannschaft einen Rückstand aufgeholt und 2:1 gewonnen hatte. In der Übertragung und in den sozialen Medien war zu hören, wie die Lecce-Fans nach dem Abpfiff seinen Namen riefen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com