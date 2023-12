Federer und Nadal treffen zum ersten Mal seit 2011 bei den French Open aufeinander

"Vielleicht bin ich auf den Sand zurückgekehrt, um gegen Rafa zu spielen", sagte Federer.

Wenn das stimmt, hat Federer seinen Wunsch erfüllt, nachdem er seinen Schweizer Landsmann Stan Wawrinka in einem dreieinhalbstündigen Duell auf dem Court Suzanne Lenglen mit 7:6 (4), 4:6, 7:6 (5), 6:4 besiegt hat.

Der nächste Gegner ist sein alter Rivale, der elfmalige Champion Rafael Nadal, der Kei Nishikori in weniger als zwei Stunden auf dem Hauptplatz Philippe Chatrier mit 6:1, 6:1, 6:3 besiegte.

Der Unterschied in der Spieldauer war so groß, dass die Partien nach einer mehr als einstündigen Regenunterbrechung im feuchten und windigen Paris etwa zur gleichen Zeit beendet wurden, obwohl Federer den Tag auf seinem Platz eröffnete und Nadal auf dem zweiten Platz von Philippe Chatrier spielte.

Das letzte Mal, dass die Veteranen Federer und Nadal auf Sand aufeinandertrafen, war 2013 in Rom. Und bei den French Open war es im Finale 2011. Nadal führt 13:2 auf Sand und 5:0 in Paris.

Bei den Männern liegen sie bei den Grand-Slam-Siegen an erster und zweiter Stelle, Federer mit 20 und Nadal mit 17. Federer ist in dieser Saison nach mehr als zwei Jahren Pause wieder auf Sand.

"Roger vor sich zu haben, im Halbfinale, ist eine besondere Sache", sagte Nadal, der am Montag seinen 33. Geburtstag feierte, sagte: "Wir haben die wichtigsten Momente unserer Karrieren gemeinsam erlebt, als wir uns auf dem Platz gegenüberstanden.

"Es ist also eine weitere Folge davon, und ich freue mich darüber und bin aufgeregt, nicht wahr? Es wird ein besonderer Moment sein, und wir werden versuchen, darauf vorbereitet zu sein."

Die Chancen auf ein erneutes Aufeinandertreffen der beiden auf Sand schienen vorbei zu sein, nachdem Federer sich vor Roland Garros 2016 scheinbar vom Sandplatz zurückgezogen hatte, um seinen Körper zu schonen und sich auf Wimbledon zu konzentrieren, wo er einen Rekord von acht Titeln gewonnen hat.

Doch der 37-Jährige beschloss, dieses Jahr zum ersten Mal seit 2015 nach Paris zurückzukehren, und wenn er sein erstes French-Open-Halbfinale seit 2012 bestreitet, sollte man ihn nicht unterschätzen.

Im ersten Match auf dem Center Court zeigte Johanna Konta eine makellose Leistung und besiegte die Finalistin von 2018, Sloane Stephens, mit 6:1 und 6:4. Damit ist sie die erste Britin, die es in Paris unter die letzten Vier geschafft hat, seit Jo Durie im Jahr 1983. Sie wird auf Marketa Vondrousova treffen, eine der beiden verbliebenen Teenagerinnen in der Auslosung.

Federer-Dynamik

Der Schweizer hat seine letzten fünf Matches gegen den linkshändigen Spinmeister gewonnen, und vielleicht hat die Tatsache, dass er eine Weile nicht mehr auf Sand gegen Nadal antrat, die Narben der vergangenen Niederlagen, darunter das Finale von Roland Garros 2008, als Federer nur vier Spiele gewinnen konnte, etwas gemildert.

Einen Monat später streute Nadal Salz in die Wunden, als er Federer in seinem Hinterhof in Wimbledon in einem Match schlug, das viele für das größte Tennismatch aller Zeiten halten.

Da er in der ersten Hälfte der Auslosung saß, hat Federer einen zusätzlichen Tag Zeit, um sich für den Blockbuster zu erholen. Er betont, dass er sich auf den Freitag freut.

"Ich bin sehr froh, gegen Rafa zu spielen, denn wenn man auf Sand etwas erreichen will, kommt man zwangsläufig irgendwann an Rafa vorbei, denn er ist so stark und wird da sein", sagte Federer.

"Ich wusste, als ich mich für den Sandplatz angemeldet habe, dass das hoffentlich passieren wird. Wenn ich eine andere Einstellung gehabt hätte, um ihm aus dem Weg zu gehen, dann hätte ich nicht auf Sand spielen sollen. Ich denke also, dass diese Einstellung mir geholfen hat, in diesem Turnier so gut zu spielen."

Federer sagte, der Sieg über Nadal im Finale der Australian Open 2017 sei einer der größten Höhepunkte seiner mit Trophäen gespickten Karriere gewesen - es war ein Jahrzehnt her, dass er gegen den Spanier bei einem Major triumphiert hatte.

Ein Sieg über Nadal bei den French Open, zum ersten Mal und in seinem fortgeschrittenen Tennisalter, müsste ebenfalls ganz oben auf der Liste stehen.

Doch am Dienstag sah es eine Zeit lang so aus, als würde Federer dieses Ziel nie erreichen.

Er lag mit Wawrinka in den Sätzen gleichauf, musste einen Breakball nach dem anderen abwehren und vergab beim Stand von 5:4 im dritten Satz zwei Satzbälle, bevor er im darauffolgenden Spiel zwei Breakbälle abwehren konnte.

Wichtiger Punkt

Beim ersten Breakball schlug Wawrinka einen feinen Drop Shot von der Aufschlaglinie und brachte Federer in eine schwierige Lage. Anstatt nach vorne zu kommen, verlor Wawrinka seinen Positionsvorteil und zog sich zurück.

Federer schob seine Vorhand die Linie hinunter und Wawrinkas Rückhand - er rutschte bei seinem Lieblingsschlag aus - landete im Netz.

Wie schon im Tiebreak des ersten Satzes ging Federer früh in Führung und gab diese nicht mehr ab.

Im dritten Satz half Federer, indem er immer wieder mit dem zweiten Aufschlag aufschlug, während Wawrinka um das Backboard herum returnierte.

Federer fand sich oft am Netz wieder und beeindruckte mit 41 von 60 gewonnenen Punkten.

Er überstand zwei Doppelfehler und einen Breakball im letzten Spiel, um den Champion von 2015 auszuschalten, der unter großem Beifall den Platz verließ.

Federer verbesserte seine Bilanz gegen seinen Kumpel auf 23:3 und zahlte nicht den Preis dafür, dass er vier Monate nach seiner 0:12-Niederlage bei den Australian Open in der vierten Runde gegen Stefanos Tsitsipas nur 2 von 18 Breakbällen verwandelte.

Trotz der Niederlage war es eine couragierte Leistung von Wawrinka nach seinem fünfstündigen Klassiker gegen Tsitsipas am Sonntag. Er zeigte, dass er nach seiner Knieoperation im Jahr 2017 zurück ist.

Auch Nishikori musste einen Marathon gegen Benoit Paire über sich ergehen lassen, der am Montag endete. Dies nach einem Fünf-Satz-Sieg gegen Laslo Djere.

Schwierig für Nishikori

Der Japaner, US-Open-Finalist von 2014, spielt bei den Majors mehr Fünf-Satz-Spiele zu Beginn, als ihm lieb ist, und das Ergebnis ist, dass er gegen einige der besten Spieler aller Zeiten kaum noch Reserven für das Finale hat.

Im Viertelfinale der Australian Open musste er gegen die aktuelle Nummer 1 Novak Djokovic aufgeben, und auch gegen Nadal hatte er nicht viel zu bieten.

Federer, Nadal, Djokovic - der am Mittwoch auf Alexander Zverev trifft - und Andy Murray bilden die großen Vier im Herrentennis.

Murray ist nicht auf der Tour, da er sich darauf vorbereitet, bei einem Doppelturnier in London im Juni von seinen langwierigen Hüftproblemen zu genesen, aber seine britische Kollegin Konta ist dabei. Die an Nummer 26 gesetzte Britin befindet sich mitten in einer Aufholjagd.

Jelena Ostapenko hatte noch nie ein Match bei den French Open gewonnen und holte sich dann 2017 den Titel.

Wird die stark aufschlagende Konta, die vor zwei Jahren in Wimbledon im Halbfinale stand, dieses Kunststück 2019 wiederholen? Sie war mit einer Bilanz von 0:4 in diese Ausgabe gestartet.

Im Finale trifft sie auf die Linkshänderin Vondrousova, eine weitere Spielerin, die eine erfolgreiche Vorbereitung auf die French Open hinter sich hat.

Die an Nummer 38 gesetzte Vondrousova besiegte die an Nummer 31 gesetzte Petra Martic mit 7:6 (1) 7:5, zwei Monate nachdem die Kroatin sie im Finale von Istanbul besiegt hatte.

In einem weiteren spannenden und abwechslungsreichen Match in Lenglen konnte Martic den ersten Satz beim Stand von 5:3 nicht für sich entscheiden und vergab beim Stand von 6:5 drei direkte Satzbälle.

Federer und Nadal werden auf Chatrier spielen, und Wawrinka wird trotz seiner Niederlage gut drauf sein.

"Ich bin ein großer Fan von diesem Sport. Wenn man also die Chance hat, im Halbfinale der French Open Roger gegen Rafa zu sehen, wird man den Fernseher einschalten und zuschauen", sagte er.

Quelle: edition.cnn.com