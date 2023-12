Fans von Manchester United protestieren gegen US-Eigentümer, weil das Premier-League-Spiel gegen Liverpool verschoben wurde

"Nach der Sicherheitsverletzung im Old Trafford wurde das Spiel Manchester United gegen Liverpool verschoben", teilte die Premier League in einer Erklärung mit.

"Dies ist eine gemeinsame Entscheidung der Polizei, beider Vereine, der Premier League und der lokalen Behörden."

Die Polizei von Greater Manchester (GMP) teilte mit, dass sich über 1.000 Demonstranten in Old Trafford versammelt hatten, während sich rund 200 weitere Personen vor dem Lowry Hotel in Salford versammelt hatten, wo die United-Spieler vor dem Spiel übernachteten.

Zwei Beamte wurden verletzt, wobei ein Beamter mit einer Flasche angegriffen wurde und eine erhebliche Schnittwunde im Gesicht erlitt, die im Krankenhaus behandelt werden musste", heißt es in einer Erklärung der GMP.

Viele Anhänger von Manchester United sind unglücklich über den gescheiterten Versuch des Vereins, im vergangenen Monat in die europäische Superliga aufzusteigen. Die Familie Glazer, der auch die Tampa Bay Buccaneers in der NFL gehören, ist der Eigentümer des Vereins.

Die Premier League erklärte, die Entscheidung, das Spiel zu verschieben, diene "der Sicherheit und dem Schutz aller im Old Trafford".

"Wir verstehen und respektieren die Stärke der Gefühle, verurteilen aber alle Akte von Gewalt, krimineller Beschädigung und Hausfriedensbruch, insbesondere angesichts der damit verbundenen COVID-19-Verstöße", so die Premier League in ihrer Erklärung.

"Die Fans haben viele Möglichkeiten, ihre Meinung kundzutun, aber die Handlungen einer Minderheit, die wir heute gesehen haben, sind nicht zu rechtfertigen.

"Wir haben Mitgefühl mit der Polizei und den Ordnern, die sich mit einer gefährlichen Situation auseinandersetzen mussten, die im Fußball keinen Platz haben sollte.

"Die Neuansetzung des Spiels wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Manchester United erkannte in einer Erklärung das Recht der Fans auf "freie Meinungsäußerung und friedlichen Protest" an.

"Wir bedauern jedoch die Störung des Teams und die Aktionen, die andere Fans, Mitarbeiter und die Polizei in Gefahr brachten. Wir danken der Polizei für ihre Unterstützung und werden sie bei allen weiteren Ermittlungen unterstützen", heißt es in der Erklärung von United.

Laut GMP wurden bei den Protesten vor Old Trafford und dem Lowry Hotel Fackeln gezündet und Flaschen auf die Beamten geworfen.

"Die Demonstranten vor Old Trafford wurden besonders aggressiv und feindselig gegenüber der Polizei, bevor eine Gruppe von etwa 100 Personen den Zutritt zum Stadion erzwang und einige United-Mitarbeiter sich in Zimmern einschließen mussten", heißt es in der GMP-Erklärung weiter.

Die Demonstranten wurden schließlich vertrieben, aber außerhalb des Stadions, so die GMP, "nahm die Feindseligkeit zu, und es wurden Flaschen und Barrieren auf Beamte und Pferde geworfen".

GMP Assistant Chief Constable Russ Jackson bezeichnete das Verhalten der Demonstranten - sowohl in Old Trafford als auch im Lowry Hotel - als "rücksichtslos und gefährlich".

"Das Verhalten der Demonstranten machte es erforderlich, dass wir Beamte von der Polizei abzogen und Unterstützung von benachbarten Polizeidienststellen anforderten, um eine Ausweitung der Unruhen zu verhindern", so Jackson.

"Zu verschiedenen Zeitpunkten wurden Flaschen und Barrieren geworfen, Beamte angegriffen und Personen kletterten auf die Stadionstruktur und brachten sich und die Beamten in Gefahr.

"Wir haben eine Untersuchung eingeleitet und werden eng mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wir alle Umstände der heutigen Ereignisse aufklären und die Verantwortlichen strafrechtlich verfolgen.

Superliga

Manchester United - und Liverpool - waren zwei der 12 Vereine, die im vergangenen Monat ihre Absicht bekundeten, aus dem derzeitigen UEFA-Wettbewerbsformat auszubrechen und ihre eigene europäische Superliga zu gründen, bevor das Projekt schnell wieder zerfiel.

"Wir sind angewidert, beschämt und wütend über die Handlungen des Eigentümers in Bezug auf die Planung, Gründung und Ankündigung der europäischen Superliga", sagte der Manchester United Supporters Trust bei einem Notfalltreffen des Fanforums am Freitag.

"Dies zeigt einmal mehr deutlich, dass die Eigentümer des Vereins nur an der Maximierung ihrer eigenen Gewinne interessiert sind und sich nicht um die Ansichten der Fans von Manchester United kümmern oder diese respektieren."

Bei dem Treffen sagte der scheidende stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Manchester United, Ed Woodward, dass der Verein "keine Wiederbelebung der Super-League-Pläne" anstrebe.

"Ich weiß, dass Sie sich verärgert und enttäuscht fühlen werden, weil es keine Konsultation gab und weil der Vorschlag das wichtige Prinzip des offenen Wettbewerbs nicht anerkennt. Eine ordentliche Diskussion hätte uns geholfen, den Fehler zu vermeiden, den wir gemacht haben", fügte Woodward hinzu.

"Wie Joel [Glazer] sagte, haben wir es versäumt, den wesentlichen Grundsätzen und Traditionen des sportlichen Verdienstes genügend Gewicht beizumessen, die für den Fußball so wichtig sind, nicht nur im nationalen Wettbewerb, sondern auch im europäischen Wettbewerb seit Mitte der 1950er Jahre."

Wäre das Spiel nicht verschoben worden und hätte Manchester United gegen Liverpool gewonnen, wäre Manchester City als Meister der Premier League bestätigt worden.

Wayne Sterling hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com