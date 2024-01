Fans der Kansas City Chiefs spenden nach dem Playoff-Sieg gegen die Buffalo Bills 178.000 Dollar für ein New Yorker Kinderkrankenhaus

Die Fans der Chiefs haben am Dienstag begonnen, in 13-Dollar-Schritten für das Oishei Children's Hospital in Buffalo, New York, zu spenden, wie das Krankenhaus twitterte. Die 13-Dollar-Spenden standen für den 13-Sekunden-Drive, mit dem die Chiefs das Spiel in die Verlängerung schickten.

Bis Mittwoch summierten sich die Spenden auf 178.000 Dollar von rund 9.800 Spendern, wie das Krankenhaus twitterte.

"Danke an alle!", twitterte das Krankenhaus. "Diese Spenden helfen dem anhaltenden Bedarf und stellen sicher, dass unser Team die Werkzeuge, das Training und die Programme hat, um sich um die Kinder in WNY [Western New York] zu kümmern."

Die Chiefs werden am Sonntag im AFC-Meisterschaftsspiel auf die Cincinnati Bengals treffen.

Die Bills Mafia ist dafür bekannt, dass sie nach Spielen aus verschiedenen Gründen spendet, manchmal auch, um ein Zeichen zu setzen. Im Dezember begann die Bills-Mafia nach der 33:27-Niederlage in der Verlängerung gegen die Tampa Bay Buccaneers damit, 17 Dollar an die gemeinnützige Organisation VIA: Visually Impaired Advancement in Buffalo zu spenden, wie die CNN-Tochter WKBW berichtet.

Mit den Spenden wollte man die Schiedsrichter ärgern, die nach Ansicht der Fans "Fehlentscheidungen gegen die Tampa Buccaneers trafen, darunter zwei gegen (Bills Wide Receiver) Stefon Diggs in der Endzone", so der Sender.

Im Januar 2021 besiegten die Bills die Baltimore Ravens in der Divisionsrunde der AFC mit 17:3. Die Mafia feierte den Sieg, indem sie an die von Ravens-Quarterback Lamar Jackson bevorzugte Wohltätigkeitsorganisation Blessings in a Backpack (Segen im Rucksack) spendete, da Jackson während des Spiels verletzt wurde.

Die Spenden beliefen sich laut der CNN-Tochter WLKY auf mindestens 75.000 Dollar.

Ben Morse von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com