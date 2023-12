Höhepunkte der Geschichte

Fanny Sunesson: Der weibliche Golfcaddy, der Augusta erobert hat

Legendärer weiblicher Golfcaddy spricht mit CNN Living Golf

Die Schwedin schrieb Geschichte als erste weibliche Caddie, die ein Major gewann

Sunesson arbeitete in den 1990er Jahren mit Nick Faldo zusammen

Aber wenn man sich an die Schwedin Fanny Sunesson nur als die erste erinnert, übersieht man, dass sie auch eine Zeit lang die beste war.

In den 1990er Jahren stand Sunesson an der Seite von Nick Faldo und führte den legendären englischen Golfer zu vier großen Titeln.

Die Caddie arbeitete anschließend mit anderen europäischen Stars wie Sergio Garcia und Henrik Stenson zusammen und führte den Schweden zur World Match Play Championship 2007 und zur Players Championship 2009, bevor sie 2012 in den Ruhestand ging.

Sie hat eine ganze Generation von Frauen dazu inspiriert, das Bag zu tragen, von den ehemaligen Profis Meaghan Francella und Michelle Simpson bis hin zu Brittany Henderson, der Schwester der PGA-Siegerin von 2016, Brooke.

Ins kalte Wasser geworfen

Nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Spitze ist es kaum zu glauben, dass Sunesson als Teenager ursprünglich nur für ein paar Monate als Caddie arbeiten wollte, weil sie darin "eine Chance sah, die Welt zu sehen".

Ende 1989 änderte sich alles, als Faldo, einer der besten Golfspieler, beschloss, dass er jemanden an seiner Seite haben wollte, der genauso zielstrebig ist wie er selbst.

Sunesson, die sich mit dem Spanier Jose Rivero und dem Engländer Howard Clark auf der European Tour die Zähne ausgebissen hatte, ergriff die Chance.

Nur wenige Monate nach ihrem Amtsantritt fuhr die in Göteborg geborene Frau zum Masters 1990 nach Augusta National.

"Es war wie ein Märchen, ein Traum für Golfer", erzählt Sunesson in einem seltenen Interview mit CNN Living Golf. "Die Architektur und die Aura dort - es war fantastisch, dort zu sein, und für den Titelverteidiger als Caddy zu arbeiten, war auch nicht schlecht."

Faldo gewann in einem Stechen gegen Raymond Floyd seinen zweiten Masters-Titel und machte Sunesson zur ersten weiblichen Caddie in der Geschichte des Golfsports, die ein Major gewann.

Nur drei Monate später gewann das Duo auch die Open Championship in St. Andrews, der Heimat des Golfsports.

Sunesson stockt der Atem, als sie sich daran erinnert, wie sie mit Faldo an ihrer Seite die 18 hinaufging.

"Als wir unseren Abschlag an der 18 schlugen, wussten wir, dass wir gewinnen würden", sagt Sunesson. "Ich bin so dankbar für das, was Nick getan hat, als er vom Tee wegging: Er drehte sich zu mir um und sagte 'Genieße diesen Moment!'".

Eine der besten Runden, die ich je gesehen habe

Sunesson wuchs in der baltischen Hafenstadt Karlshamn auf und war eine begeisterte Amateurgolferin, die davon träumte, selbst professionell zu spielen. Diese Ambitionen haben sich zwar nicht erfüllt, aber ihre siegreiche Partnerschaft mit Faldo hat die Enttäuschung mehr als wettgemacht.

Ein weiterer Open-Sieg folgte zwei Jahre später, aber der ikonischste Moment von allen sollte noch beim Masters 1996 folgen - ein Turnier, das für immer in die Golffolklore eingehen wird.

Am Finaltag kam es zum Duell zwischen Faldo und dem Australier Greg Norman. Und als sie am Sonntag mit dem Spiel begannen, hatte Norman einen scheinbar unüberwindbaren Vorsprung von sechs Schlägen.

Sunesson verlor nie die Hoffnung.

"In der Vergangenheit hatten wir Greg fast jedes Mal geschlagen, außer einmal", sagt sie und erinnert sich an den spektakulären 11-Schläge-Swing.

Normans Spiel brach bekanntlich zusammen - der Australier stolperte zu einer 78er-Runde mit sechs über Par - während der stets zuverlässige Faldo eine nahezu fehlerfreie 67er-Runde spielte und mit einem Birdie am letzten Loch seinen sechsten und letzten Major-Titel mit fünf Schlägen Vorsprung gewann.

"Ich war sehr konzentriert auf das, was wir taten. Es war natürlich nicht zu übersehen, was mit Greg passierte, aber dann muss man es trotzdem tun. Es ist ein langer Weg zurück.

"An diesem Tag 67 Punkte zu schießen? Ich denke, Nick verdient mehr Anerkennung für diese Runde. Es hieß, Greg habe das Turnier verloren, aber ich denke, das ist ein bisschen unfair. Es war eine der besten Runden, wenn nicht die beste, die ich je gesehen habe."

Ein toller Caddy, ein tolles Mädchen

Faldo zieht es vor, das Geschlecht zu ignorieren und schreibt Sunesson die erfolgreichste Zeit seiner Karriere zu.

"Ich habe nicht verstanden, welche Bedeutung es hatte, mit Fanny Sunesson eine Dame in meiner Golftasche zu haben", sagt Faldo gegenüber CNN Living Golf. "Ich dachte, sie sei ein toller Caddy, ein tolles Mädchen, gute Unterhaltung.

"Das Wichtigste ist, dass man kommunizieren kann. Sie war sehr professionell, führte ihre Yardage-Bücher, für die man acht Stunden braucht, so dass man jedes bisschen Information bekam. Wir hatten eine großartige Beziehung."

Mit ihrem Gehalt und einem beträchtlichen Anteil an den Preisgeldern - angeblich zwischen 5 und 10 % - hat Sunesson als Caddie weit über 1 Million Pfund (1,35 Millionen Dollar) verdient.

Am meisten schätzt sie jedoch ihre einzigartige Beziehung zu Faldo - eine Beziehung, die bis heute anhält.

"Ich glaube, dass wir ein fantastisches Team waren", sagt sie. "Wir haben so gut zusammengearbeitet, es war fast so, als würden wir wie eine Person denken.

Dieses untrennbare Band wurde vielleicht am besten durch die Tatsache zusammengefasst, dass Faldo und Sunesson am 28. Juli 2001 heirateten - allerdings nicht einander.

Viele Meilen voneinander entfernt und mit getrennten Partnern heiratend, sprach Faldo den Zufall damals mit den Worten an: "Wir denken darüber nach, eine Internetverbindung zu haben, um zu lachen."

Für Sunesson, derzeit die einzige Frau in der Caddy Hall of Fame, könnten eines Tages noch viele andere wie sie über die Fairways laufen, aber eines wird sich nie ändern.

"Wir sind heute noch Freunde", sagt sie. "Er ist wie ein Bruder für mich."

Quelle: edition.cnn.com