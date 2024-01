Höhepunkte der Geschichte

Fahrer eines Elektroautos legt in drei Jahren 90.000 km zurück, weil Fremde seinen Weg bezahlen

Wiebe Wakker wird durch die Großzügigkeit von Fremden mit Essen, einem Bett und Strom versorgt

Der Niederländer reist seit drei Jahren in einem Elektroauto von Holland nach Australien

Der Niederländer Wiebe Wakker, der die Botschaft einer kohlenstofffreien Zukunft verbreiten will, ist mit leeren Taschen nach Hause gekommen. Die 20.000 Euro (22.618 Euro), die er seit seinem Aufbruch im März 2016 ausgegeben hat, gingen vollständig für Autoreparaturen und Versandlogistik drauf, und er verdiente auf seiner Reise.

Der Rest, mit dem er seinen Elektro-Volkswagen - Spitzname "The Blue Bandit" - finanzieren kann, stammt aus der Großzügigkeit von Fremden von Norwegen bis zum Iran und von Myanamar bis zu den Vereinigten Arabischen Emiraten auf seiner Reise zum Zielort Sydney im nächsten Monat.

Wakker sagt, es sei unmöglich abzuschätzen, wie viel die Reise gekostet hätte, wenn er sie selbst bezahlt hätte, denn völlig Fremde haben ihm auf dem Weg nach Australien sowohl die Unterkunft als auch die Mahlzeiten kostenlos zur Verfügung gestellt.

READ: Ist dies die spannendste Meisterschaft der Welt?

Sein einziger Fehler, so sagt er, war, dass er die Menschen unterschätzt hat.

"Das war mein größter Fehler, weil mir so viele Leute ihre Hilfe bei dieser Reise angeboten haben. Ich bin durch Gebiete gereist, die als unsicher galten, wie der Nahe Osten und Indien, aber überall gab es die Freundlichkeit der Menschen vor Ort."

Sein Projekt Plug Me In bestand im Wesentlichen darin, dass die Leute seinen Kurs auf seiner Website aufzeichneten und ihm drei Möglichkeiten der Hilfe anboten: eine Mahlzeit, einen Platz zum Übernachten und eine Möglichkeit, sein Fahrzeug aufzuladen.

Ursprünglich hatte er geplant, die Route einer Reise - die er 10 Jahre zuvor als abenteuerlustiger Rucksacktourist in Australien begonnen hatte - in 18 Monaten zurückzulegen, doch dann wurde daraus eine "eher opportunistische Route".

Er überließ es seinen Geldgebern, diese Route zu bestimmen, was unter anderem bedeutete, dass er den sehr umständlichen Weg über die Spitze Nordnorwegens nahm, um durch Europa zu gelangen.

Besuchen Sie CNN.com/Sport für weitere Nachrichten, Reportagen und Videos

"Als ich anfing, hatte ich keine Ahnung von der Route", sagte er, "aber ich weiß, dass ich nie gedacht hätte, dass ich so lange unterwegs sein würde. Aber so viele Leute boten mir Unterkünfte an, organisierten etwas, und so dachte ich: 'Ich kann das nicht einfach abtun und so schnell wie möglich gehen.'

"Also habe ich es als eine einmalige Gelegenheit ergriffen, die ich in vollen Zügen genießen kann."

READ: Extreme E liefert "Blue Planet trifft Rallye Dakar

'Crowdfunding für Reparaturen'

Während er die letzten Kilometer der Strecke in sich hineinfrisst, ist die Freude über das Erreichen des Ziels nur teilweise vorhanden. "Es ist auch ein bisschen traurig, weil es fast zu Ende ist und ich es immer noch genieße. Ich dachte, dass ich am Ende erschöpft oder super hungrig sein würde, aber es war wirklich eine einmalige Erfahrung."

Dem steht die Tatsache gegenüber, dass er nicht mehr in einem Elektroauto ohne Klimaanlage unterwegs ist - die Sicherungen sind vor etwa einem Monat ausgefallen -, da die Temperaturen in einem besonders heißen australischen Sommer 49 Grad Celsius erreichten. "Ich musste Kaffeebohnen im Auto haben, um den Geruch auszugleichen", sagt er lachend.

Während der gesamten Reise ist er, wo immer es möglich war, mit dem Auto gefahren, hat das Auto aber auch dreimal per Schiff verschickt und das benötigte Geld durch verschiedene Jobs entlang der Strecke aufgebracht.

LESEN: In 80 Tagen um die Welt... mit einem Öko-Touch

Es überrascht nicht, dass es an einigen Stellen Pannen mit dem Auto gegeben hat. Zunächst wurde in Indien eine gebrochene Feder eingeschweißt, die jedoch dazu führte, dass sich die Hinterreifen abnutzten und das Auto nicht mehr fahrtauglich war, dann kam es zu einem Kurzschluss und das Ladegerät explodierte.

In Indonesien wurde das Auto überflutet, und er konnte es nur reparieren, indem er Mechaniker aus seinem Heimatland Holland einfliegen ließ. Erstaunlicherweise konnte er die Kosten von 5.000 € (5.654 $) innerhalb von nur 10 Tagen durch Crowdfunding aufbringen.

Als geborener Reisender kehrte Wakker vor einem Jahrzehnt von seinem früheren Australien-Abenteuer zurück und studierte an der Universität Eventmanagement, das er mit einer Diplomarbeit im Bereich Unternehmertum abschloss.

Daraus entstand die Idee für das Elektroauto, dessen Entwicklung 18 Monate dauerte und mit Hilfe eines niederländischen Unternehmens namens Bundles möglich wurde, das ihm das Auto für die Dauer der Reise lieh.

"Damit wollte ich die Zuverlässigkeit von Elektroautos beweisen und zeigen, welche Strecken man damit zurücklegen kann", sagte er. "Es fährt immer noch ziemlich gut."

Nach eigenem Bekunden war Wakker nicht immer so umweltbewusst, aber als er für eine Veranstaltungsfirma arbeitete, änderte sich diese Sichtweise, und er beteiligte sich an umweltfreundlichen Projekten, darunter eine Tanzfläche auf einem Musikfestival, auf der die Leute den Strom für das Festival durch Tanzen erzeugten.

LESEN: Warum 2019 das Jahr der Luxus-Elektroautos sein wird

"Es hat gezeigt, dass Nachhaltigkeit nicht langweilig sein muss, sondern coole Sachen machen kann", sagte er.

Was die Zukunft betrifft, so möchte er weiterhin im Bereich der Nachhaltigkeit aktiv bleiben, ist sich aber bewusst, dass er wahrscheinlich eine gewisse Eingewöhnungszeit braucht, wenn er wieder zu Hause ist.

"Ich freue mich darauf, nach drei Jahren des Reisens zurückzukehren, und ich freue mich wirklich darauf, eine Basis zu haben und meine Kleidung in einen Schrank und nicht in einen Koffer zu packen", sagte er. "Es ist ein stabileres Leben nach dieser Verrücktheit. Aber was ich tue, ist zu einem Lebensstil geworden, so dass es ein Schock werden könnte.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com