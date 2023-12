Highlights der Geschichte

F1: Vettels Titelkampf verpufft nach Zündkerzenfehler in Suzuka

Vettels F1-Herausforderung 2017 verblasst schnell

Hamilton baut Titelvorsprung auf 59 Punkte aus

Brite kann beim US GP den Fahrertitel gewinnen

Doch selbst die berühmteste Marke des Motorsports leidet unter einem ganz alltäglichen Missgeschick - einem Zündkerzenausfall.

Ferrari entdeckte das Problem an Sebastian Vettels Auto wenige Minuten vor dem Rennen am Sonntag, aber verzweifelte Versuche, die defekte Zündkerze in der Startaufstellung zu wechseln, schlugen fehl, und nach sechs Runden schied der deutsche Fahrer aus.

Es war der jüngste Hammerschlag für Vettels Titelchancen, da Mercedes' Lewis Hamilton in Suzuka die Zielflagge sah und seine Führung in der Meisterschaft vier Rennen vor Schluss auf nahezu uneinholbare 59 Punkte ausbaute.

Vettels DNF folgt auf die DNS seines Teamkollegen Kimi Räikkönen beim Großen Preis von Malaysia am Wochenende zuvor. Seit zwei Wochen versuchen die Ferrari-Mechaniker nun schon, das Auto ihrer Fahrer in der Startaufstellung zu reparieren.

Und nicht zu vergessen das Unglück in Singapur, wo die beiden Ferraris auf dem Marina Bay Street Circuit dramatisch ineinander krachten und das Rennen unter den Ampeln beendeten.

Großer Preis von Singapur: Ferrari-Albtraum beschert Hamilton einen Traumsieg

Das Team hält sich zu den Problemen in Suzuka bedeckt. Teamchef Maurizio Arrivabene lehnte es ab, nach dem Rennen in Japan mit den Medien zu sprechen, und ging auch in den Kommentaren auf der offiziellen Ferrari-Website nicht ins Detail.

In der Zwischenzeit konzentrierten sich Vettels öffentliche Äußerungen auf seinen Wunsch, das Team nach seinem jüngsten Misserfolg zu "schützen".

"Es ist normal, dass man kritisch ist, vor allem, wenn etwas schief läuft, das gehört zu unserem Job", sagte Vettel gegenüber Reportern.

"Ich habe das Gefühl, dass ich (das Team) schützen muss - wir haben bis jetzt einen unglaublichen Job gemacht. Es ist natürlich schade, dass es in den letzten beiden Rennen Probleme mit der Zuverlässigkeit gab, aber das ist manchmal so. Natürlich tut es weh, und wir sind alle enttäuscht", fügte er hinzu.

"Aber jetzt müssen wir zurückkommen, uns etwas ausruhen und dann in den letzten vier Rennen Vollgas geben und sehen, was passiert."

Ferrari gewann den Fahrertitel zuletzt 2007 - Kimi Räikkönen schlug Hamilton um einen einzigen Punkt - und ein Jahrzehnt danach waren die ersten Anzeichen in der Saison 2017 so vielversprechend für das italienische Team.

Hamilton geht nach dem Großen Preis von Ungarn mit einem Rückstand von 14 Punkten auf Vettel in die Sommerpause, aber selbst "Vollgas" wird wahrscheinlich nicht ausreichen, um eine Meisterschaft zu retten, die vor nur fünf Wochen noch Vettel zu verlieren schien.

Eine Kombination aus Ferraris Unzuverlässigkeit und einem wiedererstarkten Lewis Hamilton hat Vettel vom Favoriten zum krassen Außenseiter auf den fünften Weltmeistertitel gemacht.

Seit seiner Rückkehr aus der Sommerpause der Formel 1 hat Hamilton 118 Punkte gesammelt (vier Siege und ein zweiter Platz), während Vettel gerade einmal 45 Punkte erreicht hat.

Wenn Hamilton den Großen Preis der USA (am 22. Oktober) gewinnt und Vettel schlechter als Fünfter wird, ist die Meisterschaft vorbei und das Warten für Ferrari geht weiter.

"Es ist irgendwie unglaublich... wir sind da, wo wir sind", sagte Hamilton, als er auf das Titelrennen und Ferraris stotternde Herausforderung angesprochen wurde.

"Ich habe mich darauf gefreut, hier ein gutes Rennen mit Sebastian zu haben, so wie im letzten Rennen, aber offensichtlich hatte er unglaublich viel Pech.

"Es liegt noch ein langer Weg vor uns - 100 Punkte sind eine Menge Punkte. Im Leben kann alles passieren, also muss ich einfach den Kopf einziehen und hoffentlich weiterhin so gut abschneiden."

Für Ferrari und Vettel wird es darauf ankommen, den Kopf oben zu behalten.

jüngste F1-Sieger aller Zeiten. Mit dem Sieg in Malaysia ist er nun auch der zweitjüngste Sieger.



Lewis Hamilton wurde mit großem Abstand Zweiter vor Verstappen, Daniel Ricciardo wurde Dritter. Sebastian Vettel überquerte die Ziellinie als Vierter, nachdem er vom letzten Platz gestartet war, was bedeutet, dass Hamilton seinen Vorsprung auf Vettel auf 34 Punkte ausbaut.





Fahrertitelrennen nach Runde 15

Hamilton 281 Punkte

Vettel 247 Punkte

Bottas 222 Punkte" src="https://cdn.aussiedlerbote.de/content/images/2023/12/27/196403/jpeg/4-3/1200/75/max-verstappen-celebrates-after-a-superb-victory-at-the-malaysian-grand-prix-the-red-bull-driver-had-endured-a-miserable-run-of-luck-in-2017-with-seven-retirements-in-the-14-previous-grands-prix-but-any-disappointment-was-banished-in-malaysia-as-he-sped-to-a-second-career-f1-win-the-dutchman-who-turned-20-on-september-30-was-already-the-a-href-http-edition-cnn-com-2016-05-15-motorsport-spanish-grand-prix-max-verstappen-lewis-hamilton-nico-rosberg-index-html-youngest-ever-f1-race-winner-a-with-victory-in-malaysia-he-is-now-the-second-youngest-winner-too-br-br-lewis-hamilton-was-a-distant-second-to-verstappen-with-daniel-ricciardo-finishing-third-sebastian-vettel-crossed-the-line-in-fourth-after-starting-in-last-place-which-all-means-that-hamilton-extends-his-championship-lead-over-vettel-to-34-points-br-br-br-strong-drivers-title-race-after-round-15-strong-br-hamilton-281-points-br-vettel-247-points-br-bottas-222-point.webp" alt="Max Verstappen jubelt nach seinem grandiosen Sieg beim Großen Preis von Malaysia. Der Red-Bull-Pilot hatte 2017 eine miserable Glückssträhne mit sieben Ausfällen in den 14 vorangegangenen Grands Prix hinter sich. Doch die Enttäuschung war in Malaysia verflogen, als er zum zweiten F1-Sieg seiner Karriere fuhr. Der Niederländer, der am 30. September 20 Jahre alt wurde, war bereits der"/>

