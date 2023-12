Exklusiv: "Das ist keine Rettung, das ist Zerstörung" - Der ukrainische MMA-Champion Jaroslaw Amosow erzählt von den Schrecken des Krieges

Der Himmel ist klar und ruhig, und in den Bäumen über uns kann man Vögel zwitschern hören. Amosov beschreibt den Abend als "ruhig".

Doch für viele Ukrainer sind solche Momente seit dem Beginn der russischen Invasion am 24. Februar rar gesät, und bei jedem Schritt wird Amosov an die Zerstörung erinnert, die der Krieg von Wladimir Putin in seinem Heimatland angerichtet hat.

Bereits im April erklärten die örtlichen Behörden, dass rund 50 % der kritischen Infrastruktur Irpins zerstört worden seien.

"Es ist schwer, auf eine Stadt zu blicken, die einst voller Glück und Leben war", sagt Amosov, ein amtierender Weltmeister, in einem Exklusivinterview mit CNN Sport aus der Ukraine.

"Es war immer sehr schön hier, die Menschen waren glücklich, sie waren mit ihrem Leben zufrieden und hatten Freude daran.

"Wenn man sich jetzt die Stadt anschaut, die in Flammen steht, die zerstört wird, dann ist das ein schrecklicher Anblick. Man konnte nicht wirklich in der Stadt herumfahren, weil die Straßen mit Bäumen bedeckt waren, an manchen Stellen lagen Teile von Häusern. Zerstörung."

Der Ukrainer ist einer der besten Pfundkämpfer seiner Generation und hält mit 26:0 Punkten die längste ungeschlagene Serie in der gesamten MMA-Szene. Am 13. Mai hätte er seinen Weltmeistertitel im Weltergewicht bei der Bellator-Veranstaltung in der Wembley Arena in London verteidigen sollen.

Amosov war auf der Jagd nach Khabib Nurmagomedovs Ungeschlagenheitsrekord von 29:0 und sollte in einem mit Spannung erwarteten Kampf gegen Michael Page antreten, bevor die russische Invasion in der Ukraine ihn zur Absage zwang.

Der 28-Jährige war vier Tage vor Ausbruch des Krieges aus einem Trainingslager in Thailand zurückgekehrt. Als die russischen Truppen vorrückten, brachte Amosov nach eigenen Angaben seine Frau und seinen sechs Monate alten Sohn am Rande der Ukraine in Sicherheit, bevor er sich der Territorialverteidigung anschloss, um Zivilisten in und um Irpin zu helfen.

Die düstere Realität des Krieges wurde schnell deutlich.

"In den ersten Tagen war es sehr schwer, sich an all diese Ereignisse zu gewöhnen und zu sehen, wie die Menschen aus ihren Häusern rannten", erinnert sich Amosov. "Nicht alle konnten gehen, manche hatten Eltern, die sie nicht zurücklassen konnten, die sehr alt waren und sich nicht mehr richtig bewegen konnten.

"Die Menschen rennen ... nehmen ihre Kinder, nehmen ihre Eltern in den Arm und rennen, weinen, sie wissen nicht, was sie tun sollen. Die Leute rennen mit ihren Haustieren.

"Ich habe eine Situation gesehen, in der ein Soldat mit einem Kind im Arm rannte. Die Sachen des Kindes waren blutverschmiert, aber das Blut war nicht von ihm, sondern von seinem Vater. Die Mutter rannte hinterher. Ich weiß nicht, was am Ende mit dem Vater des Kindes geschah, aber es ist sehr schwer zu sehen.

"Das Kind war wahrscheinlich zwei oder drei Jahre alt, aber es hat nicht einmal verstanden, was passiert ist, ich habe es nicht weinen hören, es stand wahrscheinlich nur unter einem unwirklichen Schock."

Die ersten Tage der Invasion waren so hektisch, dass Amosov und seine Freunde - die, wie er sagt, noch nie eine Waffe in der Hand gehabt hatten - nur eine kurze Schulung im Umgang mit ihren Waffen erhielten, da die Kämpfe in der Stadt bereits begonnen hatten.

Einer der Momente, der ihm am meisten in Erinnerung geblieben ist, war einige Wochen später, als ein Großteil der Stadt von der russischen Besatzung befreit worden war, so Amosov.

Sein Team war in Irpin unterwegs, um Hilfsgüter zu verteilen, und traf auf Zivilisten, die sich seit fast einem Monat in Kellern versteckt hielten und nur wenig zu essen und zu trinken hatten.

Er erinnert sich lebhaft an einen Mann, der in Tränen ausbrach, nachdem er etwas Brot erhalten hatte. "Einen Menschen weinen zu sehen, nur weil er ein Stück Brot in der Hand hält, ist sehr schmerzhaft und schmerzt sehr", erzählt Amosov.

Letzte Woche erklärte der Bürgermeister von Irpin, Oleksandr Markushin, in einer Erklärung, dass in der Stadt seit dem Abzug der russischen Streitkräfte die Leichen von 290 Zivilisten geborgen wurden.

Markushin sagte, 185 der Toten seien identifiziert worden, die meisten von ihnen seien Männer. Die Todesursache waren "Schrapnell- und Schusswunden". Mindestens fünf der Toten hätten Hirnverletzungen und Hunger erlitten, so Markushin.

Nach dem jüngsten Bericht der Internationalen Organisation für Migration (IOM), einer Agentur der Vereinten Nationen, sind insgesamt mehr als acht Millionen Menschen in der Ukraine vertrieben worden.

Du willst dieses Land verteidigen

In seinen dunkelsten Momenten, so gibt Amosov zu, wusste er nicht, ob er den Tag überleben und jeden Abend ins Bett gehen würde. Was ihn aufrecht hielt, so sagt er, war die "verrückte Hilfe" und die Freundlichkeit der ukrainischen Bürger jeden Tag.

Amosov und seine Gruppe hatten oft keine Zeit, vor dem Abend zu essen, wurden aber regelmäßig am Straßenrand von Zivilisten getroffen, die für die ukrainischen Kriegshelfer Essen gekocht und heiße Getränke gebraut hatten.

Selbst diejenigen, die fast nichts hatten, versuchten, den Soldaten etwas zu geben, manchmal nur einen Schokoriegel.

"Ich bin stolz darauf, dass es solche Menschen gibt und dass wir in einem wunderbaren Land wie diesem leben", sagt er.

Während Amosov die schlimmsten Kämpfe in Irpin überlebte, hatten nicht alle, an deren Seite er kämpfte, so viel Glück. Nachdem er ein paar Tage Urlaub genommen hatte, um seine Frau und seinen Sohn zu besuchen, kehrte Amosov zurück und musste feststellen, dass einer der jungen Männer, die mit ihm an der Territorialverteidigung teilgenommen hatten, gestorben war.

"Es ist schwer mit anzusehen, wenn eine Mutter ihr Kind begräbt und seine Freundin, die mit ihm eine Zukunft plante, ebenfalls dort steht", erinnert er sich. "Das ist unsere Heimat, unsere Familien leben hier, und wir wollen, dass alles wieder so wird, wie es war. Wir haben ein gutes Leben geführt, wir waren mit allem zufrieden.

"Wenn man all diese Menschen sieht, Frauen, Kinder, wenn man die Mütter sieht, die ihre Kinder begraben haben, wenn man sieht, was mit der Stadt passiert, wenn die Stadt brennt, dann will man helfen und diese Stadt, dieses Land verteidigen."

Letzten Monat ging ein Video von Amosov, in dem er seinen Bellator-Weltmeisterschaftsgürtel aus dem Haus seiner Mutter in Irpin holt, viral.

In dem Video klettert Amosov mit einer Plastiktüte, die er öffnet, um den Gürtel zum Vorschein zu bringen, eine Leiter im Haus hinauf.

Er lacht und sagt, er habe den Gürtel zum zweiten Mal bekommen" und postete später ein Foto, auf dem er den Titel in die Höhe hält, während er von einer Gruppe in Militäruniform umgeben ist.

"In diesem Moment war es schön, weil der Gürtel sicher und unversehrt war", sagt er. "Es war schön, dass meine Mutter ihn gut versteckt hatte und er überlebte, und an diesem Tag zogen sich die russischen Soldaten aus unserem Teil der Ukraine zurück, so dass die Stimmung besser war.

"Aber gleichzeitig stehe ich jetzt hier und es ist ruhig in unserer Stadt und alles ist gut, aber ich verstehe und weiß, was in anderen Städten vor sich geht, und es ist schwer, mit Freunden zu lachen, es ist schwer, gute Laune zu haben, denn nachdem ich diese Situationen erlebt habe, gibt es ständig Bombenangriffe und Schießereien."

'Das ist Zerstörung'

Eines Tages während des Krieges, so erzählt Amosov, machten ihn seine Freunde auf einen seiner Fans aufmerksam, einen jungen Mann, der früher Kampfsport betrieben hatte, nun aber verletzt im Krankenhaus lag.

Amosov begann, dem Jungen eine SMS zu schreiben, und verabredete sich bald mit ihm zu einem Besuch. Als er dort ankam, musste Amosov erschüttert feststellen, dass dieser junge Fan, der erst 20 Jahre alt war, bei einem Kampf beide Beine verloren hatte.

"Ich verstehe nicht, warum die Leute nicht glauben, was hier vor sich geht. Sie denken, dass [Russland] eine 'Spezialoperation' zur Rettung von Menschen durchführt", sagt er und bezieht sich dabei auf die euphemistische Bezeichnung, mit der russische Offizielle den Einmarsch in die Ukraine beschreiben.

"Aber schauen Sie sich an, was mit Mariupol passiert ist, schauen Sie sich all die anderen Städte in der Ukraine an, die beschädigt wurden und in denen viele Zivilisten starben, die einfach nur leben wollten. Sie wollten keinen Krieg, sie waren mit allem zufrieden.

"Ich verstehe nicht, wie man so grausam kämpfen kann, nicht nach irgendwelchen Regeln. Ich habe den Eindruck, dass es fast wie etwas Unmenschliches ist. Wie kann man nur so handeln? Wie viele Menschen wurden verletzt? Wie viele starben? Wie viele haben ihre Häuser verloren? Und sie reden von Rettung? Das ist keine Rettung, das ist Zerstörung."

Als die Kämpfe in Irpin abflauten, kehrte Amosov nach eigenen Angaben sofort zu seinem Mixed-Martial-Arts-Training zurück.

Logan Storley wurde als Ersatz für Amosov für den Kampf am Freitag gegen Page geholt, und der Ukrainer sagt, dass er es kaum erwarten kann, wieder in den Käfig zu steigen, und dass er gespannt sein wird, wer gewinnt.

"Jetzt bin ich wieder in Form ... Ich möchte zurückkehren", sagt er. "Ich möchte, dass unser ganzes Land zu seinem früheren Leben zurückkehrt, und ich möchte meinen Gürtel verteidigen."

Amosov gibt zu, dass er nicht weiß, wann das sein wird, aber er weiß, wie sein Heimatland aussehen wird, wenn der Krieg endlich vorbei ist.

"Für jeden Bürger der Ukraine wird sie wie das beste Land der Welt aussehen, das schönste und das beliebteste."

