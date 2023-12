Europas Kapitän Thomas Bjorn hofft auf einen Brexit-sicheren Ryder Cup

Jede Generation europäischer Stars, von Seve Ballesteros bis Colin Montgomerie, Ian Poulter und Rory McIlroy, hat die blau-goldenen Farben angezogen und mit Stolz die "Ode an die Freude" - die offizielle Hymne der EU - bei den Eröffnungs- und Abschlusszeremonien zu ihren Ehren erklingen lassen.

Aber wirkt das alles nach dem Brexit nicht ein wenig altmodisch - oder gar peinlich -?

Die britische Bevölkerung hat in einem historischen Referendum 2016 für den Austritt aus der EU gestimmt, und Brüsseler Beamte sagen voraus, dass der Austrittsprozess bis Ende 2020 abgeschlossen sein wird.

Die European Tour hat von Anfang an betont, dass der Brexit keine Auswirkungen auf den Ryder Cup haben wird, weder in Bezug auf die Qualifikation, das Format noch auf die Teamfarben.

Europas Kapitän für 2018, Thomas Bjorn, bekräftigte diese Ansicht im Gespräch mit Shane O'Donoghue von CNN Living Golf.

Der 46-jährige Däne räumt ein, dass es nicht seine Aufgabe ist, über das Innen und Außen der europäischen Politik zu diskutieren, aber er glaubt, dass sein Team im kommenden September in Frankreich mit dem gleichen Geist antreten wird wie die Teams, die vor ihm da waren.

"In diesem Teamraum und in dieser Umgebung zu sein, repräsentiert meiner Meinung nach alles, was Europa ausmacht", sagt Björn, der als Spieler drei Ryder Cups gewonnen hat und viermal Vizekapitän war.

"Die europäischen Spieler kommen in diesem Team zusammen, sie sind die besten Freunde über die Grenzen hinweg und repräsentieren Europa als Kontinent auf die bestmögliche Weise.

"Das ist etwas ganz Besonderes für ein Ryder-Cup-Team. Wir spielen unter der europäischen Flagge, aber wir spielen für Europa als Kontinent."

Das europäische Flair des Ryder Cups hat es jedoch nicht immer gegeben. Das 1927 ins Leben gerufene Turnier war ursprünglich nur für britische und amerikanische Spieler gedacht.

Doch nach einer Zeit der amerikanischen Dominanz - sie gewannen 16 der ersten 19 Ausgaben - wurden ab 1973 auch irische Spieler eingeladen, sich den Briten anzuschließen, und 1979 wurde das Turnier für Kontinentaleuropa geöffnet.

Dennoch stellen britische Spieler immer noch den Großteil der europäischen Mannschaft. Beim letzten Turnier in Hazeltine, Minnesota, im Jahr 2016 waren sieben der 12 Spieler Briten, und auch der Kapitän war ein Brite, Darren Clarke.

Die European Tour betont, dass die Trennung des Vereinigten Königreichs von der Europäischen Union keinen Einfluss auf die Spielberechtigung britischer Spieler haben wird, da "das Kriterium, ein Europäer im Sinne des Ryder Cups zu sein, ein geografisches und kein politisches oder wirtschaftliches ist".

Die Tour-Offiziellen planen auch, weiterhin die EU-Flagge zu verwenden, die sie als "umfassendes Symbol für Europa als Ganzes" bezeichnen.

Einer der britischen Top-Stars, Rory McIlroy, machte seine Meinung zum Brexit - und zu Präsident Trump - deutlich, als er im Juni 2016 einen Tweet absetzte: "Mit dem Brexit und der Art und Weise, wie das Rennen um die US-Präsidentschaft läuft ... können wir einen Mulligan auf 2016 nehmen?"

Ein "Mulligan" ist eine informelle zweite Chance, einen Golfschlag zu spielen, nachdem man einen Fehler gemacht hat.

Gleichzeitig reagierte Björn selbst auf seinem Twitter-Account negativ auf das Ergebnis des Referendums mit den Worten: "Boris als Premierminister, Donald als Präsident. Das ist eine BESONDERE Beziehung!!! #not confident."

Achtzehn Monate später jedoch, mit seiner Kapitänsmütze auf dem Kopf, verfolgt Björn einen diplomatischeren Ansatz in Bezug auf den Brexit.

"Was auch immer an politischen Dingen in der Welt vor sich geht und Menschen Entscheidungen treffen, die sie für richtig halten, es steht uns nicht zu, das zu kommentieren und daran teilzuhaben", sagt Björn, der nach Ballesteros, Jose Maria Olazabal und Bernhard Langer erst der vierte Mann von außerhalb der britischen Inseln ist, der Europa als Kapitän anführt.

"Meiner Meinung nach ist dies der großartigste Kontinent der Welt und ein Ort, den ich mein Zuhause nenne, und ich und diese 12 Spieler werden sehr stolz darauf sein, während der Woche jeden einzelnen Menschen in Europa zu repräsentieren."

Die europäischen Golffans werden sicher hoffen, dass ihr Ryder-Cup-Team "Brexit-sicher" bleibt, denn es hat 11 der 19 Turniere gewonnen, seit sich Großbritannien und Europa '79 zusammengeschlossen haben.

Das letzte Turnier wurde allerdings von einer starken amerikanischen Mannschaft gewonnen - Jordan Spieth und Co. fügten Clarkes Männern eine deutliche 17:11-Niederlage zu - und es sieht so aus, als ob Bjorns Europa geschlossener denn je auftreten muss, wenn es den Ryder Cup zurückgewinnen will.

