Euro 2020: Belgien gegen Italien: Spannendes Viertelfinale

Große Überraschungen, historische Siege und Tore im Überfluss - die Euro 2020 ist ein Turnier, das immer wieder neue Überraschungen bereithält.

Nur wenige hätten vorhergesagt, dass die Viertelfinalpaarungen so aussehen würden, nachdem die Schweiz Weltmeister Frankreich überrumpelt und die Tschechische Republik eine niederländische Mannschaft ausgeschaltet hat, die viele in der Gruppenphase beeindruckt hatte.

England beendete eine 55-jährige Durststrecke, indem es Deutschland endlich in der K.-o.-Phase eines großen Turniers besiegte, während sich die Ukraine durch einen dramatischen Sieg in der Verlängerung zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen Platz in einem EM-Viertelfinale sicherte.

Die Viertelfinalspiele der Euro 2020 werden am 2. und 3. Juli ausgetragen.

Belgien vs. Italien

Belgien, das schon vor dem ersten Anstoß zu den Favoriten auf den Sieg bei der Euro 2020 zählte, ist dem Hype um die Europameisterschaft bisher gerecht geworden.

Die Mannschaft von Roberto Martínez hat ohne viel Aufhebens das Viertelfinale erreicht, und das, ohne auf Eden Hazard und Kevin De Bruyne, zwei der wichtigsten Spieler, zurückgreifen zu können.

Es ist unwahrscheinlich, dass beide Spieler für das Viertelfinale gegen Italien am Freitag fit werden, nachdem sie sich beim beeindruckenden Achtelfinalsieg gegen Titelverteidiger Portugal verletzt hatten.

READ: Die belgische Blaupause - Wie eine kleine Nation zu einer europäischen Fußball-Supermacht wurde

Zum Glück für Martínez ist Belgiens "goldene Generation" mit viel Tiefe gesegnet, so dass er auf Spieler wie Dries Mertens, Yannick Carrasco und Thorgan Hazard - den Bruder von Eden Hazard - zurückgreifen kann, der den Siegtreffer gegen Portugal erzielte.

Viele haben dieses Turnier als die letzte Chance für diese talentierte, aber alternde Gruppe von Spielern - die derzeit als Nummer 1 der Weltrangliste gilt - bezeichnet, den ersten Titel für ihr Land zu gewinnen.

Umgekehrt hatten vor dem Turnier nur wenige erwartet, dass Italien so glänzen würde, aber die Mannschaft von Roberto Mancini hat sich zu einer der unterhaltsamsten Mannschaften der Euro 2020 entwickelt.

Die unbändige Energie von Spielern wie Leonardo Spinazzola und Manuel Locatelli hat der Mannschaft eine aufregende Offensivkraft verliehen, während die Rückkehr von Marco Verratti nach seiner Verletzung dem Mittelfeld mehr Kontrolle verliehen hat.

Der hart erkämpfte 2:1-Sieg in der Verlängerung gegen Österreich, der bei weitem härteste Test, den die Mannschaft bisher zu bestehen hatte, bewies, dass die klassische Defensiv-DNA in dieser Version Italiens immer noch vorhanden ist, auch wenn die Mannschaft insgesamt anders aussieht als in den vergangenen Jahren.

Sicherlich hätte diese Mannschaft ihre derzeitige Serie von 31 ungeschlagenen Spielen - mit der sie ihren eigenen, 82 Jahre alten Ungeschlagenheitsrekord in den Schatten stellt - nicht ohne die unverwüstlichen Verteidiger Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini erreichen können.

Ukraine vs. England

Könnte der Fußball wirklich nach Hause kommen?

Nach dem Sieg über den alten Rivalen Deutschland ist dies wohl Englands größte Chance auf eine große Trophäe seit dem Gewinn der Weltmeisterschaft im Jahr 1966.

Der Weg in ein mögliches Finale sieht wesentlich einfacher aus als für die Mannschaften auf der anderen Seite der Auslosung, aber wenn die schockierenden Ergebnisse der vergangenen Woche die Fans bei der Euro 2020 eines gelehrt haben, dann dass man den Sieg nicht als gegeben hinnehmen sollte, wenn man gegen einen Außenseiter spielt.

Cheftrainer Gareth Southgate wiederholte diese Gedanken in seinem Interview nach dem Spiel und erklärte, dass sich seine Spieler bereits auf die Ukraine konzentriert hätten, als sie nach dem Sieg gegen Deutschland am Dienstag in die Umkleidekabine zurückgekehrt waren.

Southgates Gegenüber, der legendäre ehemalige ukrainische Stürmer Andriy Shevchenko, war verständlicherweise optimistisch, was die Chancen seiner Mannschaft vor dem Spiel am Samstag angeht.

Schließlich hat diese Gruppe von Spielern bereits Geschichte geschrieben, indem sie es so weit gebracht hat.

"England ist eine großartige Mannschaft mit einer starken Bank und einem hervorragenden Trainerstab, und wir wissen, wie schwer dieses Spiel wird", sagte Shevchenko nach dem 2:1-Sieg der Ukraine in der Verlängerung gegen Schweden gegenüber Reportern.

"Es ist unglaublich schwer, gegen sie zu punkten, aber ihre Stärke sollte uns keine Angst einjagen. Das sollte uns motivieren, denn im Fußball ist alles möglich, genau wie im Leben, und wir werden alles geben, um unseren Fans noch mehr Grund zum Jubeln zu geben.

Es ist erst das zweite Mal in der Geschichte der Ukraine, dass sie das Viertelfinale eines großen Turniers erreicht hat - bei der Weltmeisterschaft 2006 schaffte sie es ebenfalls bis in die Runde der letzten Acht -, aber der ganze Druck wird auf England lasten, wenn es in Rom gewinnt und nach Wembley zurückkehrt, wo es im Halbfinale entweder auf die Tschechische Republik oder Dänemark treffen könnte.

Tschechische Republik vs. Dänemark

Nach dem schockierenden Zusammenbruch von Christian Eriksen und der emotionalen Reaktion seiner Mannschaftskameraden sorgte Dänemark mit der Qualifikation für die K.-o.-Runde für die schönste Geschichte der Euro 2020.

Nach den Niederlagen gegen Finnland und Belgien in den ersten beiden Gruppenspielen sah es zunächst nicht danach aus, doch das 4:1 gegen Russland und die 0:2-Niederlage Finnlands gegen Belgien sicherten den Einzug ins Achtelfinale.

Viele dachten, das Spiel gegen Wales würde eine enge Angelegenheit werden - es war alles andere als das.

Mit einem beeindruckenden 4:0-Sieg sicherten sich die Dänen den Einzug in die Endrunde der Euro 2020.

Die dänischen Spieler sprachen über den emotionalen Tribut, den die Rückkehr nach Eriksens Zusammenbruch am selben Nachmittag für sie bedeutete, und mehrere Mitglieder der Mannschaft kritisierten die UEFA dafür, dass sie das Spiel am nächsten Tag nicht austragen durften.

Angesichts der bemerkenswerten mentalen Stärke dieser Mannschaft dürfen die dänischen Fans vielleicht schon von einer Wiederholung der Euro '92 träumen, als die Nationalmannschaft ihre bisher einzige große internationale Trophäe gewann.

Auf sie wartet jedoch eine Mannschaft aus der Tschechischen Republik, die für eine der größten Überraschungen des bisherigen Turniers sorgte.

Die Tschechen überzeugten beim 2:0-Achtelfinalsieg gegen die Niederlande, eine Mannschaft, der viele nach der beeindruckenden Leistung in der Gruppenphase eine große Chance bei der Euro 2020 zugetraut hatten.

Stürmer Patrik Schick gehört zu den herausragenden Spielern der Euro 2020 und ist der beste Torschütze des Turniers. Mit einem weiteren Treffer gegen Dänemark würde er mit Cristiano Ronaldo an der Spitze der Torjägerliste gleichziehen.

Diese beiden Mannschaften werden sich sicherlich freuen, gegeneinander zu spielen, und für beide ist es eine sehr realistische Chance, ins Halbfinale einzuziehen.

Schweiz vs. Spanien

Diese beiden Mannschaften waren an zwei der größten Spiele der Europameisterschaft beteiligt, die wir je erleben werden.

Nach einem 1:3-Rückstand gegen Frankreich neun Minuten vor Schluss schaffte die Schweiz noch den Ausgleich und besiegte den Titelverteidiger mit 5:4 im Elfmeterschießen, wobei der Goldjunge des französischen Fußballs, Kylian Mbappé, den entscheidenden Elfmeter verschoss.

Das Unentschieden gegen Frankreich war kein Glücksspiel, denn die Schweizer zeigten auf dem gesamten Spielfeld eine Ausgeglichenheit und Qualität, die der ihres berühmteren Gegners in nichts nachstand.

Es war ein bemerkenswertes, scheinbar unmögliches Comeback, und die Schweiz wird nun zu Recht daran glauben, dass sie jede Mannschaft, auf die sie trifft, schlagen kann.

Der nächste Gegner Spanien dümpelte in der Gruppenphase vor sich hin, bis ein verhängnisvolles Eigentor des slowakischen Torhüters Martin Dúbravka zum ersten Mal bei der Euro 2020 die Tür öffnete.

Die Mannschaft von Luis Enrique schien dieses Selbstvertrauen auch in das Achtelfinalspiel gegen Kroatien mitzunehmen und ging fünf Minuten vor Schluss mit 3:1 in Führung.

Doch Spaniens Schwächen wurden erneut deutlich, als Kroatien in der Schlussphase zwei Treffer erzielte und das Spiel in die Verlängerung zwang.

Der viel gescholtene Stürmer Álvaro Morata, der bis dahin eine schwere Zeit vor dem Tor durchgemacht hatte, brachte Spanien mit einem fulminanten Volleyschuss erneut in Führung, bevor Mikel Oyarzabal den Sieg besiegelte.

Die Quotenmacher sehen Spanien nun als zweiten Favoriten auf den Sieg bei der Euro 2020 hinter England. Auch wenn die Mannschaft als Ganzes noch fraglich ist, werden 10 Tore in den letzten beiden Spielen ausreichen, um jeder gegnerischen Abwehr schlaflose Nächte zu bereiten.

Quelle: edition.cnn.com