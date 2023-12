Es war so dunkel": Tennisstar Nick Kyrgios spricht über seine psychischen Probleme

Der rätselhafte Australier, dessen Ausbrüche auf dem Tennisplatz ihn oft zu einer gespaltenen Figur unter den Tennisfans machen, hat immer offen über seine komplizierte Beziehung zum Sport gesprochen.

Kyrgios gab zu, dass er sein Leben "gehasst" hat, aber er sagt, dass die weltweite Sperre im Jahr 2020 aufgrund der Coronavirus-Pandemie ihm geholfen hat, einige dieser Kämpfe zu überwinden, nachdem er "außer Kontrolle geraten" war.

"Es war sehr ernst, bis hin zur Selbstverletzung, und das ist nicht in Ordnung", sagte der 27-Jährige gegenüber Wide World of Sports. "Ich schätze, ich habe jeden, der sich um mich sorgte, von mir weggestoßen und ich habe nicht kommuniziert, ich habe das wirkliche Leben einfach ausgeblendet und versucht, meine Probleme zu bewältigen und sie frontal anzugehen.

"Ich habe viel Alkohol und Drogen konsumiert, und das geriet außer Kontrolle. Jetzt trinke ich kaum noch, ich trinke buchstäblich ein Glas Wein zum Abendessen. Das war die erste Sache, die ich ein wenig in Ordnung bringen musste, und dann musste ich meine Beziehung zu meiner Familie wieder aufbauen und gesündere Gewohnheiten annehmen, wie zum Beispiel eine gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf, ein bisschen mehr Training und das war es.

"Ich glaube, Covid hat mir dabei sehr geholfen."

In seinen dunkelsten Momenten sagte Kyrgios, er habe das Gefühl gehabt, dass er "die Leute die ganze Zeit im Stich gelassen hat".

Er sagt, er habe manchmal geglaubt, dass die Leute, die er traf, "sich wirklich nicht dafür interessierten, wer ich als Mensch war, sondern nur ein Tennisspieler ... der verrückte Tennisspieler."

Er fügte hinzu: "Um ehrlich zu sein, fühlte ich mich wertlos, ich fühlte mich nicht wohl, ich hasste mein Leben zu einem bestimmten Zeitpunkt.

"Ich habe mich geschnitten, verbrannt, einfach nur ziemlich beschissenes Zeug. Es war so düster, dass ich es auch irgendwie mochte, ich habe Leute gebeten, es zu tun und so. Was dich nicht umbringt, macht dich seltsamer (und stärker). Ich bin immer noch ein bisschen verkocht."

Kyrgios sagt, dass er von den Beschimpfungen, die er im Laufe der Jahre in den sozialen Medien erhalten hat, tief betroffen ist.

Der Australian-Open-Sieger im Herren-Doppel, der als Sohn eines griechischen Vaters und einer malaiischen Mutter geboren wurde, hat bereits mehrfach verraten, wie oft er rassistische Beschimpfungen in den sozialen Medien ertragen muss.

"Ich habe ständig damit zu tun", erklärt er. "Die Leute denken, dass es heutzutage akzeptabel ist, den Finger zu heben, jemanden zu beschimpfen oder rassistische Kommentare zu machen, und ich denke, das ist überhaupt nicht akzeptabel. Man muss es einfach als Motivation nutzen, aber das ist leichter gesagt als getan.

"Die Leute reden Scheiße über dich und tun schlimme Dinge. Sie erreichen nichts im Vergleich zu dem, was du erreichst. Du musst einfach versuchen, sie abzuschütteln und sie als Motivation zu nutzen und dich an die Leute um dich herum zu klammern, die dir die ganze Zeit positive Energie schicken."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com