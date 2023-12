Es gibt einen Mangel an schwarzen Spielerinnen auf der LPGA Tour. Diese Frau will das ändern

Sie wandte sich dem Golfsport zu, war aber sofort von der mangelnden Vielfalt beeindruckt. Seit Perry 2013 zum ersten Mal einen Schläger in die Hand nahm, hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, die Lücke im Sport zu schließen.

Die 1950 gegründete Ladies Professional Golf Association (LPGA) ist einer der am längsten bestehenden professionellen Frauensportverbände. Doch die LPGA hat seit jeher mit einem Mangel an Vielfalt und Integration im Golfsport zu kämpfen.

Es dauerte etwas mehr als ein Jahrzehnt, bis die erste schwarze Spielerin, Althea Gibson, der Tour beitrat. Vierzehn Jahre später folgte Nancy Lopez, die erste hispanische Spielerin, die auf der LPGA-Tour antrat.

Seit 1950 waren nach Angaben der Organisation nur acht schwarze Spielerinnen in der Geschichte der LPGA Tour Vollzeitmitglieder.

Nach Angaben der LPGA nehmen an den meisten Turnieren etwa 100 bis 120 Spielerinnen teil, und die Teilnehmerinnen werden anhand einer Prioritätsliste ermittelt.

Spielerinnen in den Top 150 gelten im Allgemeinen als Vollzeitmitglieder, da sie bei den meisten Turnieren zugelassen werden, bestätigte die LGPA gegenüber CNN Sport.

Von den mehr als 530 LPGA-Tour-Mitgliedern, von denen etwa 220 aktive Spielerinnen sind, gibt es nur eine schwarze Spielerin mit Vollzeitmitgliedschaft - Mariah Stackhouse -, bestätigte die LPGA gegenüber CNN. Stackhouse ist die Nummer 127 auf der LPGA-Prioritätenliste für 2021.

"Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die LPGA-Tour-Mitgliedschaft zu erlangen, darunter der Gewinn eines Events, das Weiterkommen in unserer Qualifying Series, das Weiterkommen in unserer Developmental Tour oder das Erreichen eines bestimmten Geldbetrags in einem bestimmten Jahr", so die LPGA.

Auf der LPGA- und der Symetra-Tour zusammengenommen sind nur 2 % der Spielerinnen schwarz, gegenüber 55 % der weißen Konkurrentinnen, wie aus den Statistiken der LPGA hervorgeht.

Die Organisation erklärte gegenüber CNN: "Wir haben uns langfristig verpflichtet, das Gesicht des Golfsports zu verändern und den Sport, den wir lieben, vielfältiger, zugänglicher und integrativer zu machen."

Es werden zwar Anstrengungen unternommen, um die Vielfalt des Sports schon bei den Anfängern zu erhöhen, aber die Daten der National Golf Foundation zeigen, dass von den Junioren, die 2019 zum ersten Mal auf einem Golfplatz spielten, etwa 36 % Mädchen waren und etwas mehr als ein Viertel "nicht weiß" war.

Ein Graswurzelspiel

Perry gründete Women Of Color Golf (WOCG), eine von Schwarzen geführte Non-Profit-Organisation mit Sitz in Florida, um "Vielfalt und Inklusion im Golfsport für Frauen und Mädchen zu fördern." Bislang hat sie 600 Frauen und Mädchen aus ethnischen Minderheiten trainiert.

"Mir wurde klar, dass ich etwas für die Frauen und Mädchen nach mir ändern musste", sagte Perry, die aus einem Erbe von Changemakern stammt.

Ihre Mutter wurde 1992 als erste schwarze Frau in den Schulrat von Hillsborough County gewählt und wurde drei Jahre später zur Vorsitzenden gewählt. Davor war ihre Großmutter eine Pädagogin und Bürgerrechtsaktivistin in Tampa, Florida.

"Ich musste die Geschichte der Schwarzen nie aus einem Buch lernen. Sie saßen an meinem Esstisch und erzählten mir die Geschichten", sagt Perry.

Das Engagement ihrer Familie für den Kampf um Gleichberechtigung inspirierte sie zu ihrem Einsatz für die Gemeinschaft.

"Ich habe gesehen, wie der Kampf aussieht. Wir haben uns immer für soziale Gerechtigkeit eingesetzt", sagt sie.

Perry sagt, eines der größten Hindernisse für den Golfsport seien die Kosten. Training, Coaching, Reisen und Greenfees sind nicht billig.

"Wenn das mittlere Einkommen eines Afroamerikaners bei etwa 45.000 Dollar liegt, wird Golf nicht auf dem Radar erscheinen. Aber man kann einen Basketball oder einen Fußball spielen, und es kostet nur ein Paar Tennisschuhe, um Leichtathletik zu betreiben", sagt sie.

Die Last der Repräsentation

Shasta Averyhardt ist eine 35-jährige schwarze Profigolferin aus Sarasota, Florida, die sagt, dass sie es ohne die finanzielle Unterstützung ihrer Eltern nicht auf die LPGA oder die Symetra Tour geschafft hätte.

Shasta Averyhardt spielt einen Schlag auf der Symetra Tour während der zweiten Runde der Volvik Championship auf dem Palmer Course im Reunion Resort in Florida im Jahr 2013.

Wie Perry betont sie, dass die wirtschaftlichen Verpflichtungen des Sports belastend sein können. "Man braucht jemanden, der sich voll einsetzt und einen antreibt, weil man es alleine nicht schafft", sagt sie gegenüber CNN.

Als Junioren-Golferin wurde sie im Rahmen von Programmen erzogen, die ihr Zugang zu exklusiven Country Clubs verschafften.

Aber sie sagt, dass sie von klein auf oft eine der wenigen schwarzen Spielerinnen auf dem Platz war, was sich auch in ihrer Profikarriere fortsetzte. Im Jahr 2010 wurde Averyhardt die vierte schwarze Golferin, die auf der LPGA-Tour spielte, und 2011 gab sie ihr Debüt als Rookie.

Zu dieser Zeit war der Erwartungsdruck entmutigend, aber die Last der Repräsentation war noch größer. "Ich hatte damit zu kämpfen, all das Gerede auszublenden", sagt sie.

Sie war sich der Geschichte bewusst, die sie schrieb, indem sie in die Fußstapfen von Größen wie Althea Gibson und Renee Powell, der zweiten schwarzen Frau auf der Tour, trat, obwohl ihre oberste Priorität darin bestand, gute Ergebnisse zu erzielen, um ihre Reise weiter finanzieren zu können.

"Anfangs fand ich es wirklich unfair, diese Last zu tragen und nicht mit dem Geld unterstützt zu werden, das ich für meinen Erfolg benötigte", sagt sie.

Meister der Sichtbarkeit

Nach einer kurzen Auszeit vom Golfsport stieg Averyhardt 2017 wieder in die Arena ein.

Sie hielt sich zu dieser Zeit in Florida auf und stieß auf Perrys Organisation, deren Leitbild ihr auf Anhieb zusagte.

Averyhardt verpflichtete sich für ein Jahr als Botschafterin und wurde dafür bezahlt, bei geplanten Kursen für Frauen und Mädchen zu sprechen, in der Hoffnung, dass ihre Sichtbarkeit dazu beitragen würde, die Mission der Gruppe zu fördern.

Stackhouse ist eine 27-jährige Profigolferin aus Atlanta, Georgia. Averyhardt ist eine ihrer engsten Freundinnen und eine Inspiration auf und neben dem Golfplatz.

Stackhouse ist die einzige schwarze Vollzeitspielerin der LPGA, eine Leistung, die, wie sie sagt, in ihrem ersten Jahr 2017 eine besondere Herausforderung war.

Sie schreibt ihrem damaligen Caddy, Abimbola "Bebe" Olakanye, zu, dass er ihr die nötige Unterstützung gab, um die Saison zu überstehen. Olakanye wurde in Nigeria geboren und zog im Teenageralter nach Florida.

"So wie ich mich allein gefühlt habe, hat er diese Erfahrungen als schwarzer Caddy definitiv gemacht. Er war die ganze Zeit an meiner Seite und hat mir geholfen, den Übergang zu erleichtern", sagt sie.

Als Junior sorgte Stackhouses Vater dafür, dass sie von anderen schwarzen Golfern umgeben war, und nahm sie in die örtlichen Sommerprogramme im Süden von Atlanta auf.

"Sie haben meine Entwicklung so strukturiert, dass ich mich nie als ?anders' fühlen konnte, weil ich immer viele andere schwarze Kinder gesehen habe, die in diesen Programmen spielten", sagt sie.

"Ich denke, es ist unglaublich wichtig, dass alle Räume die Welt, in der wir leben, repräsentieren. Wenn man in einem Bereich wie dem Golfsport, der für Wohlstand und Reichtum steht, nur Menschen sieht, die wie man selbst aussehen, stimmt etwas nicht", fügt Stackhouse hinzu.

Neben Programmen für den gleichberechtigten Zugang glaubt Averyhardt, dass junge Mädchen eher mit dem Golfsport beginnen werden, wenn sie Spielerinnen sehen, die wie sie aussehen.

"Ich möchte, dass sie sich gestärkt und inspiriert fühlen, wenn sie mich auf dem Golfplatz spielen sehen, so wie ich mich fühlte, als ich Tiger Woods beim Spielen zusah", sagt Averyhardt.

Wenn einer gewinnt, gewinnen wir alle".

Auf dem Höhepunkt der Black-Lives-Matter-Proteste im letzten Sommer konnten sich beide Spieler auf ihre sozialen Kreise stützen, was ihr Gemeinschaftsgefühl auf und neben dem Golfplatz stärkte.

"Wenn es eine Sache gibt, die aus der Bewegung des letzten Sommers in Bezug auf den Raum, in dem ich mich als Profigolfer befinde, entstanden ist, dann ist es die Nähe, die sie aus uns herausgebracht hat. Wir waren in der Lage, uns gegenseitig auf eine Weise zu verstehen, wie es sonst niemand konnte", sagt Stackhouse.

Averyhardt stimmt dem zu. "Nach allem, was im letzten Jahr passiert ist, sind wir zusammengekommen. Es gibt ein unausgesprochenes Band, dass wir wissen, dass dies ein sicherer Ort ist. Das hatte ich jahrelang nicht", sagt sie.

"Wir alle wollen, dass es dem anderen gut geht und er Erfolg hat, und deshalb werden wir alles tun, was wir können, um uns gegenseitig zu helfen. Wenn einer gewinnt, gewinnen wir alle", fügt sie hinzu.

Kraft aus der Gemeinschaft schöpfen

Sandra Braham ist seit fast drei Jahren Mitglied der WOCG-Gemeinschaft und sagt, dass die Zugehörigkeit zu diesem Kollektiv entscheidend dazu beigetragen hat, dass sie Spaß am Golfspielen hat.

"Golf hat mein Leben verändert. Die Leute fangen an, uns zu sehen und wollen, dass wir präsent sind, weil wir farbigen Frauen helfen, das Spiel zu erlernen, und das ist wichtig", so Braham.

Nachdem sie eine Gemeinschaft von Frauen und Mädchen aufgebaut hat, die sich auf und neben dem Golfplatz gegenseitig unterstützt haben, möchte Perry nun ihre Reichweite vergrößern.

In diesem Frühjahr wird sie einen von der PGA Tour gewähr ten Zuschuss in Höhe von 30.000 Dollar nutzen, um ihr Mentoring-Programm Girls On the Green Tee (GOTGT) an unterversorgten Schulen in Florida durchzuführen.

Die Initiative führt Mädchen im Alter von 10 bis 17 Jahren durch Mentoring, Golfspielen und Netzwerkveranstaltungen an den Golfsport heran.

Bislang wurde das Programm im Center 4 Girls in Tampa durchgeführt. Im März dieses Jahres wird es an den beiden Schulen Clemmie Ross James Elementary und Doris Ross Reddick Elementary in Kraft treten, die nach Perrys Großmutter bzw. Mutter benannt sind, um deren Arbeit als Pionierpädagoginnen und Aktivistinnen zu würdigen.

Von den Geschichten ihrer Familie, die sie am Esstisch hörte, bis hin zur Würdigung ihrer Arbeit für soziale Gerechtigkeit durch das WOCG hat sich laut Perry der Kreis geschlossen.

"Dieses Erbe wird von uns weitergeführt, indem wir als Beispiel dienen und unserer Gemeinschaft wirklich etwas zurückgeben. Jedes Mal, wenn ich sehe, wie ein junges Mädchen einen Schläger schwingt, weiß ich, dass sich ihre ganze Welt geöffnet hat."

*Dieser Artikel wurde aktualisiert, um klarzustellen, dass der Zuschuss von der PGA Tour gewährt wurde.

Quelle: edition.cnn.com