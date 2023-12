Bundesligist in Abstiegsgefahr - „Es geht um das Beste für den FC“: Stefan Baumgart und Köln trennen sich

Bundesligist 1. FC Köln und Trainer Stefen Baumgart trennen sich offenbar. Sky TV und Bild berichteten darüber, offiziell bestätigt wurde es jedoch noch nicht. Berichten zufolge soll der Abgang eine „einvernehmliche Entscheidung“ zwischen den Vereinsbesitzern und dem 51-Jährigen sein.

Wer wird Stephen Baumgart folgen?

Wie die Erbschaft geregelt werden soll, bleibt zunächst offen. Baumgarts Vertrag beim FC ist bis Juni 2025 gültig, er übernahm die Kölner im Sommer 2021 und stieg mit der Mannschaft gleich in seiner ersten Saison in die Oberliga ein.

Köln ist mit nur 10 Toren und 10 Punkten nach 16 Spielen Zweitletzter. Am Mittwoch endete das Jahr mit einer 0:2-Niederlage gegen Union Berlin.

Nach der 0:2-Niederlage in der Hauptstadt äußerte sich Baumgartner überraschend offen zu seiner Zukunft. „Natürlich wird seine Haltung diskutiert werden, insbesondere diese“, flüsterte er in das Mikrofon der Pressekonferenz. „Natürlich stellen wir in der Situation, in der wir uns befinden, alles in Frage, auch den Trainer. Es geht nicht um mich persönlich, es geht um das Ganze und es sieht nicht gut für uns aus“, sagte er.

1. Der FC Köln ist sein Verein

Auf die Frage des Pay-TV-Senders Sky, ob er über einen Rücktritt nachdenke, antwortete der 51-Jährige: „Köln ist mein Verein. Wenn man zweieinhalb Jahre bei so einem Verein arbeitet, ist das nichts.“ Ich würde mich geschlagen geben. Die Frage ist, was das Beste für den FC ist. Wir alle haben eine Verantwortung und dieser müssen wir uns stellen.“

