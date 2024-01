Es erzeugt eine Menge Angst": Vor den Olympischen Winterspielen tun die Athleten alles, um sich nicht mit Covid-19 anzustecken

Im Vorfeld der Olympischen Spiele 2022 in Peking, die am 4. Februar beginnen, droht jedem Athleten die Gefahr, positiv auf Covid-19 getestet zu werden - und damit die Chance auf eine Teilnahme zu verpassen.

Inmitten einer Fülle von Covid-19-Gegenmaßnahmen müssen die Athleten vor der Abreise zu den Spielen zwei negative Tests vorweisen und werden dann bei ihrer Ankunft täglich getestet.

"Ein einziger positiver Test wäre das Ende für uns", sagte die amerikanische Buckelpistenfahrerin Hannah Soar gegenüber CNN Sport.

"Es ist super stressig, ich wusste bis vor ein paar Monaten nicht, dass ich wirklich mit Angstzuständen zu kämpfen habe, um ganz ehrlich zu sein.

Covid-frei zu bleiben, ist ein wichtiger Teil der Vorbereitung eines Sportlers auf die Olympischen Winterspiele.

Soar hat in den letzten Monaten in Utah trainiert und sich isoliert, was bedeutet, dass sie in einem von ihren Teamkollegen getrennten Haus wohnt, sich Lebensmittel liefern lässt und beim Skifahren eine KN95-Maske unter ihrem Halswärmer trägt.

"Das ist definitiv die drastischste Maßnahme, die wir mit den Covid-Protokollen ergriffen haben, und das ist es, was wir tun müssen", sagte sie.

"Es ist verrückt und wild, und ich hätte nicht gedacht, dass ich bei den Olympischen Spielen dabei sein würde, aber so ist es nun einmal, und wir gehen damit um, so gut wir können.

Sie fügte hinzu: "Ich behandle alle, als hätten sie Covid. Es bringt viel Unruhe in mein Leben, aber hoffentlich bringe ich es bis nach China."

Anhaltend positiver PCR

Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio im vergangenen Jahr wurden 41 Athleten positiv auf Covid-19 getestet, von denen viele daraufhin ihre Teilnahme an den Wettkämpfen absagen mussten.

Bis Mittwoch wurden seit dem 4. Januar 42 Personen innerhalb des geschlossenen Kreislaufs der Olympischen Spiele in Peking positiv auf Covid-19 getestet, wobei mehr als 42.000 Tests innerhalb des Kreislaufs durchgeführt wurden.

Die Organisatoren hoffen, dass der geschlossene Kreislauf die Verbreitung von Covid-19 während der Spiele einschränken wird. Es umfasst die Veranstaltungsorte, die offiziellen Hotels und den veranstaltungseigenen Transportdienst und schottet die an den Spielen Beteiligten effektiv vom Rest der chinesischen Bevölkerung ab.

Die strengen Maßnahmen spiegeln Chinas Null-Covid-Politik wider, wenngleich das Auftreten weiterer positiver Fälle im Zusammenhang mit den Spielen unvermeidlich scheint.

"China hat möglicherweise von allen Ländern der Welt die beste Arbeit geleistet, um die Verbreitung von Covid zu kontrollieren", sagte Dr. William Schaffner, Professor an der Vanderbilt University School of Medicine, gegenüber CNN.

Er fuhr fort: "Sie haben eine bemerkenswerte Reihe von sehr strengen Beschränkungen und Kontrollen eingeführt, die Konsequenzen haben werden. Es gibt sehr wenig Spielraum für Interpretationen.

"Ich könnte mir vorstellen, dass dieses außerordentlich ansteckende Virus dennoch einige dieser Kontrollen überwinden kann, und es könnte durchaus ein paar Fälle von Übertragung geben.

Vollständig geimpfte Personen können den geschlossenen Kreislauf ohne Quarantäne betreten, während nicht geimpfte Personen nach ihrer Ankunft 21 Tage lang in Quarantäne bleiben müssen.

Teilnehmer, bei denen ein positiver Test festgestellt wird, können nicht an den Spielen teilnehmen und werden stattdessen zur Behandlung in ein Krankenhaus geschickt, wenn sie symptomatisch sind, oder in eine Isoliereinrichtung, wenn sie asymptomatisch sind.

Bei zwei negativen PCR-Tests im Abstand von 24 Stunden kann die Isolierung aufgehoben werden, aber es gibt keine Garantie dafür, wie lange das dauern wird.

"Es besteht kein Zweifel daran, dass bei einigen Personen, die sich von Covid erholen, ein anhaltend positiver PCR-Test auftreten kann, der über Wochen und sogar über einige Monate hinaus bestehen kann", so Dr. Schaffner.

"Das bedeutet nicht, dass man ein lebendes Virus hat. Dieser Test ist so empfindlich, dass er lediglich Reste des Virus aufspürt. Sie sind für andere Menschen nicht ansteckend.

Nach Peking kommen - ohne Covid

Laura Deas, eine Skeleton-Rennläuferin aus Großbritannien, wird in China ankommen, nachdem sie bereits im vergangenen Jahr bei einer Testveranstaltung in Yanqing - einem bergigen Bezirk 75 Kilometer nordwestlich von Peking - Erfahrungen mit dem geschlossenen Kreislaufsystem gesammelt hat.

"Alles, was wir taten - Training, Essen und Schlafen - geschah innerhalb dieser Blase, aber es fühlte sich unglaublich organisiert an", sagte sie CNN, während sie sich vor den Spielen zu Hause in Großbritannien isolierte.

Sie fügte hinzu: "Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, und es bedeutet, dass ich im Moment kein normales Leben führen kann ... Ich habe in den letzten Jahren all diese Hürden überwunden, um an diesen Punkt zu gelangen, und ich versuche jetzt wirklich, alles richtig zu machen, damit ich sicher und ohne Covid nach Peking kommen kann.

Nahezu 3.000 Athleten werden in 15 Disziplinen bei 109 Wettkämpfen in Peking 2022 antreten. Angesichts der näher rückenden Spiele werden sie alle beten, dass ein positiver Test ihre Chancen nicht zunichte macht.

"Ich weiß genau, dass ich eine Medaille gewinnen kann, wenn ich die Chance bekomme, dabei zu sein", sagte Soar, "aber wenn ich nicht dabei bin, kann ich auch keine Medaille gewinnen.

"Die größte Hürde für mich ist also, sicherzustellen, dass wir auf die Schanze kommen, unsere Startnummern anziehen, in die Startaufstellung gehen und losfahren können.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com