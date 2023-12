Erling Haaland ist auf dem besten Weg, die Rekorde der Premier League zu brechen

Der 22-Jährige scheint jedes Mal, wenn er auf dem Platz steht, einen neuen Torrekord aufzustellen, und das Manchester-Derby am Sonntag bildete da keine Ausnahme.

Mit seinen drei Toren beim 6:3-Sieg von Manchester City gegen Manchester United hat Haaland nach nur acht Spielen in dieser Saison bereits 14 Tore in der Premier League erzielt - sieben mehr als Harry Kane, der in der Torschützenliste der Liga auf Platz zwei liegt.

Der norwegische Stürmer ist außerdem der schnellste Spieler, der drei Hattricks in der Premier League erzielt hat und damit den Rekord von Michael Owen (48 Spiele) übertrifft.

Zum Vergleich: Cristiano Ronaldo hat in seiner gesamten Premier-League-Karriere drei Hattricks erzielt.

Mit seinen Dreiern gegen Crystal Palace, Nottingham Forest und nun United ist Haaland der erste Spieler, der in drei aufeinanderfolgenden Heimspielen in der Premier League einen Hattrick erzielt hat - und damit alle Befürchtungen zerstreut, dass er sich nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund im Sommer nur schwer an die Mannschaft von Pep Guardiola City gewöhnen konnte.

Er ist auf dem besten Weg, den Rekord des Liverpooler Stürmers Mohammed Salah zu brechen, der in einer Premier-League-Saison in 38 Spielen 32 Tore erzielt hat. Bei seiner derzeitigen Trefferquote ist er außerdem auf dem besten Weg, den 95 Jahre alten Rekord von Dixie Dean zu brechen, der in 39 Spielen 60 Tore in der englischen Premier League erzielt hat.

Gegen United lieferte Haaland neben seinen drei Toren auch zwei Vorlagen für Phil Foden, der ebenfalls einen Hattrick erzielte.

Nach seinem ersten Treffer nach einem Eckball köpfte Haaland seinen zweiten Treffer nach einem perfekten Pass von De Bruyne und machte seinen Hattrick in der zweiten Halbzeit perfekt, als er eine Flanke von Sergio Gómez verwertete - ein weiterer Beweis dafür, wie schnell sich der Norweger im System von Guardiola eingelebt hat.

"Die Qualität, die wir neben ihm haben, hilft ihm beim Toreschießen, aber das, was er macht, habe ich ihm nicht beigebracht", sagte Guardiola auf die Frage nach Haalands Torrekord.

"Er hat unglaubliche Instinkte. Das hat er von seiner Mutter und seinem Vater - er wurde damit geboren."

Haalands Vater Alf-Inge spielte zwischen 2000 und 2003 für City, während seine Mutter Gry Marita Braut norwegische Meisterin im Siebenkampf war.

Obwohl City in der Tabelle derzeit hinter Arsenal auf Platz zwei liegt, wird kaum jemand bestreiten, dass der Verein, der in den letzten fünf Jahren vier Titel in der Premier League gewonnen hat, in dieser Saison kaum zu stoppen ist - vor allem nicht mit Haalands Torjägerqualitäten.

Mit bereits 29 Toren in dieser Saison - im Schnitt fast vier pro Spiel - ist City noch ungeschlagen und auf dem besten Weg, den Ligarekord von 106 Toren in einer einzigen Saison aus der Saison 2017/18 zu übertreffen.

"Es gibt ein paar Dinge, die wir verbessern müssen - wir verlieren dabei einige einfache Bälle und das müssen wir verbessern", sagte Guardiola.

"Die einfachen Dinge machen wir nicht gut. Aber sechs Tore gegen United, die nach einer vier Spiele andauernden Siegesserie [in der Liga], einschließlich Arsenal und Liverpool, gekommen waren, sind wirklich gut."

In der Brillanz der Leistung von Manchester City ging vielleicht unter, was die Niederlage für United bedeutete, das vor den beiden Trosttoren von Anthony Martial mit 1:6 zurücklag.

Die Derbyniederlage war für United die dritte Niederlage in dieser Saison in der Liga, wodurch die Mannschaft auf den siebten Tabellenplatz zurückfiel. Manager Erik ten Hag steht vor der Frage, was er mit Ronaldo machen soll, der während des gesamten Spiels auf der Bank saß.

"Ich würde ihn nicht einwechseln, weil wir 0:4 zurückliegen und aus Respekt vor Cristiano und seiner großen Karriere", begründete ten Hag den Verzicht auf Ronaldo, der in dieser Saison in der Liga noch kein Tor erzielt hat, in der zweiten Halbzeit.

Der Niederländer nannte den fehlenden Glauben seiner Spieler als Grund für die schwache Leistung gegen Man City, die nach einer Serie von vier Ligasiegen gegen Liverpool, Southampton, Leicester und Arsenal folgte.

"In den [vorangegangenen] Spielen - ja, vor einigen Wochen - war unser Team zuversichtlich, es herrschte eine gute Stimmung, eine gute Atmosphäre, und heute haben wir das von der ersten Minute an nicht auf den Platz gebracht", sagte ten Hag.

"Die Stimmung ist nicht weg, aber heute haben sie den Glauben nicht auf den Platz gebracht. Es ist möglich zu spielen, und wir haben es nicht getan."

