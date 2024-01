Erling Haaland bricht mehrere Rekorde und setzt seine Torjagd in der Champions League fort

Mit einem weiteren Doppelpack beim 2:2-Unentschieden von Borussia Dortmund gegen Sevilla in der Champions League am Dienstag schrieb der junge Stürmer eine neue Seite in den Rekordbüchern des Wettbewerbs, als die deutsche Mannschaft mit 5:4 gewann und das Viertelfinale erreichte.

Kein Spieler in der Geschichte des Turniers hat die Marke von 20 Toren in weniger Spielen erreicht. Haaland schaffte dies in nur 14 Spielen und übertraf damit den bisherigen Rekord von Harry Kane, der dieses Kunststück in 24 Spielen vollbrachte.

Der norwegische Nationalspieler ist außerdem der jüngste Spieler, der in sechs aufeinanderfolgenden Champions-League-Spielen getroffen hat, und niemand hat seit seinem Debüt im Jahr 2019 in diesem Wettbewerb mehr Tore erzielt als er.

Außerdem überholte er den aktuellen Trainer von Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, als Norwegens Torschützenkönig im prestigeträchtigsten europäischen Fußballturnier.

Das ist eine Statistik, auf die jeder Spieler stolz sein kann, ganz zu schweigen von einem 20-Jährigen.

"Erling ist herausragend. Wir sind froh, dass wir jetzt noch zwei weitere Champions-League-Spiele haben, in denen er weiter Tore schießen kann", sagte Dortmunds Trainer Edin Terzic, nachdem seine Mannschaft ins Viertelfinale eingezogen war.

Umstrittener Elfmeter

Nach der enttäuschenden Niederlage gegen den Rivalen Bayern München am Sonntag, bei der Haaland zwei Treffer erzielte, war Dortmund fest entschlossen, die 3:2-Führung aus dem Hinspiel gegen Sevilla zu halten.

Die deutsche Mannschaft baute ihren Vorsprung bereits in der ersten Halbzeit aus, als Haaland nach einer Flanke von Kapitän Marco Reus ins Netz traf.

Der norwegische Stürmer traf dann nach einer umstrittenen Szene vom Elfmeterpunkt aus doppelt.

Haaland dachte, er hätte kurz nach dem Wiederanpfiff ein wunderbares Solo-Tor erzielt, doch der VAR erkannte den Treffer nicht an, nachdem er ein Foul des Stürmers gesehen hatte. Unglaublicherweise entschied der VAR wenige Minuten zuvor auf Elfmeter für Dortmund, nachdem der Youngster gefoult worden war.

Das Drama nahm kein Ende.

Torhüter Yassine Bounou parierte Haalands Strafstoß und blockte den Abpraller mit einer Glanzparade, doch der Schiedsrichter ließ den Elfmeter wiederholen, nachdem der VAR gesehen hatte, dass der Sevilla-Keeper seine Linie verlassen hatte.

Bei seinem zweiten Versuch schoss Haaland einen fast identischen Elfmeter, der gerade noch unter der ausgestreckten Hand von Bounou durchschlüpfte.

Offensichtlich verärgert über Bounous anfänglichen Jubel nach seinem ersten Versuch, stachelte Haaland den Keeper an, als er jubelnd davonlief, während einige Sevilla-Spieler den Norweger wütend verfolgten.

Die Spanier antworteten zwar mit zwei Toren in der zweiten Halbzeit, aber es reichte nicht zum Gesamtsieg für Dortmund.

Halaand hat in dieser Saison bereits 10 Tore erzielt, und es bleibt abzuwarten, wie viele er noch hinzufügen wird, um Dortmund in die K.o.-Runde zu schießen.

Cristiano Ronaldo hält den Rekord für die meisten Tore in einer Champions-League-Saison - er erzielte 17 in der Saison 2013-2014.

