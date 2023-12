England setzt sich gegen die Ukraine durch und erreicht zum ersten Mal seit 25 Jahren das EM-Halbfinale

Es war erst das dritte Mal, dass England ein K.-o.-Spiel bei der Europameisterschaft gewonnen hatte, doch die Tore zu Beginn jeder Halbzeit beruhigten die Nerven.

Harry Kane verwertete ein Zuspiel von Raheem Sterling in der vierten Minute und brachte England auf die Siegerstraße.

Sterling war wohl Englands bester Spieler bei der Euro 2020, und da Jadon Sancho sein erstes Spiel bei diesem Turnier bestritt, hatte die Ukraine Mühe, mit der Schnelligkeit und dem Einfallsreichtum der Mannschaft von Gareth Southgate fertig zu werden.

England hat seit fünf Spielen bei der Euro 2020 kein Gegentor mehr kassiert. Die beste Chance der Ukraine hatte Roman Yaremchuk, dessen Schuss in der ersten Halbzeit von Jordan Pickford abgewehrt wurde.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit lenkte Harry Maguire einen Freistoß von Luke Shaw über den ukrainischen Torhüter Heorhiy Bushchan zum 2:0.

Kurz darauf köpfte Kane das dritte englische Tor, wieder nach einer Vorlage von Shaw.

Mit diesem Doppelschlag in den ersten fünf Minuten der zweiten Halbzeit hatte England das Spiel voll im Griff.

Bushchan verhinderte mit einer Glanzparade einen Hattrick des englischen Kapitäns, doch nach der anschließenden Ecke erzielte Jordan Henderson mit einem weiteren Kopfball das Tor. Für Henderson war es das erste Tor in der Geschichte Englands.

Während die Uhr herunterlief, sangen die englischen Fans "Football is coming home", den Refrain von "Three Lions", der Wahlhymne der englischen Fans.

Vor drei Jahren erreichte England das Halbfinale der Weltmeisterschaft, musste sich aber trotz Führung mit 1:2 gegen Kroatien geschlagen geben. 2019 verlor das Team in der UEFA Nations League mit 1:3 gegen die Niederlande. England hat zuletzt 1966 das Finale eines großen internationalen Turniers erreicht.

"Ich denke, es ist immer noch nicht ganz klar, dass es ein weiteres Halbfinale ist - drei in drei Jahren", sagte Southgate der BBC.

"Wir wollen zwei Schritte weiter gehen. Ich weiß, was zu Hause passieren wird. Es ist schön, alle an einem Samstagabend mit einem Bier in der Hand zu sehen. Sie sollten es genießen. Es war für alle ein langes Jahr. Ich bin froh, dass die beiden Auftritte den Leuten so viel Freude bereitet haben.

"Die Spieler haben fantastisch gespielt", fügte Southgate hinzu. "Dass sie in einem Spiel, von dem so viel abhing, so gut gespielt haben, war beeindruckend. Der Geist in der Gruppe ist phänomenal."

England trifft nun auf Dänemark, das am Samstag die Tschechische Republik besiegt hat, und Southgates Team hat Heimvorteil, da das Halbfinale am Mittwoch im Londoner Wembley-Stadion ausgetragen wird.

Wembley ist Austragungsort von Halbfinale und Finale

Dänemark, das nach den beiden Niederlagen in den ersten beiden Spielen der Euro 2020 scheinbar schon am Boden lag, gewann in Aserbaidschans Hauptstadt Baku gegen die Tschechen das dritte Spiel in Folge und zog ins Halbfinale ein.

Thomas Delaney mit einem Kopfball und Kasper Dolberg mit einem Volleyschuss in der ersten Halbzeit brachten Dänemark im Viertelfinale am Samstag in Führung.

Nach der Pause spielten die Tschechen wie ausgewechselt, und Patrik Schick sorgte mit seinem fünften Treffer bei der Euro 2020 dafür, dass Dänemark sich den 2:1-Sieg hart erarbeiten musste.

Nach dem schockierenden Zusammenbruch von Christian Eriksen und der emotionalen Reaktion seiner Mannschaftskameraden hat Dänemark mit der Qualifikation für die K.-o.-Runde die Wohlfühlstory der Euro 2020 geliefert.

Nach den Niederlagen gegen Finnland und Belgien in den ersten beiden Gruppenspielen sah es zunächst nicht danach aus, doch das 4:1 gegen Russland und die 0:2-Niederlage Finnlands gegen Belgien sicherten den Einzug ins Achtelfinale.

Mit einem beeindruckenden 4:0-Sieg gegen Wales sicherten sich die Dänen dann den Einzug in die Endrunde der Euro 2020.

Die dänischen Spieler sprachen über den emotionalen Tribut, den die Rückkehr zum Spiel nach Eriksens Zusammenbruch am selben Nachmittag für sie bedeutete, und mehrere Mitglieder der Mannschaft kritisierten den europäischen Fußballverband UEFA dafür, dass er ihnen nicht erlaubte, das Spiel am nächsten Tag zu spielen.

Angesichts der bemerkenswerten mentalen Stärke dieser Gruppe dürfen die dänischen Fans vielleicht schon von einer Wiederholung der Euro '92 träumen, als die Nationalmannschaft ihre bisher einzige große internationale Trophäe gewann.

Im anderen Halbfinale, das ebenfalls in Wembley ausgetragen wird, treffen am DienstagItalien und Spanien aufeinander.

Das Finale der Euro 2020 wird am 11. Juli ebenfalls in Wembley ausgetragen.

Quelle: edition.cnn.com