England erreicht nach spannendem Sieg über Dänemark das erste große Finale seit 1966 bei der Euro 2020

Die Mannschaft von Gareth Southgate musste einen Rückstand aufholen, um zu gewinnen, und als das Spiel in die Verlängerung ging, entschied ein umstrittener Elfmeter das Spiel.

Raheem Sterling ging im Strafraum unter dem Druck der dänischen Spieler zu Boden. Nachdem Schiedsrichter Danny Makkelie auf Elfmeter entschieden hatte, wurde die Entscheidung durch den VAR bestätigt.

Der Elfmeter von Harry Kane wurde von Kasper Schmeichel abgewehrt, doch der englische Stürmer verwandelte den Abpraller zum Siegtreffer.

Simon Kjaers Eigentor hatte Mikkel Damsgaards wunderbaren Freistoß in der ersten Halbzeit zunichte gemacht. In diesem Spiel zeigten die Dänen nach dem Zusammenbruch von Christian Eriksen im Eröffnungsspiel eine weitere couragierte Leistung, die typisch für ihr Turnier ist.

Für England war es ein ähnliches Spiel wie das letzte Halbfinale bei einer Europameisterschaft, das 1996 gegen Deutschland stattfand. Auch damals fand das Spiel vor vollem Haus im Wembley-Stadion statt, endete aber unter ganz anderen Umständen.

Damals war Southgate der Mann, der den entscheidenden Elfmeter verschoss. 25 Jahre später hat der 50-Jährige sein Land zum ersten Mal ins EM-Finale geführt.

"Ich bin so stolz auf die Spieler", sagte Southgate auf der UEFA-Website. "Es war ein unglaubliches Ereignis, bei dem ich dabei sein durfte. Die Fans waren den ganzen Abend über unglaublich."

England wird nun im Finale auf Italien treffen, nachdem die Azzurri am Dienstag Spanien im Elfmeterschießen besiegt haben.

Während die italienische Mannschaft bei der Euro 2020 eine überragende Leistung gezeigt hat, hofft England, dass die heimische Unterstützung im Wembley-Stadion es am Sonntag zu einem historischen Sieg inspirieren kann.

Menschenmassen füllen das Wembley-Stadion

Die britische Regierung hat 60.000 Fans erlaubt, für das Halbfinale ins Wembley-Stadion zu kommen, und diejenigen, die das Glück hatten, Karten für das Spiel am Mittwoch zu ergattern, erlebten eine Atmosphäre wie keine andere.

Es überrascht nicht, dass die englischen Fans in der Überzahl waren. Sie sangen und tanzten den Wembley Way hinunter - die berühmte Straße, die zum Stadion führt - und sorgten im Inneren des Stadions für Partystimmung, als die Klänge von "Sweet Caroline" durch die Halle schallten.

Auch wenn die Fans der dänischen Mannschaft in der Minderheit waren, so machten sie sich doch bemerkbar, denn ein Ende des Stadions war mit dänischen Flaggen übersät.

Eine Wand aus Lärm, Nervosität und Vorfreude machte sich breit, als sich die Spieler auf den Weg aus dem Tunnel machten. Nach der Abriegelung durch die Covid-19-Beschränkungen fühlte es sich an wie ein einziger großer Gefühlsausbruch, der durch Wembley hallte.

"Der ganze Wohlfühlfaktor ist kurz davor, vor lauter Freude zu platzen", sagte ein England-Fan gegenüber CNN, als er mit seinem Sohn zum Stadion ging.

"Ich glaube, jeder hat im letzten Jahr diese aufgestauten Emotionen gehabt. Es ist eine Zeit, in der das Ende in Sicht ist ... Ich denke, wir befinden uns auf dem Kamm der Welle, die hoffentlich nie bricht."

In den ersten Minuten wirkte vor allem England von dieser Unterstützung beflügelt.

Nachspielzeit

Nach einem turbulenten Beginn beruhigte sich das Spiel, Dänemark zog sich zurück und England übernahm den Großteil der Offensivarbeit. Sterling hatte einige Halbchancen, während die heimischen Fans die Männer in Weiß lautstark anfeuerten.

Die gute Arbeit der Engländer zu Beginn des Spiels wurde durch einen verrückten Moment von Torhüter Jordan Pickford fast zunichte gemacht.

Nach einer routinemäßigen Parade und ohne jeglichen Druck wurde sein schwacher Wurf leicht abgefangen, aber Dänemark konnte einfach keinen Platz finden, um ins leere Tor zu schießen.

Danach kamen die Dänen besser ins Spiel und gingen nach einer halben Stunde durch einen herrlichen Freistoß von Damsgaard in Führung. Der Freistoß war nahezu perfekt, flog über die Mauer und ließ Pickford keine Abwehrchance.

Das Tor, das erste, das England in diesem Turnier kassiert hat, brachte die Menge zum Schweigen - aber nur vorübergehend.

England war wie aufgewühlt, und nur wenige Augenblicke, nachdem Sterling durch eine wunderbare Parade von Schmeichel der Ausgleich verwehrt worden war, wurde eine Flanke von Bukayo Saka von Verteidiger Kjaer unglücklich abgefälscht. Eigentlich hätte Sterling nur noch einschieben müssen, wenn Kjaer den Ball nicht ins Netz abgefälscht hätte.

Die zweite Halbzeit begann wie die erste: England war auf der Jagd nach einem Tor. Harry Maguire hätte mit einem Kopfball fast das Tor getroffen, aber Schmeichel war erneut zur Stelle und konnte den Versuch abwehren.

Klare Torchancen gab es in der Folge nur noch wenige, denn die Nerven schienen in der zweiten Halbzeit zu blank zu liegen, so dass eine Verlängerung nötig war, um die beiden Mannschaften zu trennen.

Nach der Pause wurde der Druck der Engländer noch größer, denn sie stürmten weiter auf die rote Mauer aus Verteidigern zu. Ein Schuss von Kane wurde gut abgewehrt, bevor Jack Grealishs Schuss dem Torwart in die Hände sprang.

Dann kam der entscheidende Moment, als Sterling unter Druck im Strafraum zu Boden ging. Die Berührung war minimal, aber laut dem Schiedsrichter ausreichend.

Kane, der sonst so sicher vom Elfmeterpunkt schießt, konnte seinen ersten Versuch noch abwehren, doch als er den Abpraller versenkte, geriet das ganze Land ins Schwärmen.

"Unglaublich - was für ein Spiel, ein Lob an Dänemark", sagte Kane auf der UEFA-Website. "Wir haben tief gegraben und waren da, als es darauf ankam. Wir haben wirklich gut reagiert. Wir sind in einem Finale zu Hause, was für ein Gefühl".

Anerkennung für Dänemark

Für Dänemark, das die Euro 92 gewann, war es ein außergewöhnliches Turnier.

Die Mannschaft und die Nation wurden erschüttert, als ihr Talisman Eriksen während des ersten Gruppenspiels gegen Finnland auf dem Spielfeld zusammenbrach.

Die Kraft, die Stärke und das Durchhaltevermögen, das die dänischen Spieler während der Genesung Eriksens zeigten, werden dieses Turnier unweigerlich prägen, und beide Mannschaften zollten dem Spielmacher vor dem Halbfinale Respekt.

Englands Kapitän Kane überreichte Dänemark vor dem Anpfiff ein von allen Spielern unterschriebenes Eriksen-Trikot - eine Geste, die von den Fans beider Mannschaften mit Beifall bedacht wurde.

Dann machte sich die Mannschaft von Southgate daran, Geschichte zu schreiben. Das Land hatte das Gefühl, dass es nach so vielen Jahren der Enttäuschung am Mittwoch einen Sieg brauchte, ja fast schon erwartete, und dieser Wunsch wurde ihm endlich erfüllt.

Nun wartet Italien, das England bei der Europameisterschaft 2020 wahrscheinlich vor seine bisher härteste Prüfung stellen wird.

"Wir wissen, dass es ein sehr schweres Spiel gegen Italien sein wird", sagte Kane auf der UEFA-Website. "Wir haben bisher ein tolles Turnier gespielt. Noch ein Spiel zu Hause und wir können es kaum erwarten.

