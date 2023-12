Enes Kanter sagt, Nike habe "Angst, sich gegen China auszusprechen" und trägt "Modern Day Slavery"-Schuhe aus Protest gegen die Behandlung der Uiguren

Der Center der Boston Celtics, der sich offen über die Behandlung von Minderheiten in China geäußert hat, trug beim Sieg seines Teams gegen die Charlotte Hornets am Montag maßgeschneiderte Schuhe mit den Aufschriften "Modern Day Slavery" und "No More Excuses".

Am Montag postete er ein Video auf Twitter, in dem er Nike für sein Schweigen zur Ungerechtigkeit in China kritisierte.

"Nike äußert sich lautstark über Ungerechtigkeit hier in Amerika, aber wenn es um China geht, schweigt Nike", sagte Kanter in einem Beitrag, der die Hashtags #HypocriteNike und #EndUyghurForcedLabor verwendete.

"Sie sprechen die Polizeibrutalität in China nicht an, Sie sprechen nicht über die Diskriminierung der LGBTQ-Gemeinschaft, Sie sagen kein Wort über die Unterdrückung von Minderheiten in China, Sie haben Angst, sich zu äußern."

Kanters Kritik konzentrierte sich insbesondere auf die Ungerechtigkeit, die die uigurische Gemeinschaft empfindet - das US-Außenministerium schätzt, dass seit 2017 bis zu 2 Millionen Uiguren und andere ethnische Minderheiten in Internierungslagern in Xinjiang festgehalten werden.

In einem dreistündigen Interview mit CNN, das in Europa geführt wurde, wo er jetzt im Exil lebt, enthüllte ein ehemaliger Polizist, der zum Whistleblower wurde, seltene Details über das, was er als systematische Folterkampagne gegen ethnische Uiguren in den Internierungslagern der Region beschreibt.

China hat wiederholt Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen zurückgewiesen und behauptet, die Zentren seien notwendig, um religiösen Extremismus und Terrorismus zu verhindern.

"Wer stellt Ihre Schuhe in China her? Wissen Sie das überhaupt?" Kanter fügte hinzu, die Schuhindustrie sei durch die Zwangsarbeit "befleckt".

"Es gibt so viele Fabriken mit Zwangsarbeit in China. Uigurische Zwangsarbeit zum Beispiel ist moderne Sklaverei, und sie findet gerade jetzt in China statt.

"Millionen von Uiguren werden derzeit inhaftiert, verkauft und zur Arbeit in Zwangsarbeitslagern, Gefängnissen und Fabriken im ganzen Land eingesetzt. Sie stehen unter ständiger Überwachung, haben lange Arbeitszeiten und schlechte Lebensbedingungen.

"Vergessen Sie nicht, dass jedes Mal, wenn Sie diese Schuhe an Ihre Füße ziehen oder dieses T-Shirt überziehen, so viele Tränen und so viel Unterdrückung und so viel Blut dahinter stecken."

READ: Übertragung eines Spiels der Boston Celtics in China nach Pro-Tibet-Posts von Enes Kanter gestoppt

Wir sind besorgt über Berichte über Zwangsarbeit".

Anfang des Jahres hatte Nike eine Erklärung veröffentlicht, in der es heißt, dass es keine Produkte aus der Region Xinjiang bezieht.

"Nike hat sich zu einer ethischen und verantwortungsvollen Produktion verpflichtet und hält sich an internationale Arbeitsstandards", hieß es in der Erklärung.

"Wir sind besorgt über Berichte über Zwangsarbeit in der Uigurischen Autonomen Region Xinjiang (XUAR) und in Verbindung damit.

"Nike bezieht keine Produkte aus der XUAR, und wir haben uns bei unseren Vertragslieferanten vergewissert, dass sie keine Textilien oder gesponnenes Garn aus dieser Region verwenden."

Nike war auf Anfrage von CNN nicht sofort für eine Stellungnahme zu Kanters jüngstem Video zu erreichen.

Kanter beendete das Video, indem er Nikes Mitbegründer Phil Knight und die prominenten Botschafter LeBron James und Michael Jordan zu einer Reise nach China einlud, damit sie "mit eigenen Augen sehen können", wo die Schuhe hergestellt werden.

"Nike sagt gerne 'Just Do It' - aber was tun Sie gegen die Sklavenarbeit, die Ihre Schuhe herstellt? Die Sklavenarbeit, die Sie reich macht", fügte er hinzu.

"Nike muss sich an dieser Sache beteiligen. Schluss mit der Heuchelei, Schluss mit der modernen Sklaverei."

Letzte Woche kritisierte Kanter Chinas Umgang mit Tibet, woraufhin der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, bei einer Pressekonferenz erklärte, der NBA-Spieler versuche, Aufmerksamkeit zu erregen" und seine Äußerungen seien es nicht wert, widerlegt zu werden".

Die Übertragung des Saisoneröffnungsspiels der Celtics gegen die New York Knicks wurde daraufhin von der chinesischen Videostreaming-Website Tencent zurückgezogen, während die Fans in den chinesischen sozialen Medien Kanter und die Celtics anprangerten.

Dies geschah zwei Jahre nachdem Daryl Morey, der damalige General Manager der Houston Rockets, mit einem - später gelöschten - Tweet zur Unterstützung von Demonstranten in Hongkong eine Kontroverse zwischen der NBA und China ausgelöst hatte. Morey trat ein Jahr später zurück.

Kanter, der in der Türkei aufgewachsen ist, hat sich bereits in der Vergangenheit für verschiedene politische Anliegen eingesetzt, darunter auch für die Kritik am türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

In seiner Heimat wurde er daraufhin mit Morddrohungen und einem Strafverfahren gegen seinen Vater konfrontiert.

Quelle: edition.cnn.com