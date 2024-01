Emma Raducanu verlässt verletzt und unter Tränen den Platz vor den Australian Open

Die Britin Emma Raducanu schied in ihrem Zweitrundenmatch gegen die Slowakin Viktoria Kuzmova bei den WTA 250 Auckland Classic am Donnerstag beim Stand von 6:0 und 5:7 aus, nachdem sie sich den Knöchel verstaucht hatte, was ihre Teilnahme an den Australian Open in diesem Monat in Frage stellt.

Die frühere US-Open-Siegerin Raducanu gewann den ersten Satz in 22 Minuten, schwächelte aber im zweiten und ließ ihren linken Knöchel während einer medizinischen Auszeit untersuchen, bevor sie den Platz unter Tränen verließ, nachdem sie den ersten Punkt des Entscheidungssatzes nicht hatte machen können.

"Ich habe in den letzten Monaten viel körperliche Arbeit geleistet und fühle mich gut und optimistisch", wurde Raducanu von Stuff Media zitiert.

"Dass ich nun durch eine verrückte Verletzung gestoppt werde, weil ich mir den Knöchel verdreht habe, ist ziemlich enttäuschend, und das gleich in der ersten Woche. Ich dachte, ich spiele ein ziemlich gutes Tennis.

"Die Plätze sind unglaublich glatt, sehr rutschig, also ist es ehrlich gesagt keine Überraschung, dass das jemandem passiert ist ... wir werden die nächsten Tage abwarten und sehen, was die nächsten Schritte sind."

Die Australian Open beginnen am 16. Januar.

Zuvor hatte Coco Gauff die Amerikanerin Sofia Kenin mit 6:4, 6:4 besiegt und sich damit für das Viertelfinale gegen die Chinesin Zhu Lin qualifiziert, die Venus Williams in einem verregneten Match, das 2 Stunden und 23 Minuten dauerte, mit 3:6, 6:2, 7:5 besiegte.

Die 42-jährige Williams hatte beim Stand von 5:4 im letzten Satz zum Match aufgeschlagen, doch Zhu schaffte ein Break und wehrte vier Breakbälle ab, bevor sie den Sieg perfekt machte.

Azarenka durch

Beim WTA-500-Turnier Adelaide International 1 setzte sich die zweimalige Australian-Open-Siegerin Victoria Azarenka gegen Zheng Qinwen mit 6:2 und 7:5 durch und erreichte damit neben dem ungesetzten Duo Irina-Camelia Begu und Linda Noskova das Viertelfinale.

Die Chinesin Zheng, die 2022 zur WTA-Newcomerin des Jahres gekürt wurde, schlug 10 Asse und 34 Winner, leistete sich aber auch 35 unerzwungene Fehler beim Warm-up-Event der Australian Open.

"Sie ist ein großes Talent", sagte die ehemalige Nummer 1 der Welt Azarenka. "Ich habe das Gefühl, dass sie eine sehr, sehr gute Spielerin sein wird.

"Ich fand, dass ich mich heute ziemlich gut an meinen Spielplan gehalten habe ... Ich war beständig, ich habe meine Chancen genutzt, wenn ich konnte. Ich habe immer mehr Chancen kreiert. Ich war heute viel aggressiver, ein bisschen komfortabler auf dem Platz."

Die Weißrussin Azarenka trifft als Nächstes auf die tschechische Teenagerin Noskova, die in der ersten Runde Daria Kasatkina mit 6:2 und 6:2 besiegte und damit die Qualifikantin Clair Liu.

Die Rumänin Begu erreichte das Viertelfinale durch einen 6:3 6:0-Erfolg über die an Nummer sieben gesetzte Lettin Jelena Ostapenko, die in einer fehlerhaften Vorstellung 41 unerzwungene Fehler machte.

Begu gewann 11 Spiele in Folge, um einen 1:3-Rückstand im ersten Satz aufzuholen und den Sieg in 73 Minuten zu erringen. Sie wird im Halbfinale auf die an Nummer vier gesetzte Veronika Kudermetova treffen.

Ons Jabeur, die im vergangenen Jahr in Wimbledon und bei den US Open jeweils den zweiten Platz belegte und damit kurz vor ihrem ersten Grand-Slam-Titel stand, kämpfte sich durch den ersten Satz, besiegte Sorana Cirstea mit 7:6(3) 6:1 und steht damit im Viertelfinale gegen Marta Kostyuk in Adelaide.

"(Cirstea) ist eine großartige Spielerin, sie hat mich im ersten Satz zu immer besseren Leistungen gezwungen", sagte Jabeur.

Die zweitplatzierte Tunesierin umriss auch ihre Ziele für dieses Jahr: "Ich will die Nummer 1 sein, ich will Grand Slams gewinnen."

