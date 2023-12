Emma Raducanu scheitert bei den Australian Open an der ungesetzten Danka Kovinic

Die 19-jährige Britin schien während des gesamten Matches mit einer Blase an der Hand zu kämpfen und musste mehrmals vom Platzarzt behandelt werden.

Da die Blase ihre dominante rechte Hand betraf, hatte Raducanu Mühe, ihre Vorhand mit der gewohnten Kraft und Beständigkeit zu treffen, was die ungesetzte Kovinic ausnutzte und den ersten Satz für sich entschied.

Es war ein beeindruckender Start für die Montenegrinerin, die in 17 Einzel- und Doppel-Hauptfeldteilnahmen noch nie die zweite Runde eines Grand Slams erreicht hatte.

Raducanu konnte sich jedoch in der Pause weiter an ihrer rechten Hand behandeln lassen und sah im zweiten Satz wieder wie die Spielerin aus, die die Tenniswelt mit ihrem Sieg bei den US Open im September verblüfft hatte.

Mit ihren kraftvollen Grundlinienschlägen gewann sie die Kontrolle zurück und glich das Match nach einem weiteren hart umkämpften Satz aus.

Das erste Spiel des entscheidenden Satzes fühlte sich wie ein Schlüsselmoment im Match an, als Raducanu eine Vorhand quer über den Platz verpasste, die ihr ein entscheidendes frühes Break gebracht hätte.

Die 27-jährige Kovinic zeigte jedoch eine bemerkenswerte Gelassenheit und hielt ihren Aufschlag schließlich mit einem zentimetergenauen Smash.

Mit Blasen und Bandagen - und oft immer noch mit einem Grinsen im Gesicht - kämpfte sich Raducanu durch den Entscheidungssatz, in dem sie ihre Vorhand kaum noch einsetzen konnte, doch am Ende reichte diese Entschlossenheit nicht aus, um Kovinic zu besiegen, die als erste Spielerin aus Montenegro die dritte Runde eines Grand Slams erreicht.

"Ich habe es da draußen wirklich genossen", sagte Kovinic in ihrem Interview auf dem Platz. "Es war eine schöne Erfahrung, gegen Emma zu spielen und zum ersten Mal nach vielen Jahren die dritte Runde eines Grand Slams zu erreichen."

"Sie [Raducanu] hat ein erstaunliches Ergebnis erzielt, indem sie in einem so jungen Alter einen Grand Slam gewonnen hat. So ein Talent und es war eine wirklich schöne Erfahrung. Ich bin froh, dass ich gezeigt habe, dass ich auf einem hohen Niveau spielen kann."

