Eintracht Frankfurt gewinnt das Europa-League-Finale märchenhaft im Elfmeterschießen und bricht damit das Herz der Rangers

Bei ohrenbetäubendem Lärm und brütender Hitze von 31 Grad schlug Frankfurt am Mittwoch die Glasgow Rangers nach einem 1:1-Unentschieden in einem dramatischen Elfmeterschießen mit 5:4 und sicherte sich damit den märchenhaften Titel in der UEFA Europa League im Ramon Sanchez-Pizjuan-Stadion.

Der Kolumbianer Rafael Borre verwandelte den entscheidenden Elfmeter, nachdem der ehemalige Arsenal-Mittelfeldspieler Aaron Ramsey für die Rangers verschossen hatte, nachdem er Joe Aribos Führungstreffer ausgeglichen hatte.

Unglaublich, aber es bedeutet, dass Frankfurt trotz des 11. Platzes in der Bundesliga - 35 Punkte hinter Meister Bayern München - zusammen mit dem deutschen Spitzenklub in Topf eins der UEFA Champions League-Auslosung für die nächste Saison kommt.

Als drittes Team in der Geschichte der Europa League, das ungeschlagen das Finale erreichte, kann Frankfurt auf eine magische europäische Reise zurückblicken, auf der es unter anderem denkwürdige Triumphe gegen den spanischen Spitzenklub Barcelona und ein beeindruckendes West Ham-Team gab.

Und nach der schmerzhaften Niederlage im Halbfinale im Elfmeterschießen gegen den späteren Sieger Chelsea im Jahr 2019 hätte der Sieg für die mitgereisten Frankfurter Fans, die - in den Farben des Trikots ihres Vereins gekleidet - eine lautstarke weiße Wand hinter dem Tor bildeten, nicht schöner sein können.

Weitere Tausende drängten sich im Deutsche Bank Park des Vereins und sorgten für eine ähnlich laute Atmosphäre in der Heimat.

Rund 30.000 Rangers-Fans verfolgten das Spiel auf Großbildschirmen im nahe gelegenen Estadio La Cartuja, wie das Stadion in einem Tweet mitteilte, als die Schotten zum Spiel nach Sevilla strömten.

Ich bin absolut am Boden zerstört

Für die Rangers ist es nach der Niederlage gegen Zenit St. Petersburg im Jahr 2008 die zweite Niederlage in der Endrunde des Wettbewerbs, und es könnte eine Weile dauern, bis die Wunden verheilt sind.

Eine sensationelle Parade von Frankfurts Torhüter Kevin Trapp, der in der letzten Minute der Verlängerung einen Schuss von Ryan Kent aus kurzer Distanz parierte, wird den Rangers-Fans zweifellos in Erinnerung bleiben, da die Schotten in der Schlussphase dem Sieg so nahe waren.

"Es ist herzzerreißend", sagte John Lundstram von den Rangers gegenüber BT Sport. "Wir hätten das Spiel gewinnen können, aber was für eine Rettungstat [von Trapp]. Was kann man da machen? Ich bin absolut am Boden zerstört. Mein Herz ist so, so, so gebrochen.

Mittelfeldspieler Steven Davis fügte hinzu: "Es ist eine riesige Enttäuschung. Es ist schwer, sofort darüber nachzudenken. Wir wissen, wie schwierig es sein wird, wieder so weit zu kommen.

Die Ranger können jedoch auf eine unglaubliche Reise zurückblicken - in diesem Jahr und in den letzten zehn Jahren -, um eines der wichtigsten Endspiele des europäischen Fußballs zu erreichen.

Ein denkwürdiger Lauf begann mit einem überwältigenden Sieg gegen Borussia Dortmund, bevor die Rangers in einer weiteren berühmten Nacht in Glasgow mit Red Bull Leipzig einen weiteren Bundesligisten besiegten.

Vor zehn Jahren starrten die Rangers in den Abgrund - verschuldet und unter Insolvenzverwaltung stehend, gezwungen, ein neues Unternehmen zu gründen, um in der vierten Liga des schottischen Fußballs neu anfangen zu können.

Obwohl die Rangers in dieser Saison den Titel in der schottischen Premier League nicht verteidigen konnten, nachdem sie vom Erzrivalen Celtic geschlagen wurden, war der Mittwoch ein Zeichen dafür, wie weit die Rangers gekommen sind.

McGregors Wiedergutmachung

Der 40-jährige Rangers-Torhüter Allan McGregor, der 2008 verletzungsbedingt nicht am Finale gegen Zenit teilnehmen konnte, sorgte mit einer Reihe von Glanzparaden für den Ausgleich.

Ein akrobatischer Hechtsprung, mit dem er Ansgar Knauffs wuchtigen Schuss um den Pfosten lenkte, war die beste Aktion in einer ersten Halbzeit, in der es nur wenige klare Chancen gab.

Zehn Minuten nach Wiederanpfiff kam es dann zum Eklat, als Ersatzstürmer Aribo, der über weite Strecken des Spiels im Schatten stand, nach einem Kopfball von Frankfurts Mittelfeldspieler Djibril Sow ins Leere lief.

Nach einem Stolperer von Verteidiger Tuta schob Aribo den Ball cool an Trapp vorbei zu seinem ersten Tor in dieser Saison.

Kurz vor der Trinkpause der zweiten Halbzeit war die weiße Hälfte des Stadions an der Reihe, als der Kolumbianer Borre am schnellsten reagierte und eine Flanke von Filip Kostic ins Tor beförderte.

Angesichts der Tatsache, dass Borre und Kostic in dieser Saison die besten Torschützen bzw. Vorlagengeber der Bundesliga sind, war dieses Tor vielleicht unvermeidlich, aber Rangers-Verteidiger Connor Goldson wird enttäuscht gewesen sein, nachdem er den Ball an sich vorbeilaufen ließ.

Ein nervöses Ende der regulären Spielzeit verhinderte eine noch nervösere Phase der Verlängerung, in der Borre nach einem Ausrutscher von Calvin Bassey die größte Chance hatte, doch der Rangers-Verteidiger konnte den Kolumbianer mit einer Glanzparade daran hindern, seinen zweiten Treffer in diesem Spiel zu erzielen.

In der Schlussphase hätten die Schotten fast noch den Siegtreffer erzielt, doch Trapp rettete mit einer Glanzparade gegen Kent, bevor er einen Freistoß von James Tavernier abwehrte und das Spiel ins Elfmeterschießen brachte.

Quelle: edition.cnn.com