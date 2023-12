16. Spieltag - Eintracht Frankfurt feiert Finalsieg gegen Gladbach

Mit einem verspäteten Doppelpack hat sich Frankfurt erfolgreich aus dem Winterurlaub verabschiedet. Tore in der Nachspielzeit von Aurelio Butta (90.+2) und Robin Koch (90.+7) sicherten den 2:1 (0:1)-Sieg gegen Mönchengladbach und verhinderten, dass die Hessen einen weiteren Rückschlag im EM-Titelrennen hinnehmen mussten. Pokalquote. Allerdings verpasste die Auswärtsmannschaft das Spiel gegen Eintracht Frankfurt und bleibt in der unteren Tabellenhälfte der Bundesliga.

Vor 58.000 Zuschauern brachte Maximilian Wöber (27. Minute) den Niederrhein-Klub in Führung. Doch in der turbulenten Schlussphase kassierte der Verteidiger zunächst die Gelbe Karte (Nr. 88) und die Frankfurter jubelten kurz darauf.

Die erste Halbzeit begann weitgehend ereignislos. Lediglich Frankfurts Verteidiger Willem Pacho (Nummer 22) sorgte für Aufregung, als er von der Strafraumgrenze einen Schuss über das Tor schoss. Erst als die Gäste fünf Minuten später in Führung gingen, nahm das Spiel Fahrt auf. Nach einem Eckball von Frank Honorat köpfte der freistehende Weber den Ball in die linke untere Torecke.

Gladbach dominierte zunächst

Von da an dominierte Gladbach, zeigte in den Bullys mehr Konstanz und zeigte nicht – wie in so vielen Begegnungen zuvor – über weite Strecken große Lücken in der Abwehr. Borussia Dortmund hat 33 Gegentore kassiert, mehr kassierte bisher nur Darmstadt 98 (41). In der 34. Minute sorgte Linksverteidiger Wobel erneut für Gefahr. Eintracht-Frankfurt-Torhüter Kevin Trapp parierte in seinem 250. Bundesligaspiel für die Hessen einen abgefälschten Schuss am rechten Pfosten.

Im 27. Pflichtspiel der Saison fehlte den Frankfurter Profis deutlich die Energie zum Gegenhalten. Der eine oder andere spielte im „Endrhythmus“, sagte Trainer Dino Topppmöller vor dem Anpfiff. Ein kleiner Erfolg und ein Ausscheiden aus dem DFB-Pokal dürften ihr Selbstvertrauen nicht gestärkt haben.

Nach Wiederbeginn der Partie versuchte die Heimmannschaft, ihre letzten Reserven zu mobilisieren, vergab jedoch häufig den Ball im Mittelfeld. In der 55. Minute brach Fares Chaibi auf der linken Seite durch, doch sein Flachschuss wurde vom Gladbacher Torwart Moritz Nikolaus glänzend pariert. Allerdings konnte Stürmer Omar Marmouche, der nach einer Krankheit und einer Gelbsperre zurückgekehrt war, keine klare Wirkung entfalten und kam nicht zu vielen Gelegenheiten.

Nach dem Platzverweis von Gladbachs Wobel ging Frankfurt aufs Ganze und schaffte es doch noch, die Situation umzudrehen. Buta traf die Flanke von Niels Nkunku und köpfte nach einigem Überlegen nach Hause. Kochs anschließender Treffer wurde im Frankfurter Stadion mit lautem Jubel quittiert.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de