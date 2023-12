Eine Legende ist geboren": Kirsten Neuschäfer gewinnt als erste Frau das historische Golden-Globe-Rennen

Neuschäfer und 15 weitere Teilnehmer, allesamt Männer, starteten am 4. September 2022 in Les Sables-d'Olonne (Frankreich) mit dem Ziel, die Welt über die fünf großen Kaps zu umrunden und anschließend in die westfranzösische Küstenstadt zurückzukehren.

Die Teilnehmer segeln allein, ohne Unterbrechung und in Booten, die an das "Goldene Zeitalter" des Solosegelns erinnern - die Yachten müssen vor 1988 entworfen worden sein und sind ohne elektronische Instrumente oder Autopiloten.

Das Rennen basiert auf dem Sunday Times Golden Globe Race von 1968-69, bei dem Sir Robin Knox-Johnston auf seinem Boot Suhaili als erster Mensch die Welt umsegelte, ohne anzuhalten.

Als der Südafrikaner Neuschäfer am Donnerstag die Ziellinie überquerte, waren nur noch zwei andere Segler auf dem Weg, das Rennen ohne Zwischenstopp zu beenden.

Nach einer offiziellen Zeit von 233 Tagen, 20 Stunden, 43 Minuten und 47 Sekunden sagte Neuschäfer, dass ihr Boot - die Minnehaha - während des gesamtenAbenteuers ihr "Begleiter" gewesen sei.

"Ich habe viel mit ihr gesprochen. Ich habe mich sogar mit ihr geärgert, aber ich liebe sie sehr", erklärte die Siegerin gegenüber Sail-World. "Es ist ein schnelles, elegantes Boot, an dem ich ein Jahr lang viel gearbeitet habe. Ich hatte den Willen zu gewinnen, sobald ich mich für das Rennen angemeldet hatte, und ich habe mich entsprechend vorbereitet."

Neuschäfer ging auch auf die Frage des Geschlechts ein, da sie die einzige Frau im Rennen war: "Ich wollte gewinnen, aber nicht als Frau. Ich wollte nicht in einer gesonderten Kategorie sein, sondern mit allen Skippern gleichberechtigt konkurrieren."

Der Bürgermeister von Les Sables-d'Olonne, Yannick Moreau, lobte die Größe der Leistung der 40-jährigen Neuschäfer.

"Die einzige Frau, die beim längsten Sportereignis der Welt am Start war, hat sich durchgesetzt und ist zur Legende geworden. Es ist wirklich ein historischer Moment, den wir gerade in Les Sables-d'Olonne erlebt haben", sagte Moreau.

"Durch ihre sportliche Leistung, ihren Mut und ihr Heldentum ... wurde Kirsten zu einem Vorbild und einer weltweiten Referenz. In Les Sables d'Olonne sind wir glücklich und stolz, dass ihre Legende geboren wurde."

Neuschäfer hat nicht nur gewonnen, sondern ist während des Rennens von ihrem Weg abgekommen, um ihren Mitstreiter Tapio Lehtinen zu retten.

Lehtinens Boot sank, und der finnische Skipper saß über 24 Stunden im südlichen Indischen Ozean fest. Die spätere Siegerin war die erste, die Lehtinen erreichte und ihren Mitstreiter rettete.

"Wir haben zusammen einen Rum getrunken und ihn dann auf den Weg geschickt ... Für die Rettung sind keine Glückwünsche nötig, jeder würde das Gleiche für einen anderen Segler tun, danke, dass ihr das koordiniert habt", sagte Neuschäfer auf der Website des Rennens.

Quelle: edition.cnn.com