Einblicke in den Benfica-Campus, eine der größten Fußballtalentschmieden der Welt

Im Laufe der Jahre hat die Akademie des Klubs - bekannt als Benfica Campus - zahlreiche Stars hervorgebracht, die später hohe Ablösesummen von den größten Klubs Europas erhalten haben: Ederson, Renato Sanches, Gonçalo Guedes, Félix und Dias, um nur einige zu nennen.

Rodrigo Magalhães ist der technische Koordinator des Campus und arbeitet seit 2005 in der Jugendförderung des Vereins. Er erklärt gegenüber CNN Sport, dass der Schlüssel zum Erfolg von Benfica darin liegt, die jungen Spieler als Menschen und nicht als Fußballer zu entwickeln.

Rund 95 Spieler leben gleichzeitig in der Akademie, und wenn sie von der U18 in die U19 wechseln, ziehen die Spieler in ihre eigenen Häuser oder Wohnungen in der Stadt.

"Unserer Meinung nach ist das das Alter, in dem sie anfangen, ihr eigenes Leben zu führen", sagt Magalhães gegenüber CNN. "Einige von ihnen haben Freundinnen, einige leben zu zweit oder zu dritt in einer Wohnung. Sie beginnen also ein Leben außerhalb der Akademie, denn wir müssen sie darauf vorbereiten, ihr Leben zu leben, denn wir wissen, dass nur ein kleiner Prozentsatz der Spieler das Ziel erreichen wird, in der ersten Mannschaft oder in den großen europäischen Ligen zu spielen.

"Nach diesen Altersstufen, der U19 und der U23, können normalerweise alle unsere Spieler, die [aus der Akademie] weiterkommen, in der ersten oder zweiten Liga hier in Portugal oder in anderen Ländern spielen, aber wir müssen sie darauf vorbereiten, falls der Fußball versagt.

"Das erste Ziel war es, sie wie Menschen zu entwickeln, und wir müssen sie auch mit einer starken akademischen Entwicklung vorbereiten.

Europameister

In der vergangenen Saison gewann Benficas Campus-Team schließlich den begehrtesten Preis im Jugendklubfußball: die UEFA Youth League. Die 2013 eingeführte UEFA Youth League ist ein Turnier, an dem alle Jugendmannschaften der Vereine teilnehmen, die in dieser Saison in der Champions League spielen.

Nachdem Benfica alle drei bisherigen Finalteilnahmen verloren hatte, holte sich das Team die Trophäe mit einem beeindruckenden 6:0-Sieg gegen RB Salzburg, der viele bewundernde Blicke der größten europäischen Vereine auf sich zog.

"Alle sind sehr stolz auf diesen Moment, denn es war ein Prozess, der nicht erst in dieser Saison begann", sagt Magalhães. "Viele dieser Spieler haben bei uns angefangen, als sie sechs Jahre alt waren, andere waren 10 oder 11 Jahre alt.

"Wir müssen auf alle Menschen schauen, die mit ihnen arbeiten - Trainer, Assistenztrainer, Lehrer, Sozialabteilung, Scouting-Abteilung - jeder hier hat einen besonderen Anteil an diesem Moment."

Magalhães sagt, dass etwa 90 % der Mannschaft, die die UEFA Youth League gewonnen hat, auf dem Campus zwischen den Altersgruppen der unter 6-Jährigen und der unter 12-Jährigen zu spielen begonnen haben.

Obwohl Benfica seinen Hauptsitz in Lissabon hat, verfügt der Verein über fünf Trainingszentren in ganz Portugal, die es ihm ermöglichen, die besten Talente aus dem ganzen Land auszuwählen und zu fördern.

Im Kader für das Halbfinale und das Finale standen laut Magalhães Spieler aus allen Trainingszentren - aus dem Norden, dem Süden und der Mitte Portugals - eine Leistung, auf die er sehr stolz ist, denn sie ist der Beweis dafür, dass das Projekt, das Benfica ihm anvertraut hat, Früchte trägt.

Aber selbst wenn die Mannschaft in der vergangenen Saison den Pokal nicht gewonnen hätte, würde Magalhães die Teilnahme als Erfolg werten. In den acht Spielzeiten seit Einführung der Jugendliga - die Saison 2020-21 wurde wegen der Covid-Pandemie abgesagt - hat Benfica vier Mal das Finale erreicht, ein Rekord, den nur der zweimalige Sieger Chelsea erreichen konnte.

"Mehr als der Gewinn der Trophäe ist es die Regelmäßigkeit", sagt Magalhães. "Wenn wir eine Mannschaft wären, die einmal in fünf Jahren in ein Halbfinale oder ein Finale kommt, ist das gut für uns. Aber eine Mannschaft [mit Benficas Rekord] bedeutet, dass wir wirklich eine Gruppe von Spielern haben, die im Vergleich zu anderen Mannschaften in Europa auf höchstem Niveau spielen können.

"Für uns ist die Regelmäßigkeit ein Zeichen dafür, dass unsere Arbeit gut läuft.

Da Benfica bei Spielertransfers nicht mit den reichsten Vereinen Europas - wie Manchester City, Real Madrid und Paris Saint-Germain - konkurrieren kann, weiß Magalhães, dass der beste Weg zum Erfolg für die erste Mannschaft in der Förderung der eigenen Weltklasse-Talente liegt.

Aufstrebende Stars

António Silva ist einer der aufstrebenden Stars der Benfica-Akademie und gehörte in der vergangenen Saison zum siegreichen Team der UEFA Youth League. Der 18-jährige Innenverteidiger kam 2014 zu Benfica und hofft natürlich, dass er auf seiner Position dem Erfolg von Dias nacheifern kann.

Dias wechselte 2020 für rund 75 Millionen Dollar von Benfica zu Manchester City und zementierte sofort seinen Platz unter den besten Verteidigern der Premier League. In seinen zwei Spielzeiten bei City spielte der 25-Jährige eine entscheidende Rolle beim Gewinn von zwei Premier-League-Titeln und dem Erreichen des Champions-League-Finales 2021.

Silva trägt sogar das Trikot mit der Nummer 66, das Dias zu seiner Zeit im Verein trug.

"Ich schaue sehr zu Rúben auf", sagt er gegenüber CNN Sport. "Er hat hier angefangen zu spielen, und schauen Sie sich an, was er bei Manchester City und auch in der Mannschaft von Benfica erreicht hat. Er ist eine Person, zu der man aufschauen kann, und es ist wichtig für mich, meine Referenzen zu haben, um an die Spitze zu gelangen.

"Portugiesische Vereine arbeiten viel mit der Jugend, deshalb ist es für uns wichtig, Spieler zu haben, die es bis an die Spitze schaffen und in allen Ligen spielen, in der Premier League und in La Liga, wie Nuno [Mendes] bei PSG.

"Für uns ist es wichtig, diese Art von Spielern zu haben, wie Idole für uns, um zu versuchen, diesen Prozess ebenfalls zu vollenden und, wenn es möglich ist, es besser zu machen als sie."

Silva beschreibt sich selbst als modernen Innenverteidiger, der sich mit dem Ball am Fuß wohlfühlt und in der Lage ist, lange Bälle zu spielen oder allein auf den Boden zu gehen. Neben Dias lässt sich Silva auch von Liverpools Virgil van Dijk und Real Madrids Antonio Rüdiger inspirieren.

Silva weiß jedoch, dass der persönliche Erfolg der Spieler und der Erfolg der Mannschaft ohne das Engagement der Hunderte von Mitarbeitern, die in den Benfica-Stützpunkten im ganzen Land arbeiten, nicht möglich wäre.

"Benfica hat viele Leute, die für uns arbeiten, die alles für uns geben, und das ist das Wichtigste", erklärt er. "Benfica Campus ist wichtig, aber die Menschen, die mit uns arbeiten? Sie sind noch wichtiger."

