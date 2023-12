Tennis - Ein weiterer Koffer – Wie Cobb zur Mutterschaft zurückkehrte

Eigentlich ist Angelique Kerber es gewohnt, nach Australien zu reisen. In einem ihrer Lieblingsländer beginnt jedes Jahr an Silvester die neue Tennissaison. Diesmal war jedoch alles anders.

Denn wenn Cobb am Montag das Flugzeug betritt, ist natürlich auch die zehn Monate alte Leanna dabei. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin, die mit ihrer kleinen Tochter vor der Herausforderung steht, Familie und Profisport zu vereinbaren, wird nach etwa anderthalb Jahren Mutterschaftsurlaub auf die Tennistour zurückkehren.

Die „größte Herausforderung“ Ihrer Karriere

„Natürlich freue ich mich“, sagte der 35-Jährige gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. „Natürlich bin ich auch ein bisschen aufgeregt, weil ich noch nicht abschätzen konnte, wo ich jetzt stehe und wie alles sein wird“, gestand Kober die „größte Herausforderung“ ihrer Karriere. „Das Fliegen mit Liana wird definitiv anstrengender sein, vor allem bei langen Flügen und Zeitumstellungen, aber ich werde versuchen, es ruhig anzugehen.“

Wenige Tage vor der Abreise begann sie mit dem Packen für sich und ihre Kinder. Denn zu dem ganzen Gepäck, das man für eine solche Reise braucht, kommt nun auch noch ein Koffer dazu. Es war „die erste Herausforderung auf dem Weg nach Australien“, lacht sie.

Tennis-Highlights vom Deutschen Tennis-Bund

Um ihre neue Karriere zu starten, wählte die ehemalige Nummer 1 der Welt den Fed Cup, einen Mannschaftswettbewerb für Männer und Frauen. Dort vertritt sie Deutschland an der Seite von Alexander Zverev und kann mit ihm auch im Mixed-Doppel antreten. In Sydney trifft das deutsche Team der Gruppe D am 30. Dezember auf Italien und am Neujahrstag auf Frankreich, um um den Einzug ins Viertelfinale zu kämpfen.

Die deutsche Frauenfußball-Cheftrainerin Barbara Rittner sagte über das Comeback der herausragenden Spielerin: „Die gesamte deutsche Tennis-Community kann sich auf eine wunderbare Tennisleistung freuen, sie warnte aber auch: „Egal was passiert, die Erwartungen sollten nicht zu hoch angesetzt werden.“ "

Kerber hat ihre Teilnahme an den WTA Championships Anfang Januar in Adelaide bestätigt. Der erste sportliche Höhepunkt sind die Australian Open, die am 14. Januar in Melbourne beginnen. Vier Grand-Slam-Turniere und die Olympischen Sommerspiele 2024 sind ihre großen Ziele. „Wir haben einen groben Plan, aber wir gehen ihn Stück für Stück durch. Ich tendiere dazu, weniger und nicht mehr zu spielen“, sagte sie.

Genießen Sie neue Flexibilität mit alten Freunden in Ihrem Team

Der Australian-Open-Sieger von 2016 erklärte, dass der Touralltag mit dem Kleinen spannend sein wird: „Es kommt nur auf Flexibilität an. Besonders in den ersten Tagen des Turniers, bis die Entdeckungsphase abgeschlossen ist und unser Team alle dabei hat.“ es versteht, wie man sich am besten einfügt.“ Eine neue Spontaneität ist in der Vorbereitung gefragt. Beispielsweise begann das Training nicht immer pünktlich um 9 Uhr, sondern mit einer Stunde Vorlaufzeit, weil die kleine Leanna ihre Mutter noch brauchte.

Für ihr Comeback holte Kerber ihren langjährigen Partner Torben Beltz als neuen erfahrenen Trainer zurück. Sie gab jedoch zu, dass sie sich auch gefragt habe, wie es ihr nach der langen Vorbereitung an der Akademie im polnischen Puschtschikowo körperlich gehe.

Das Fragezeichen hinter ihrer Form

„Ich bin bereit und fit genug, um mir die beste Chance zu geben, dorthin zurückzukehren, wo ich vorher war“, sagte die frühere Nummer 1 der Welt, die zuletzt in Wimbledon ein Aus in der dritten Runde hinnehmen musste. Im Sommer 2022, als sie offizielle Spiele gespielt. „Aber ich muss mir auch Zeit lassen. Ich habe seit anderthalb Jahren nicht mehr gespielt und ich hatte noch nie eine so lange Pause in meiner Karriere. Ich kann also nicht erwarten, in Australien gleich mein bestes Tennis zu spielen.“ . "

Während der Tour wird sie die ehemalige japanische Weltranglistenerste Naomi Osaka treffen, die ebenfalls als Mutter zurückkehren möchte. Außerdem sind noch Jelina Switolina aus der Ukraine und Caroline Wozniacki aus Dänemark dabei, beide Mütter. „Ich und Carlo Wozniacki sind gute Freunde. Jetzt wird das neue Thema in den Trainingspausen sein, wo unsere Kinder spielen oder was sie machen“, prognostizierte Kerber lachend.

Bei Turnierreisen rund um die Welt verlässt sie sich als „einfachere Lösung“ auf die Unterstützung ihrer mitreisenden Familie. Sie beschloss, kein Kindermädchen einzustellen. „Die Familie kennt diesen kleinen Kerl und hat den Rhythmus und den Prozess erlebt“, sagte Cobb. „Dann weiß ich, dass, wenn ich den Platz betrete, alles unter Kontrolle ist und Liana in guten Händen ist. Das ist das Wichtigste für mich.“

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de