Ein 16-Jähriger mischt den berauschenden, oft bizarren Orbit der Darts-Weltmeisterschaft auf

Dieses einmalige jährliche Sportspektakel im historischen Alexandra Palace im Norden Londons ist ein Magnet für Tausende von Menschen, die das oft berauschende und stets bizarre Erlebnis genießen wollen, den weltbesten Dartspielern beim Kampf um die Sid Waddell Trophy zuzusehen.

Der Wettbewerb, der in der Weihnachtszeit und bis ins neue Jahr hinein stattfindet, zeichnet sich durch eine einzigartige Atmosphäre aus. Es ist eine Veranstaltung, bei der der Alkohol in Krügen und nicht in Pints gemessen wird und bei der das Publikum wie bei einer Pantomime mitmacht, wenn die Fans sich ein paar Stunden lang austoben.

In diesem Jahr hat die Veranstaltung dank der historischen Leistungen des neuen Superstars des Sports, Luke Littler, zusätzliche Aufmerksamkeit erregt.

Der 16-Jährige, der vor seinem Debüt bei den diesjährigen Meisterschaften weitgehend unbekannt war, hat die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen, indem er als jüngster Spieler aller Zeiten das Halbfinale des Turniers erreichte.

Der Teenager, der gerade aus der Schule kommt, ist zum Aushängeschild des diesjährigen Wettbewerbs geworden, der wieder einmal für viel Dramatik gesorgt hat.

Um dieses alljährliche Fest der Darts-Exzellenz richtig zu verstehen, sollte man sich die Kunst der Verkleidung zu eigen machen.

Die Zuschauer tragen die ausgefallensten Kostüme, die man sich vorstellen kann; eine Tradition, die zu einigen verwirrenden Doppeldeutigkeiten führt, wenn sich die Karteninhaber am Eingang versammeln.

An jedem beliebigen Tag kann man sehen, wie sich zwei Power Rangers mit einer Gruppe von Minions unterhalten, wie ein Mann, der von Kopf bis Fuß als Dartscheibe verkleidet ist, Fotos von einer Herde menschengroßer pelziger Tiere macht, und wie Superman sich abmüht, ein E-Ticket auf seinem Telefon abzurufen.

Eine tolle Atmosphäre

Die Wahl der Kleidung spiegelt die Karnevalsatmosphäre wider, die jedes Jahr Tausende von Menschen in einen der beliebtesten Vergnügungsorte Londons lockt.

Der Alexandra Palace, der vor 150 Jahren eröffnet wurde und einen atemberaubenden Panoramablick auf London bietet, ist heute Schauplatz zahlreicher kultureller Veranstaltungen, darunter Musikkonzerte, Feuerwerke und Theateraufführungen.

In dem imposanten viktorianischen Gebäude auf einem Hügel im Norden Londons traten schon die Rolling Stones, Pink Floyd und Jay-Z auf, doch in den letzten 16 Jahren ist es zum Synonym für Darts geworden. Was für den Fußball das Wembley-Stadion und für den Tennis das Wimbledon ist, ist für den Dartsport das "Ally Pally".

Der neongrüne Schriftzug des Hauptsponsors des Turniers bedeckt unverblümt die riesigen Wandgemälde, die seit Jahren die großen Flure des Palastes schmücken, während in der großen Halle, in der einst Bankette stattfanden, nicht ganz billige, aber immer fröhliche Fastfood-Läden fettige Leckereien servieren.

"Es ist eine tolle Atmosphäre und eine Gelegenheit, sich zu betrinken. Es ist wie ein Fußballspiel, nur ohne die Feindseligkeit", sagte der als Geisterjäger verkleidete Fan Richard Sampson gegenüber CNN Sport und überlegte, warum er mit seiner Partnerin und ihren Freunden zu den Spielen geht.

"Man unterstützt niemanden, man jubelt nur, wenn etwas Gutes passiert. Der Sport ist zweitrangig."

Die Darts-Jünger, die jedes Jahr in ihr sportliches Nirwana pilgern, brauchen wenig Ermutigung, um sich zu amüsieren. Die Euphorie beginnt auf den Stufen vor dem Eingang und setzt sich bis zur Bühne in der Westhalle des Palastes fort.

Die Fans schmettern eine Vielzahl von Gesängen, während sie das pulsierende Geschehen gespannt verfolgen, die Anspannung steht ihnen ins Gesicht geschrieben und sie sind bereit, alles und jeden zu feiern.

Manche bezweifeln immer noch, dass Darts, eine Sportart, die im 19. und 20. Jahrhundert in englischen Pubs populär wurde, als echter Sport angesehen werden kann, da die Spieler nicht immer in der besten sportlichen Verfassung sind und während der professionellen Spiele trinken und rauchen.

Doch dieses Klischee steht in krassem Gegensatz zu dem unvergleichlichen Schauspiel, das ein Tag bei einer Darts-Weltmeisterschaft bieten kann, denn die Spieler bleiben auch unter dem größten Druck rücksichtslos präzise, was zu einigen titanischen Kämpfen führt, die die Popularität des Sports in den letzten Jahren noch gesteigert haben.

Der Gewinner der diesjährigen Weltmeisterschaft wird nun nicht nur die Sid Waddell Trophy in die Hände bekommen - benannt nach dem verstorbenen Rundfunksprecher, der als "die Stimme des Dartsports" bekannt wurde - sondern auch einen Teil des Preisgeldes von 2,5 Millionen Pfund (3,16 Millionen Dollar) mit nach Hause nehmen.

Diese nicht unerhebliche Summe ist zum Teil auf das Interesse des Fernsehens zurückzuführen - Sky Sports unterzeichnete 2017 einen Siebenjahresvertrag für die Übertragung von Dartspielen auf einem eigenen Kanal.

"Die Unterstützung von Sky Sports seit der Gründung der PDC vor fast 25 Jahren war ein entscheidender Faktor für den Erfolg des Sports", sagte der damalige Vorsitzende der Professional Darts Corporation (PDC), Barry Hearn, der heute Präsident der Organisation ist, bei der Bekanntgabe des Sendevertrags .

Es ist einfach eine Party

Die Show fängt erst richtig an, wenn die Spieler zu den Klängen ihrer Wahl die Arena betreten und die ohnehin schon berauschten Fans noch mehr in einen Rausch versetzen.

Für diesen kurzen Moment ist es, als wären die Spieler Rockstars, ähnlich wie David Bowie und Prince, die das Publikum in der Hand haben.

Wenn die Spiele beginnen, wird der Jubel des Publikums durch das metronomische Klopfen der Darts unterbrochen, die ihr Ziel treffen.

Der größte Jubel ist den Spielern vorbehalten, die die Höchstpunktzahl von 180 erreichen, ein Signal für die Zuschauer, ihre Biere in die Luft zu werfen.

Der Lärm scheint nie nachzulassen und wird noch lauter, wenn die Nachmittagsrunde der deutlich fröhlicheren Abendrunde Platz macht.

"Steh auf, wenn du Darts liebst" ist der Aufforderungscharakter, der jede Sitzung unterstreicht.

"Ich weiß nichts über Darts, aber alle sind so freundlich", sagte Tracy Dixon-Smith, die bei ihrem ersten Dartturnier eine leuchtend grüne Perücke trägt, gegenüber CNN Sport.

"Es hat ewig gedauert, bis ich von der Toilette zurückkam, weil ich mit jedem, den ich getroffen habe, getanzt habe. Es hat großen Spaß gemacht, es ist einfach eine Party.

Kleineres Wunderland

Während die Fans tanzen, konzentrieren sich die Spieler auf den Sport. Einige versuchen, den Lärm auszublenden, während andere die Gesänge mit orchestrieren und die Energie der Menge nutzen, um ihre eigene Leistung zu steigern.

"Als ich heute hierher kam, bekam ich eine Gänsehaut, weil ich wusste, dass ich wieder auf dieser Bühne spielen werde", sagte der neue Held des Sports, Littler, vor seinem Drittrundenspiel gegenüber CNN Sport.

Der Durchbruchsstar hat die Welt verblüfft, indem er sich mit einem Bulldozer bis in die Runde der letzten Vier vorgearbeitet und dabei Gegner mit jahrzehntelanger Erfahrung besiegt hat.

Seitdem er nach einer beeindruckenden Juniorenkarriere die Weltbühne betreten hat, ist seine Popularität sprunghaft angestiegen - in den sozialen Medien hat er jetzt Zehntausende von Followern mehr als zuvor.

Seine Vorliebe, Siege mit dem Verzehr von Kebabs zu feiern, wurde von den weltweiten Medien, die auf den Littler-Zug aufgesprungen sind, gut dokumentiert.

Seine rasante Einführung in das Leben eines professionellen Dartspielers hat bereits eine Kontroverse ausgelöst - der Jugendliche sah sich gezwungen, sich zu entschuldigen, nachdem er mit einem Bild einer britischen Zeitung mit roten Titeln posierte.

Aber der Xbox-begeisterte Teenager hat sich von den schwindelerregenden letzten Wochen nicht beeinflussen lassen, und seine Auftritte auf der Bühne zeigen eine bemerkenswerte Reife.

"Ich liebe es", fügte er hinzu, als er gefragt wurde, wie er mit dem Druck des Publikums umgeht.

"Die Leute skandieren, kippen Bier, es ist verrückt. Es ist schwer, sich zu konzentrieren, weil sie deinen Namen rufen, aber du musst das aus deinem Kopf bekommen und dich irgendwie konzentrieren."

Littler ist nun einer der Favoriten auf die Trophäe am 3. Januar, muss aber zunächst den ehemaligen Weltmeister Rob Cross im Halbfinale am Dienstag schlagen.

Es gibt wohl nur wenige Veranstaltungen, bei denen sich das theatralischste Sportdrama, das man sich vorstellen kann, mit der Explosion der kollektiven Albernheit im Alexandra Palace verbindet.

Die Fans, von denen viele berauscht sind, verlassen diesen Tag atemlos und wollen unbedingt wieder in diese Ecke Londons zurückkehren, um ein Sportereignis zu erleben, das seinesgleichen sucht.

Am Ende des Abends, wenn sich alle in die nächste Kneipe getanzt haben, steht der große alte Alexandra Palace nach einem weiteren erbarmungslosen Tag voller Action still da, und die einzige Erinnerung an die Horden von Feiernden sind die weggeworfenen Kostüme, die auf den historischen Stufen liegen.

Quelle: edition.cnn.com