Ehemaliger Premier-League-Sieger Claudio Ranieri als Watford-Manager engagiert

Der 69-Jährige tritt die Nachfolge von Xisco Munoz an, der am Sonntag nach weniger als zehn Monaten im Amt entlassen wurde.

Munoz hatte Watford in der vergangenen Saison zum Aufstieg aus der Championship verholfen und verlässt den Verein, der mit sieben Punkten aus den ersten sieben Spielen auf Platz 14 der Premier-League-Tabelle liegt.

Für Ranieri ist es der erste Job in der englischen Königsklasse, seit er 2015/16 mit Leicester City die Premier League gewann und damit die Fußballwelt überraschte.

Der Italiener verließ im Sommer den Serie-A-Klub Sampdoria, und sein Engagement in Watford ist der 20.

Im Laufe seiner 35-jährigen Karriere als Trainer hat Ranieri in ganz Europa gearbeitet, unter anderem in Italien, Spanien und Frankreich. Außerdem war er eine Zeit lang Trainer der griechischen Nationalmannschaft.

Ranieri begann seine Trainerkarriere 1986 bei Vigor Lamezia in Italien und betreute in seinem Heimatland die Spitzenklubs Juventus, Roma, Napoli, Inter Mailand und Fiorentina.

In Spanien leitete Ranieri zweimal Atlético Madrid und Valencia und war anschließend erfolgreich bei Chelsea tätig.

In seiner Karriere hat Ranieri acht Trophäen gewonnen, darunter den italienischen Pokal 1998/99 und den Superpokal 2004/05 mit Valencia sowie den Titel in der Premier League 2016.

Er wurde nur eine Saison nach seinem bemerkenswerten Premier-League-Titelgewinn mit Leicester entlassen, da der Verein 13 Spieltage vor Schluss nur noch einen Punkt vor der Abstiegszone liegt.

Das nächste Spiel in der Premier League bestreitet Watford am Samstag, den 16. Oktober, zu Hause gegen Liverpool.

Ranieri wird der 15. feste Trainer sein, den Watford seit 2012 hat. Er wird der 14. verschiedene Trainer sein, denn Quique Sanchez Flores war bereits zweimal im Amt.

Die Pozzo-Familie, angeführt von Giampaolo Pozzo, übernahm Watford im Jahr 2012 und scheute sich nicht davor, den Trainer zu wechseln, um Erfolg zu haben.

Dank eines "umfangreichen weltweiten Scouting-Netzwerks" und einiger geschickter Transfergeschäfte konnte die Familie, der auch Udinese in Italien und Granada in Spanien gehören, den Verein wieder aufbauen und Watford nur drei Jahre nach der Übernahme in die Premier League führen.

Unter der Leitung von Giampaolos Sohn Gino konnte sich der Verein einige Jahre lang in der Liga etablieren, stieg jedoch 2020 ab, bevor er Anfang dieses Jahres wieder in die Premier League aufstieg.

