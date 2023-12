Ehemaliger NFL-Star Wide Receiver Demaryius Thomas hatte CTE, als er starb, sagen die Eltern

Katina Stuckey Smith und Bobby Thomas sagten, die Diagnose sei nach einer Untersuchung des Gehirns ihres Sohnes nach dessen Tod im Dezember gestellt worden, so eine Pressemitteilung der Concussion Legacy Foundation.

Smith und Thomas sagten ABC News, dass ihr 33-jähriger Sohn an einem Herzstillstand starb, der durch eine Anfallserkrankung verursacht wurde, die dazu führte, dass er im Juni 2021 vom Fußball zurücktrat.

CTE, bekannt als chronische traumatische Enzephalopathie, tritt auf, wenn das Gehirn zu degenerieren beginnt, wahrscheinlich aufgrund wiederholter Kopfverletzungen, so die Mayo Clinic. Nach Angaben der Klinik wurde CTE in den Gehirnen von Fußballspielern und Spielern anderer Kontaktsportarten gefunden, und die Diagnose ist derzeit nur durch eine Autopsie möglich, bei der Teile des Gehirns untersucht werden.

Dr. Ann McKee, Professorin für Neurologie und Pathologie am CTE-Zentrum der Boston University, untersuchte Thomas' Gehirn und stellte die Diagnose.

"Wir haben gefunden, was wir schon bei so vielen anderen Spielern unter 34 Jahren gesehen haben", sagte McKee gegenüber ABC News. "Auf der Grundlage von multiplen Läsionen in den Frontal- und Temporallappen beginnt die Degeneration tieferer Hirnregionen. Bei ihm wurde CTE im zweiten Stadium diagnostiziert."

Sie fügte hinzu: "CTE selbst führt nicht zum Tod. Man stirbt nicht an CTE. ... CTE verändert das Verhalten und die Persönlichkeit."

Thomas' Eltern erzählten ABC News, dass ihr Sohn in den Monaten vor seinem Tod mit vielen CTE-Symptomen zu kämpfen hatte, wie etwa Paranoia, Gedächtnisverlust und häufige Kopfschmerzen.

"Seine Stimmung änderte sich, und manchmal isolierte er sich auch", sagte Smith. "Er sagte: 'Mama, ich weiß nicht, was mit meinem Körper los ist. Ich muss mich zusammenreißen.' Und er sagte: 'Ich fühle mich nicht mehr wie ich selbst.'"

Als die Ärzte begannen, die Nebenwirkungen von CTE zu erklären, sagte Thomas' Vater, dass "die Alarmglocken läuteten".

"Als sie es sagten, dachte ich: 'Mann, das hat er auch gemacht ... Das hat er auch gemacht!'" erinnerte sich Bobby Thomas gegenüber ABC News.

Smith sagte, sie hätten beschlossen, Thomas' Gehirn für Studien zu spenden, weil er es so gewollt hätte.

"Zuerst wollte ich es nicht tun. Ich war dagegen", sagte Smith. "Aber dann erinnerte ich mich an ein Gespräch zwischen DT und mir, in dem er sagte: 'Mom, wenn mir jemals etwas passiert, möchte ich anderen Spielern helfen können.'"

Thomas gilt als einer der besten Wide Receiver in der Geschichte der Denver Broncos. Er verbrachte den größten Teil seiner Karriere in Denver, gewann zwei AFC-Meisterschaften und den Super Bowl 50. Der NFL-Star wurde außerdem in mehrere Pro Bowls gewählt und steht in der Geschichte der Broncos an zweiter Stelle bei den Receiving-Yards.

Thomas wurde während der Saison 2018 zu den Houston Texans gehandelt und beendete später seine Karriere bei den New York Jets.

CNN hat sich bezüglich Thomas' Diagnose an die NFL gewandt.

Aya Elamroussi und Andy Rose von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com