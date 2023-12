Ehemaliger Kicker der Jacksonville Jaguars verklagt Team und behauptet, der ehemalige Trainer Urban Meyer habe ein feindliches Arbeitsumfeld geschaffen

In der Klage, die am Dienstag beim Fourth Judicial Circuit Court in Duval County, Florida, eingereicht wurde, behauptet Lambo, dass Meyer ihm während eines Trainings im August "ins Bein getreten und ihn mit Schimpfwörtern beleidigt und ermahnt hat, seine Kicks zu machen. Insbesondere schrie [Meyer] angeblich [Lambo] an: 'Hey Dips**t, mach deine f**king Kicks!'"

Lambo antwortete Meyer laut Klage mit den Worten: "Tritt mich nie wieder, verdammt! [Meyer] antwortete: "Ich bin der Head-Ball-Coach, ich werde dich treten, wann immer ich will."

Nach Angaben der Tampa Bay Times im Dezember bestritt Meyer, dass das, was Lambo sagte, zutreffend sei.

"Joshs Charakterisierung von mir und diesem Vorfall ist völlig unzutreffend, und es gibt Augenzeugen, die seine Darstellung widerlegen", sagte Meyer der Zeitung. "(General Manager) Trent (Baalke) und ich haben uns mehrfach mit ihm getroffen, um seine Leistung zu fördern, und dies wurde nie zur Sprache gebracht. Ich habe Josh während seiner Zeit im Team voll unterstützt und wünsche ihm nur das Beste."

In der Klage wird behauptet, Lambo habe die Jaguars über seinen Agenten Richard Irvin über den Vorfall informiert, aber das Team habe "keine Untersuchung eingeleitet" und "nicht in die engen Arbeitsbedingungen" zwischen den beiden eingegriffen.

In der Klage wird behauptet, dass Meyer "ein Muster der Belästigung initiiert und ein feindliches Arbeitsumfeld geschaffen hat". Der ehemalige Trainer drohte damit, Lambo zu entlassen, wenn er jemals wieder gegen sein Verhalten protestieren oder seine Autorität in Frage stellen würde.

In der Klage heißt es, dass Meyer den Kicker weiterhin verbal belästigte und "Einschüchterungstaktiken anwandte, um [ihn] abzulenken, während er Kicks übte". Lambo "spürte den Stress" der "Vergeltungsmaßnahmen des Trainers, die [Lambos] Fähigkeit beeinträchtigten, zu schlafen, zu üben und seinen Job auszuführen, wie er es in früheren Saisons unter anderen Trainern getan hatte", so die Beschwerde.

CNN hat Meyer und die Jaguars um eine Stellungnahme gebeten.

Jacksonville hatte Lambo im Oktober entlassen, nachdem der Kicker in den ersten drei Wochen der Saison 2021 alle seine drei Field-Goal-Versuche verfehlt hatte. In der Klageschrift heißt es, dass seine verpassten Feldtore "keine Verluste für die Jaguars verursacht haben".

Laut der Klageschrift verstieß Lambos Entlassung angeblich gegen den Florida Private Sector Whistle-blower's Act, der sich auf Körperverletzung und Gewalt am Arbeitsplatz zur Förderung der Interessen des Arbeitgebers bezieht.

In der Klage wird behauptet, Lambo habe nach seiner Entlassung "berufliche Nachteile erlitten, einschließlich entgangener Löhne, Leistungen und anderer Vergütungen sowie extremer emotionaler und geistiger Belastung aufgrund von Belästigung, feindseligem Arbeitsumfeld und Vergeltungsmaßnahmen" durch die Jaguars.

Lambo fordert Schadenersatz in Form von "rückständigem Lohn". Nach Angaben von Spotrac betrug Lambos Gehalt für die Saison 2021 3,5 Millionen Dollar.

Die Jaguars hatten Meyer im Dezember nach nur 13 Spielen (2-11) in seiner ersten NFL-Trainersaison entlassen.

Zum Zeitpunkt seiner Entlassung sagte Teambesitzer Shad Kahn in einer Erklärung: "Nach einer gründlichen Analyse der gesamten Amtszeit von Urban bei unserem Team bin ich mit großer Enttäuschung zu dem Schluss gekommen, dass ein sofortiger Wechsel für alle unumgänglich ist. Ich habe Urban heute Abend über den Wechsel informiert. Wie ich im Oktober erklärt habe, war es wichtig, unser Vertrauen und unseren Respekt wiederzugewinnen. Bedauerlicherweise ist das nicht geschehen."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com