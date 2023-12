Höhepunkte der Geschichte

Ehemalige Wimbledon-Siegerin Marion Bartoli kündigt Schock-Comeback an

Marion Bartoli, 33, kündigt überraschend ihre Rückkehr auf die WTA-Tour an

Sie trat einen Monat nach ihrem Wimbledon-Sieg 2013 zurück

Die Französin hofft, im März 2018 die Miami Open spielen zu können

Nun, etwas mehr als vier Jahre später, ist die Französin Marion Bartoli zurück.

"Ich habe euch etwas mitzuteilen - ich komme dieses Jahr zurück auf die Profitour!" teilte Bartoli ihren Fans in einer Twitter-Ankündigung mit, die ebenso unerwartet kam wie ihr abrupter Rücktritt nach ihrem ersten Grand-Slam-Triumph.

"Es wird eine große Herausforderung sein und ich habe noch viel Training vor mir", fügte sie hinzu, "aber ich hoffe, dass ich im März und bei den Miami Open bereit bin."

Die 33-jährige Bartoli gewann im Laufe ihrer herausragenden Karriere acht WTA-Titel und erreichte die Nummer 7 der Weltrangliste.

Den Höhepunkt ihrer Karriere erreichte sie 2013 in Wimbledon, als sie auf dem Weg zum Gewinn des Venus Rosewater Dish keinen einzigen Satz abgab.

Rückblick auf die Karriere von Marion Bartoli

Nur 39 Tage, nachdem sie den Centre Court zum Beben gebracht hatte, gab Bartoli unter Tränen ihren Rücktritt vom Tennissport bekannt und begründete dies mit wiederkehrenden und anhaltenden Verletzungen.

"Ich habe meinen Traum verwirklicht ... aber jetzt kann mein Körper einfach nicht mehr alles mitmachen", sagte sie damals und erklärte den Reportern: "Ich werde nicht mehr zurückkommen. Es ist vorbei."

Eine unerwartete Rückkehr

Sag niemals nie. Bartoli ist die jüngste in einer langen Reihe von ehemaligen Grand-Slam-Champions, die auf die WTA-Tour zurückkehren.

Die Tennislegenden Kim Clijsters, Martina Hingis, Justine Henin und Lindsay Davenport konnten der Verlockung des Spiels nicht widerstehen und kehrten gestärkt zurück.

Marion Bartoli: Eine Künstlerin auf und neben dem Platz

Bartoli hat nun vor, das Gleiche zu tun.

"Ich freue mich sehr darauf, wieder vor Ihnen auf dem Platz zu stehen und Ihre Unterstützung zu spüren, besonders in Paris, in Roland Garros, in meinem Heimatland, aber auch beim Fed Cup und in Wimbledon", sagte die Französin. "Ich freue mich so sehr darauf!"

Die Miami Open, bei denen Bartoli auf den Court zurückkehren möchte, finden vom 19. März bis 1. April 2018 statt.

