Echter Kindesmissbrauch": Kanadische Turnerin hörte im Alter von 13 Jahren auf, weil sie behauptet, in einem schrecklichen und missbräuchlichen Umfeld zu trainieren

"Ich war furchtlos", sagte sie CNN vonihrem Haus in Vancouver aus. "Jedes Kind lernt gerne, wie man einen Salto macht. Alle meine frühen Erinnerungen sind ziemlich glücklich und voller Freude, was sie auch sein sollten.

Im Alter von zwei Jahren, sagt Cline, war ihr Interesse für ihre Eltern offensichtlich, da sie an der Küchentheke "kleine Baby-Klimmzüge" machte.

Bald hatte sie sich zu einer ernsthaften Sportlerin entwickelt. Als sie neun oder 10 Jahre alt war, war Cline ihren örtlichen Trainern entwachsen und fuhr nun eine Stunde von zu Hause weg, um in einem Eliteclub zu trainieren.

Eine Zeit lang blieb ihre Liebe zum Sport bestehen, aber laut Cline änderte sich alles, als Vladimir Lashin und seine Frau Svetlana als neues Trainerteam eintrafen. Cline sagt, dass sich die Stimmung in der Turnhalle schnell verdüsterte.

"Sofort wurde man verbal beschimpft", erinnert sie sich. "Wenn du einen Fehler gemacht hast, haben sie dich angeschrien und gedemütigt. 'Das ist Müll, du bist Müll', schrien sie dich immer wieder an."

Laut Cline dauerte es nicht lange, bis die Trainer auch zu körperlicher Gewalt griffen.

"Ich wärmte mich [für einen Spagat im Stehen] auf und meine Achillessehne fühlte sich sehr eng an, und er wurde richtig sauer.

"Er sagte etwas in der Art von: 'Du tust nur so, als ob du diese Dehnung nicht machen müsstest', also drehte er mich um, packte mein Bein und drückte es hinter mein Ohr."

Cline kann sich noch an den Urschrei und den blendenden Schmerz erinnern und beschreibt das Gefühl als "unerträglich".

"Es riss meine Achillessehne komplett und nahm einen Teil meines Beckens mit", fügt sie hinzu.

Als die Alarmglocken in ihren Sinnesrezeptoren begannen, den stechenden Schmerz zu registrieren, sagt Cline, dass ihr Trainer keine Entschuldigung oder Reue zeigte.

"Er war wütend und schrie mich an", sagt Cline und fügt hinzu, dass er sie der Lüge bezichtigte und versuchte, sich von jeglicher Verantwortung für ihre schockierende Verletzung zu distanzieren.

"Es gab kein Angebot für eine medizinische Behandlung, niemand hat meine Eltern angerufen. Ich glaube, ich musste am Ende selbst zur Umkleidekabine humpeln und meine Eltern anrufen, damit sie mich ins Krankenhaus bringen", sagt sie.

CNN hat sich an Clines ehemalige Trainer gewandt, von denen man annimmt, dass sie Kanada verlassen haben.

Sie wurden mehrfach per E-Mail und auf ihren Facebook-Seiten um eine Stellungnahme gebeten, aber sie haben nicht geantwortet.

Kaum ein Teenager, gewöhnte sich Cline an einen zermürbenden Zeitplan und schmerzhafte Verletzungen - sie sagt, sie habe sich die Hand an drei Stellen gebrochen und sich einen Muskel in der Wirbelsäule gerissen, der ein Gerinnsel von der Größe eines Baseballs hinterlassen habe.

Cline ging morgens zur Schule und trainierte dann von 13 bis 18 Uhr, bevor sie am Abend ihre Hausaufgaben machte. Oft verbrachte sie 30 Stunden pro Woche im Fitnessstudio.

Um den Anschein zu erwecken, dass ihre Knie bei der Landung nicht einknicken, was zu einem Punktabzug durch die Kampfrichter führen würde, arbeitete der Trainer mit ihr daran, sie permanent zu überstrecken.

Sie stand mit den Füßen auf einem erhöhten Kasten und hob die Beine vom Boden ab, und sie sagt, Lashin habe sich jeweils mehrere Minuten lang auf ihre Knie gesetzt. Sie schätzt, dass er etwa 200 Pfund wog.

Ständig angeschrien" werden

Ein paar Jahre später kam Cassidy Jones (geborene Janzen) in dasselbe Fitnessstudio.

Sie sagte CNN, dass sie sich deutlich an die Kultur des Missbrauchs erinnert, die ihrer Meinung nach normal geworden war, und erinnert sich an Clines Kniesehnenverletzung und daran, dass sie "immer angeschrien wurde".

Es dauerte nicht lange, bis auch Jones sich in Gefahr befand. Sie beschrieb einen Rückwärtssalto, den sie als 10-Jährige auf dem Schwebebalken mühsam gemeistert hatte, und ihr wurde gesagt, dass ein weiterer Fehlversuch bedeuten würde, dass sie ihn aus noch größerer Höhe versuchen müsste.

"Ich weinte mir die Augen aus und hatte Angst", erinnerte sie sich. Jones überlegte, dass sie das Risiko minimieren könnte, wenn sie einige gepolsterte Matten unter den Balken legen würde, aber ihre Trainer überstimmten sie.

"Ich habe als 10-Jährige versucht, das Richtige zu tun und mich in Sicherheit zu bringen.

Kurz darauf verdrehte sich ihr Körper auf dem Balken, was zu drei Spiralbrüchen in ihrem Bein führte.

"Ich fiel hin und sie sagte mir, ich solle aufstehen und es noch einmal machen", fügte Jones hinzu. "Das konnte ich natürlich nicht, denn meine Knochen waren an mehreren Stellen halbiert. Sie ließen mich etwa eine Stunde lang auf dem Boden liegen, weil sie annahmen, ich würde simulieren. Sie sagten mir, ich solle aus dem Weg gehen, damit andere Leute den Strahl benutzen könnten.

Jones sagt, dass ihr Körper einen Schock erlitt: "Ich hatte eine Gänsehaut, ich zitterte und bebte, mir war so kalt."

Schließlich wurde ihre Mutter angerufen und sie wurde ins Krankenhaus gefahren, ihr Bein wurde eingegipst und sie saß monatelang im Rollstuhl.

Nach etwa zwei Wochen riefen die Trainer bei der Familie zu Hause an. "Meine Mutter dachte, sie wolle nach mir sehen", sagte sie, "aber sie wollten mir die Schuld geben. Sie schrien meine Mutter am Telefon an: 'Sie hätte es schaffen müssen, sie hat sich verletzt, es ist nicht unsere Schuld.

2011 verklagte Jones ihre Trainer und erhielt im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens Schadensersatz. Sie hörte kurz nach dem Sturz mit dem Turnen auf und schätzt sich glücklich, dass sie einigen der Qualen entkommen ist, die vielleicht gefolgt wären, wenn sie noch länger dabei geblieben wäre.

Sie sagt, dass sie bereits als Siebenjährige den unausgesprochenen Kodex des Fitnessstudios befolgte und versuchte, sich vor den täglichen Wiegesitzungen zu übergeben.

Fünfzehn Jahre später sagt sie, dass sie immer noch einen wiederkehrenden Albtraum hat, in dem sie das Gefühl hat, sich mit ihrem Trainer Vladimir Lashin zu streiten.

"Das ist sehr untypisch für mich, denn ich erhebe meine Stimme nicht, ich bin sehr selbstbeherrscht. Ich weiß nicht, worüber wir schreien, aber ich schreie wie verrückt, und ich kann ihn nicht überbrüllen. Ich kann nicht laut genug schreien."

Zwangsstand auf der Waage.

Nachdem ihr Oberschenkel gerissen war, erklärte Cline gegenüber CNN, dass sie weiterhin drei bis vier Stunden am Tag trainieren sollte.

Zwei Monate später war es Zeit für die nationalen Wettkämpfe. Am Vorabend der Veranstaltung bat Vladimir Lashin sie, einen Yurchenko-Doppelspagat zu versuchen - einen der gefährlichsten Sprünge im Turnen.

Die nach der sowjetischen Turnerin Natalia Yurchenko benannte Übung besteht aus einem blinden Sprung mit der Rückhand auf den Sprung - jeder Fehltritt kann katastrophal sein.

"Ich glaube, ich habe gelacht", erinnert sie sich. "Ich dachte, er mache Witze, weil es so absurd war, dass er das von mir erwartete, obwohl ich noch verletzt war - ich hatte wochenlang nicht mehr geturnt."

Cline sagt, sie habe ihn angefleht, ihr beim Voltigieren zu helfen, und er habe sie widerwillig entdeckt. "Selbst das war fast eine totale Katastrophe, ich bin fast auf meinem Gesicht gelandet", sagt sie.

Lashin verlangte dann, dass sie es noch einmal versuchte, diesmal ohne Hilfe, so Cline. Sie sei entsetzt gewesen, habe aber nicht das Gefühl gehabt, dass sie sich weigern könne.

"Es war katastrophal, meine Füße trafen das Sprungbrett nicht richtig, so dass ich nicht genug Schwung hatte, um auf den Sprung zu kommen, und ich hatte nicht genug Schwung, um die Drehung am Ende zu machen", fügt Cline hinzu. "Ich bin auf dem Hals gelandet."

Da sie auf Wettkampfmatten turnten, sagte Cline, dass es ein großer Sturz auf eine relativ harte Oberfläche war.

"Ich musste mich erst einmal vergewissern, ob ich meine Gliedmaßen noch bewegen konnte", fährt sie fort. "Zum Glück konnte ich sie noch bewegen, aber dann wurde mir klar, dass er mich immer noch anschrie und mir sagte, ich solle es wieder und wieder tun. Es gab keine Möglichkeit, dieser Aufforderung nachzukommen."

Cline sagt, dass ihr Nacken unerträgliche Schmerzen hatte, als sie den Sprung versuchte, der ihr letzter im Turnen sein sollte.

"Ich verpasste eine Hand am Sprung komplett und landete wieder auf dem Kopf. Ich weinte in der Umkleidekabine und hatte Eis auf dem Hals, als er mich aufforderte, wieder auf den Boden zu kommen.

"Dann nahm er mich gewaltsam am Arm, zerrte mich in sein Büro und zwang mich, mich auf die Waage zu stellen. Das ist der Grund, warum Sie es nicht tun können! Er befragte mich, welche Ostersüßigkeiten ich gegessen hatte."

Es war eine endgültige Demütigung, aber Cline sagt, dass sie, während sie bei ihrem letzten, unglücklichen Sprung durch die Luft wirbelte, einen Moment der Klarheit hatte und die Entscheidung traf, den Sport im Interesse ihrer eigenen Selbsterhaltung aufzugeben.

Ihre Träume von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen waren geplatzt und ihre Turnkarriere war beendet. Der Ersatz für den Sport, den sie so geliebt hatte, würde nun ein Leben voller lähmender Schmerzen und psychischer Qualen bedeuten.

Und dabei war sie erst 13 Jahre alt.

In den letzten Jahren ist der Turnsport von einer Krise in die nächste gestürzt. Hunderte von Athleten beschuldigten den ehemaligen Nationalmannschaftsarzt der USA Gymnastics, Larry Nassar, des sexuellen Missbrauchs und ihre Dachverbände, sie nicht geschützt zu haben.

Nachdem er sich 2017 wegen Kinderpornografie und einer Reihe von Anklagen wegen sexueller Übergriffe schuldig bekannt hatte, wird er den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. In einem Skandal, der zwei Jahrzehnte zurückliegt, meldeten sich mehr als 368 Athleten, um sexuellen Missbrauch in Turnprogrammen im ganzen Land zu beklagen.

Etwa zur gleichen Zeit begannen auch andere Nationalmannschaften, sich mit ihrer eigenen Missbrauchskultur auseinanderzusetzen.

Im Februar 2021 räumte der Geschäftsführer von Gymnastics New Zealand, Tony Compier, ein, dass bei einer unabhängigen Untersuchung des Sports "emotionaler Missbrauch, Körperbeschämung, körperlich missbräuchliche Trainingspraktiken, Belästigung und Mobbing" aufgedeckt worden waren.

Zwei Wochen später wurden in einer Sammelklage weit verbreitete körperliche und psychische Misshandlungen von Athleten im Alter von sechs Jahren durch Trainer von British Gymnastics behauptet.

Die Anwaltskanzlei Hausfeld, die die Kläger vertritt, erklärte gegenüber CNN, dass sie mit 38 Sportlern, darunter vier Olympioniken, zusammenarbeitet und in direkten Verhandlungen mit British Gymnastics steht.

Im Mai 2021 kam die australische Menschenrechtskommission zu dem Schluss, dass der Turnsport in dem Land zu einem "Hochrisikoumfeld für Missbrauch" beiträgt.

Der Bericht fand Beweise für "Mobbing, Belästigung, Missbrauch, Vernachlässigung, Rassismus, Sexismus und Behindertenfeindlichkeit", die durch eine "Gewinn-um-jeden-Preis-Methode, das junge Alter der Turnerinnen und ein inhärentes Machtungleichgewicht, eine Kultur der Kontrolle und eine allgemeine Toleranz gegenüber negativem Verhalten" begünstigt werden.

Und im September letzten Jahres traten die Trainer des Schweizer Nationalprogramms massenhaft zurück, nachdem eine ethische Untersuchung die Beschwerden von Athleten über psychologischen Missbrauch und eine Reihe schlechter Leistungen bestätigt hatte.

Jetzt steht das kanadische Kunstturnen vor seiner eigenen Zerreißprobe.

Cline ist die stellvertretende Klägerin in einer Sammelklage, die gegen Gymnastics Canada und ein halbes Dutzend Provinzverbände eingereicht wurde, darunter auch Gymnastics BC, das die Turnhalle beaufsichtigt hätte, in der Cline nach eigenen Angaben so geschädigt wurde.

Obwohl sie nicht als Beklagte aufgeführt sind, werden sowohl Vladimir als auch Svetlana Lashin in der Klage genannt, die den Vorfall mit der Voltigierverletzung und den "fast täglichen ... körperlichen Missbrauch ... untrennbar mit einer Kultur des psychologischen Missbrauchs" und "unangemessenem Körperkontakt" verbindet.

In der Klage heißt es außerdem, dass Vladimir und Svetlana, anstatt für ihr missbräuchliches Verhalten bestraft zu werden, sowohl von Gymnastics BC als auch von Gymnastics Canada belohnt wurden". Laut der Klage wurde Vladimir bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen als Trainer für das kanadische Team benannt und dann 2009 zum Nationaltrainer/Hochleistungsdirektor im Kunstturnen der Frauen befördert.

Der Klage zufolge haben mehrere kanadische Turnerinnen Beschwerden "über Jahrzehnte hinweg" vorgebracht, in denen sie "sexuellen, physischen und psychologischen Missbrauch und institutionelle Komplizenschaft, die es ermöglicht hat, dass die Kultur der Misshandlung ... fortbesteht", geltend machen.

Die Klage ist die erste Phase eines komplizierten Prozesses, der sich exponentiell ausweiten und Jahre dauern könnte.

"Wir müssen diese Institutionen wirklich für den systematischen Missbrauch zur Rechenschaft ziehen, den sie jahrzehntelang zugelassen haben", erklärte Cline gegenüber CNN.

"Wir versuchen, eine Botschaft zu senden, die besagt: 'Ihr könnt nicht zulassen, dass diese Dinge weitergehen, ohne dafür zur Verantwortung gezogen zu werden.'"

Die Klage zielt auch auf eine Entschädigung der Athleten ab, die eine intensive physische und psychologische Behandlung benötigen, und Cline hat Grund zu der Annahme, dass sich Hunderte von ehemaligen Athleten beteiligen könnten.

Im März unterzeichneten mehr als 400 kanadische Turnerinnen und Turner einen offenen Brief, in dem sie erklärten, dass die Angst vor Vergeltung sie davon abgehalten habe, über eine "giftige Kultur und missbräuchliche Praktiken" in diesem Sport zu sprechen.

Gymnastics Canada reagierte mit einer Erklärung: "Wir sind traurig zu erfahren, dass Dutzende von Athleten das Gefühl haben, dass wir es versäumt haben, diese Probleme anzusprechen, aber wir sind entschlossen, weiterhin aufzuklären und für systemweite Reformen einzutreten, die dazu beitragen werden, dass sich alle Teilnehmer respektiert, einbezogen und sicher fühlen, wenn sie trainieren und Sport treiben."

Fast alle geben an, körperlichen und/oder psychischen Missbrauch erlebt zu haben, aber es gibt auch Überlebende sexueller Übergriffe.

"Wir wissen, dass es viele, viele gibt, die sexuellen Missbrauch erlebt haben", sagte Cline. "Leider wissen wir, dass dies eine Komponente ist, und wir wissen, dass es tatsächlich ziemlich bedeutend ist."

Nachdem die Klage am Mittwoch eingereicht wurde, teilte Gymnastics BC dem Sender CNN in einer Erklärung mit: "Die Anschuldigungen, von denen wir Kenntnis erhalten haben, sind sehr ernst, und wir nehmen sie als solche."

Gymnastics BC fügte hinzu, dass Anfang 2020 die Funktion eines Sicherheitsbeauftragten geschaffen wurde, "um unsere Gemeinschaft über die Aufrechterhaltung eines sicheren Sportumfelds für alle aufzuklären" und dass die Organisation im Juni 2021 ein neues Handbuch für das Beschwerdemanagement verabschiedet hat.

In einer Erklärung, die CNN am Donnerstag zugesandt wurde, sagte Gymnastics Canada, dass die Organisation die Klage zwar nicht erhalten habe, die Vorwürfe aber "sehr ernst" nehme und sich "für ein sicheres Umfeld für die Mitglieder unseres Sports" einsetze.

Seitdem sie ihre Geschichte über ihr Leben als junge Turnerin in einem Blog im Jahr 2020 öffentlich gemacht hat, sagt Cline, dass sie mit Nachrichten von Athleten aus dem ganzen Land überflutet wurde, deren Geschichten sich mit ihren eigenen decken.

Sie hat auch mit Überlebenden aus der ganzen Welt gesprochen.

"Wenn man unsere Geschichten nebeneinander stellt und unsere Namen weglässt", sagte sie, "kann man nicht sagen, wer wer ist. Wir haben ein sehr ernstes Problem, nicht nur in Kanada, sondern im Turnen allgemein."

Cline ist der Meinung, dass die Athleten, die so jung sind, wenn sie mit dem Training beginnen, unglaublich anfällig sind.

Sie verbrachte mehr Zeit mit ihren Trainern als mit ihren Eltern, und sie sagt, dass die Athleten ausdrücklich angewiesen wurden, ihre Erfahrungen in der Turnhalle nicht mit ihrer Familie zu Hause zu teilen, da eine Kultur des Schweigens gefördert wurde.

"Wir wurden beraten, wie wir es vermeiden konnten, mit unseren Eltern darüber zu sprechen, und es wurde uns sehr, sehr deutlich gemacht, dass wir erhebliche Probleme bekommen würden, wenn wir unseren Eltern erzählten, was vor sich ging", sagt Cline.

"Wenn diese Dinge in einer Schule oder in einem Heim passieren würden, hätte das fast sofort ernsthafte Konsequenzen.

"Aber aus irgendeinem Grund, wenn wir es in den Kontext einer Sportart und insbesondere des Turnens stellen, normalisieren wir es in einem solchen Maße, dass wir die Tatsache, dass es sich um Kindesmissbrauch handelt, völlig aus den Augen verlieren. Das ist schlicht und einfach Kindesmissbrauch."

Es ist fast 20 Jahre her, dass sie den Sport, den sie einst geliebt hat, hinter sich gelassen hat, aber Cline sagt, dass sie immer noch ständig davon gequält wird - sowohl emotional als auch körperlich.

Seit ihrem 14. Lebensjahr leidet sie unter lähmenden Rückenschmerzen, Arthritis im Nacken, sie sagt, sie habe Albträume und stehe ständig am Rande einer Essstörung.

"Ich wiege mich nicht", verrät sie, "ich kann mich nie auf eine Waage stellen. Selbst wenn ich beim Arzt bin, bitte ich ihn, mir die Zahl nicht zu sagen. Ich muss ständig aufpassen, dass ich nicht in wirklich schädliche Essgewohnheiten abrutsche.

"Ich habe mit Dutzenden von Mädchen und Jungen gesprochen, und sie haben im Erwachsenenalter sehr damit zu kämpfen, ob es sich nun um Essstörungen, PTBS, Depressionen oder Selbstverletzungssucht handelt.

"Und natürlich die lähmenden körperlichen Schmerzen. Das hört nicht einfach auf, weil jemand mit dem Sport aufgehört hat, sondern es ist etwas, das diese Menschen für den Rest ihres Lebens plagen wird."

Cline räumt ein, dass der Turnsport immer ein Verletzungsrisiko birgt, aber sie glaubt, dass solche Verletzungen durch gesunde Trainingsmethoden gemildert werden können.

Und sie glaubt auch nicht, dass das psychologische Trauma mit dem Sport zusammenhängen sollte. "Spitzensport ist hart", sagt sie, "aber er sollte nicht zu Essstörungen, Selbstverletzungen und PTBS führen".

