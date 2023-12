Ecclestone sieht Mick Schumacher „in den falschen Händen“

Mick Schumacher ist nur ein kleiner Teil der Formel 1. Der frühere Erstliga-Boss glaubt auch, dass Ferrari und Schumachers ehemaliges Team Haas dafür verantwortlich seien: Bernie Ecclestone sagte, Schumacher sei „in den falschen Händen“.

Bernie Ecclestone, der legendäre ehemalige Manager des Spitzenmotorsports, hat in der Formel 1 kein operatives Mitspracherecht mehr. Der frühere Eigentümer hat noch immer eine starke Meinung über den Ablauf der Rennserie, die er 2016 für mehr als 4 Milliarden US-Dollar verkaufte. Das gilt auch für die Karriere von Mick Schumacher, dessen Vater Michael bei Ecclestone zu den größten Ikonen der Sportgeschichte zählt. „Ich denke schon“, sagte Ecclestone in einem exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de auf die Frage, ob der Name „Schumacher“ ein Problem für Mick Schumacher sei. Nach zwei Jahren als Stammfahrer bei Haas musste Schumacher zum Ende der Saison 2022 den Fahrersitz des amerikanischen Teams verlassen, in dieser Saison war er nur noch Simulatorfahrer und Testfahrer für Mercedes.

2024 wird der 24-Jährige für Alpine in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) antreten. Aber selbstverständlich bleibt dieses Ziel eine Stammposition in der Formel 1. „Er muss kämpfen, er muss durchhalten und zeigen, dass er immer noch in der Lage ist, gute Leistungen abzuliefern. Dann werden ihn die Leute finden, aber er muss keine Leute finden, die ihm Spiele anbieten.“ „Ecclestone hat Schumachers Situation analysiert. „Im besten Fall schaut man ihn an und sagt: Wir brauchen ihn.“ Nicht umgekehrt: Er sucht jemanden, der ihn aufgrund seines Namens akzeptiert. „Er soll seinen Namen vergessen und sich als Mensch weiterentwickeln“, war der klare Rat des 93-Jährigen, der bis 2017 Formel-1-Geschäftsführer war.

"Wir haben viel Geld ausgegeben"

Der erste Versuch, sich in der Formel 1 zu etablieren, scheiterte. Im konkurrenzlosen Haas wäre Schumacher fast weit zurückgefallen. In seinem ersten Jahr konnte er sich immerhin von seinem Teamkollegen Nikita Mazepin distanzieren, doch in seiner zweiten Saison produzierte Schumacher bei mehreren schweren Unfällen teuren Schrott. „Noch einmal 500.000 Euro Müll! Das kann auf keinen Fall in der letzten Runde zurück an die Box passieren“, beschwerte sich Teamchef Günther Steiner einst bei „F1TV“ über seinen Fahrer. Teambesitzer Gene Haas schloss sich dieser Meinung an: „Ich denke, Mick hat viel Potenzial, aber Sie wissen, dass er uns viel Geld gekostet und viele Autos zerstört hat.“ Nach ihrer gemeinsamen Zeit hatten sie nur sehr wenige Punkte im Weltcup und steckten in großen Schwierigkeiten. Schumachers Vertrag wurde nicht verlängert.

Die Behandlung Schumachers verärgerte Ecclestone, der glaubte, der junge Fahrer sei zu Beginn seiner Formel-1-Karriere „in den falschen Händen“ gewesen. Es war ein klarer Seitenhieb auf Haas und Teamchef Günther Steiner, unter denen Schumacher keinen guten Start hingelegt hat, und zielte auch auf die Ferrari Junior Academy, wo Schumacher trainiert. „Bei Red Bull zum Beispiel wird man ihn besser verstehen und man wird ihm helfen und ihn anleiten“, ist sich Ecclestone sicher.

„Dann könnte es passieren…“

Schumacher wird 2024 auch als Mercedes-Testfahrer in der Formel 1 antreten, und wenn er jetzt in der Langstrecken-Weltmeisterschaft gut abschneidet, könnte er in eines der seltenen und heiß begehrten Cockpits im Spitzenrennsport zurückkehren. Ecclestone glaubt, dass ein Abstecher zur WEC „das Einzige und Beste ist, was er im Moment tun kann“. „Es ist gut, dass er sich zeigen kann, am besten gute Leistungen erbringt. Dann denken die Formel-1-Verantwortlichen vielleicht um und sagen: ‚Vielleicht haben wir einen Fehler gemacht. Wir versuchen es noch einmal‘“, erklärt der Brite.

Der Erfolg der neuen Erkundungsserie ist jedoch nicht garantiert. „Mick Schumacher wird in der WEC starke Winde haben“, prognostiziert RTL-Rennexperte Felix Görner im Interview mit sport.de/ntv.de, zu dem Hersteller wie Ferrari, Toyota und Porsche Business gehören, die Meisterschaft sei fast schon ein „Who's“ geworden Wer" des Motorsports. Die Neulinge Alpine und Schumacher gehen hingegen „als Verlierer“ in die Serie, stellte Gerner klar.

„Es wird ein Lernjahr und hoffentlich kein leeres Jahr. Es gibt viele Top-Fahrer in der WEC, die seit vielen Jahren Langstreckenrennen fahren und sich bewährt haben. Mit Mick Schumacher wird jetzt niemand mehr enttäuscht sein.“ kommt in Shaken. Man kann nicht zu hohe Erwartungen an ihn haben. Am Anfang war es ein Versuch und Irrtum. Ich denke, Mick selbst war gespannt, wie gut er auf dieser überdachten Rakete abgeschnitten hat. Vielleicht zum Höhepunkt der Saison Dann wird er im Juni in Le Mans genug Erfahrung haben, um bei guter Leistung die beste Ausgangslage zu haben, um die Ziellinie zu erreichen.

