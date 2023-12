Du bist nicht, du kannst nicht, und ich war immer, ich kann, und ich werde": Isha Johansen über ihren Aufstieg in die Machtetagen der FIFA

"Die Erzählung über Sierra Leone waren Kindersoldaten", sagt Johansen gegenüber Alex Thomas von CNN Sport. "Wirklich grausame Details darüber, was während des Krieges passiert ist.

"Ich dachte, dass ich durch die Sprache des Fußballs und die Kraft des Fußballs dieses Bild möglicherweise verändern könnte.

Als Fußballfunktionärin hat Johansen bereits eine bewegte Karriere hinter sich - seit ihrer Wahl im Jahr 2013 ist sie die langjährige Präsidentin des Fußballverbands von Sierra Leone.

In dieser Zeit hatte sie mit Ebola, Covid-19, Panikattacken und einer Inhaftierung zu kämpfen - wegen Korruptionsvorwürfen, von denen sie später freigesprochen wurde.

In einer traditionell männerdominierten Branche war das kein leichter Weg.

Im Jahr 2004 gründete sie F.C. Johansen, um Kindern auf den Straßen von Freetown zu helfen.

"Ich hatte keine Ahnung von den politischen Strukturen", erinnert sie sich. "Ich wusste nicht, wie man eine Karriere als Fußballadministratorin bis hin zum FA-Präsidenten oder ähnlichem aufbauen kann, geschweige denn zur FIFA.

"Alles, was ich tun wollte, war, diese Jungen nachts von der Straße zu holen, sie zu Hause unterzubringen, wo sie hingehören, sie morgens von der Straße zu holen und sie tagsüber in die Schule zu bringen, wo sie hingehören.

"Mir war klar, dass sie für den Fußball lebten und davon träumten... also konzentrierte ich mich darauf, und das war alles, worum ich mich kümmerte."

Während David Beckhams Besuch in Sierra Leone als UNICEF-Botschafter im Jahr 2008 sah Johansen die Möglichkeit, Träume in die Realität umzusetzen.

"David Beckham kommt nach Sierra Leone, und die Jungs treffen ihn im FC Johansen-Trikot mit der Nummer sieben, Beckham, das war für uns eine tolle Zeit.

"Die Kinder waren fantastisch, und dann wurde mir klar: Weißt du was? Das ist so mächtig, wir könnten unsere Geschichte tatsächlich auf eine große Art und Weise ändern.

Der F.C. Johansen stieg in die zweite Liga des Landes auf und reiste ins Ausland, um an internationalen Turnieren wie dem Schweizer U16-Pokal teilzunehmen, den er 2011 im Finale gegen Liverpool gewann.

In der Heimat schaffte der Verein den Aufstieg in die nationale Premier League, und die Spieler wurden zu Probetrainings bei den englischen Spitzenklubs Chelsea, Liverpool und Manchester City eingeladen.

"Es wurde eine große Realität", sagt Johansen. "Und ich glaube, das war der Zeitpunkt, an dem mir klar wurde, dass ich durch den Fußball etwas wirklich Großes für mein Land erreichen kann.

Federn rupfen

2013 kandidierte Johansen bei den Präsidentschaftswahlen des Fußballverbands von Sierra Leone. Sie gibt heute gerne zu, dass es ein Trick war, um die Männer in der Branche zu verärgern, aber nachdem ein von der FIFA unterstütztes Komitee alle ihre Konkurrenten disqualifiziert hatte - zwei wegen Verbindungen zur Glücksspielindustrie und einen wegen Nichterfüllung einer Wohnsitzauflage - gewann sie ohne Gegenkandidaten.

Rückblickend räumt sie ein, dass sie nicht über ausreichende Kenntnisse für das Amt verfügte, da sie in ihren Augen lediglich ein humanitäres Projekt geleitet hatte. Aber selbst ein erfahrener Verwalter hätte angesichts der Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert war, Schwierigkeiten gehabt.

"Meine Amtszeit war geprägt von allen möglichen Situationen und Herausforderungen", räumt Johansen ein.

"Ebola war eine große Herausforderung, die uns mehr als zwei Jahre lang zurückgeworfen hat."

In der Zwischenzeit stieß sie in der Hierarchie des sierraleonischen Fußballs auf Widerstand, da sie sich mit der Vorstellung, dass eine Frau die Leitung übernimmt, nicht anfreunden konnte.

Johansen, die sich für eine verantwortungsvolle Führung des Fußballs einsetzt, sagt, dass die Leute in der "Fußballfamilie" gegen sie waren, weil sie nicht wollten, dass der Fußball regierbar ist.

"Meine Idee, Integrität in den Fußball zu bringen", sagt sie. "Meine Vorstellung von Wachstum und Entwicklung passt nicht zu ihren Vorstellungen. Es ist traurig, denn wir unterscheiden uns nicht von anderen Ländern, die die gleichen Probleme haben.

"Ich denke, es kommt der Zeitpunkt, an dem man einen Schlussstrich ziehen und das Land an die erste Stelle setzen muss. Vielleicht magst du Isha nicht. Isha mag vielleicht die andere Seite nicht mögen. Aber wenn es eine Formel gibt, die für die Entwicklung eines Landes funktioniert, dann sollten wir uns an diese Formel halten.

"In meinem Land haben wir 30, 40 Jahre lang eine rückläufige Entwicklung in Sachen Fußball und Wachstum erlebt. Wir sind nicht da, wo wir sein sollten. Vergessen Sie all die anderen Probleme wie Ebola oder Überschwemmungen oder was auch immer. Wir als Fußballfamilie waren nicht in der Lage zu wachsen und das zu erreichen, was wir hätten erreichen sollen, einfach wegen der internen Streitigkeiten."

Die Meinungsverschiedenheiten traten 2016 zutage, als Johansen sowie ihre Vizepräsidentin und Generalsekretärin unter Korruptionsverdacht verhaftet wurden.

In einem langwierigen juristischen und politischen Verfahren weigerte sich der Weltfußballverband FIFA, die mit der Verurteilung einhergehende Amtsenthebung zu akzeptieren, und suspendierte Sierra Leone vom Weltfußball mit der Begründung der Einmischung der Regierung.

Erst nachdem Johansen in allen Anklagepunkten freigesprochen und als SLFA-Präsidentin wieder eingesetzt worden war, wurde die Suspendierung aufgehoben.

"Es war eine sehr einsame und beängstigende Zeit", erinnert sich Johansen an ihre Verhaftung und Inhaftierung, als sie sich in einem schlechten Gesundheitszustand befand, während ihr Mann und ihr Sohn außer Landes waren.

"Es gab auch andere sehr beängstigende Momente, wissen Sie, mit den Panikattacken und den Einlieferungen ins Krankenhaus, wo ich wirklich dachte, ich würde sterben.

"Aber sehen Sie, das sind Momente und Dinge, die mir als Lektion dienen, eine Lektion, stärker zu sein.

Ich bin Risiken eingegangen

Durch ihre britische Schulbildung und ihren Ehemann, den norwegischen Konsul Arne Birger Johansen, wurde Isha Johansen von den Medien in Sierra Leone bisweilen in ein negatives Licht gerückt, als sei sie nicht repräsentativ für ihr Land und ihr Volk.

"Dies ist ein armes Land, das Bildungsniveau ist nicht sehr hoch, und die Medien sind sehr mächtig", erklärt sie. "Man hat mich als elitär dargestellt. Man hat mich als zu europäisch dargestellt oder was auch immer.

"Aber Tatsache ist, dass ich eine afrikanische Frau bin. Ich stamme aus Sierra Leone. Ich wurde in Sierra Leone geboren und lebe in Sierra Leone. Und trotz all der Probleme, Ebola und so weiter, bin ich in Sierra Leone geblieben.

"Ich bin für mein Volk, mit meinem Volk, mit meinen Spielern, mit den jungen Leuten Risiken eingegangen, und es ist mir nie in den Sinn gekommen, woanders als in meinem Land zu sein."

Sie behauptet, dass ihre Widerstandsfähigkeit darauf zurückzuführen ist, dass sie mit Brüdern in einer Welt aufgewachsen ist, in der eine Frau um ihren Platz kämpfen muss.

"Man weiß, dass man als Mädchen nicht mit den Jungs Fußball spielen kann", sagt sie.

"Du wirst nicht da sein, wo wir sind. Du gehst nicht mit uns in die Nachtclubs. Du bist nicht, du bist nicht, du kannst nicht, und ich war immer ich kann, ich kann und ich werde.

Diese Hartnäckigkeit hat Johansen mit ihrer Wahl in den FIFA-Rat an die Spitze des Weltfußballs gebracht.

"Unsere Geschichte ist anders, unsere Zeit ist jetzt", sagt Johansen. "Wenn man davon träumt, kann man es schaffen, und trotz der Herausforderungen und trotz unserer kulturellen Gegebenheiten, die es Frauen nicht ermöglichen, das Niveau zu erreichen, das sie erreichen wollen, können sie es tatsächlich schaffen.

"Man hat mir gesagt, ich sei eine Inspiration, und ich glaube, das bin ich auch, denn ich bin der lebende Beweis dafür, dass man es tatsächlich schaffen kann, wenn man fest daran glaubt.

Kontroverse

Obwohl Johansen die Unterstützung der FIFA genießt, ist sie in Sierra Leone nach wie vor ein Blitzableiter für Kritik.

Der langjährige Kapitän der Nationalmannschaft von Sierra Leone, Mohamed Kallon, kandidierte 2013 ebenfalls für die Präsidentschaft und hat sich seitdem öffentlich mit Johansen gestritten, was von allen Parteien mit Hilfe des Ministeriums für öffentliche Angelegenheiten gütlich beigelegt wurde.

Einheimischer Ligafußball war in Sierra Leone in den letzten zehn Jahren eine Rarität.

"Ich glaube nicht, dass wir in den letzten acht Jahren eine komplette Liga gespielt haben", sagt der ehemalige Stürmer von Inter Mailand und Monaco, der wie Johansen einen gleichnamigen Fußballverein in Sierra Leone besitzt.

Weitere Kritik kann laut Kallon auf allen Ebenen des Sports geübt werden, in Bereichen, für die normalerweise der Fußballverband des Landes zuständig ist.

"Die Entwicklung des Fußballs in Sierra Leone lässt nichts Gutes erahnen. Frauenfußball wird im ganzen Land nicht gespielt, Jugendfußball gibt es im ganzen Land nicht.

"Ich denke, wir sind nirgendwo. Wir müssen einfach bei Null anfangen, eine bessere Grundlage schaffen, die Infrastruktur im Land aufbauen, dann können wir auch Fußballer entwickeln."

Johansen hält dieser Kritik entgegen, dass Sierra Leone das erste afrikanische Land ist, das die gleiche Bezahlung für seine Männer- und Frauenmannschaften eingeführt hat.

Während Kallon die Art und Weise, wie der Fussball in Sierra Leone geführt wird, klar verurteilt, steht er Johansens Wahl in den FIFA-Rat positiv gegenüber und räumt ein, dass sie in ihrer Amtszeit mit noch nie dagewesenen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte.

"Ich persönlich habe mich gefreut, dass sie eines der wichtigsten Ämter in der FIFA übernommen hat", sagte er. "Ich denke, es ist gut für Sierra Leone. Es ist gut für Afrika, dass Frauen in diese Positionen kommen und ihre Länder verteidigen können.

"Ich habe 18 Jahre lang für die Nationalmannschaft von Sierra Leone gespielt ... Ich weiß, dass wir in der FIFA und in der CAF keine Stimme haben und nicht vertreten sind. Deshalb finde ich es fantastisch, dass jemand aus Sierra Leone Teil des FIFA-Rates sein darf.

Das Narrativ ändern

In den acht Jahren, in denen Johansen Präsidentin des sierraleonischen Fußballverbands ist, haben keine Wahlen stattgefunden, und sie gibt zu, dass dies ein ungewöhnlich langer Zeitraum ist.

Laut Johansen sind jedoch bald Verbandswahlen fällig, deren Ausbleiben auf das "dysfunktionale Verhalten unseres Verbandes und all die Eingriffe in das Mandat" sowie auf erhebliche Gesundheitsrisiken wie Ebola und die Pandemie zurückzuführen ist.

Bei der FIFA freut sich Johansen auf eine enge Zusammenarbeit mit Präsident Gianni Infantino. Sie lobt dessen Leidenschaft für Afrika und seine Vision für den Sport auf globaler Ebene, die sie teilt.

Auch Infantino steht in der Kritik, weil er vor kurzem einem Verbündeten, Patrice Motsepe, geholfen hat, das Spitzenamt im afrikanischen Fußball als CAF-Präsident zu gewinnen.

"Es ist eine Tatsache, dass die FIFA mir während dieser ganzen Zeit zur Seite gestanden hat", räumt Johansen ein. "Nicht, weil ich das schönere Geschlecht bin oder ein schwächeres Wesen oder irgendetwas anderes als die Tatsache, dass ich 2013 mit einer Agenda antrat...

"Es ging darum, die Korruption zu bekämpfen, das Narrativ zu ändern, Disziplin einzuflößen und die Loyalität gegenüber dem, was immer es war, zu festigen. Ich wollte sie bekämpfen und einen saubereren, besseren, gesünderen Fußball schaffen. Das sehe ich auch bei Gianni Infantino.

"Er kam mit einer Agenda für Veränderungen und einer Menge Herausforderungen. Wir haben also gemeinsame Visionen. Deshalb glaube ich, dass er meinen Kampf unterstützt hat. Er hat daran geglaubt, und ich glaube an seinen Kampf, und das FIFA-Team, ich glaube fest daran, und wir werden alle zusammen kämpfen, um dieses Narrativ zu ändern und dem Fußball eine lautere Stimme für das Gute zu geben.

Zur Zukunft des afrikanischen Fußballs anlässlich der Wahl von Motsepe sagte der FIFA-Präsident: "Ich habe es bereits gesagt und ich sage es noch einmal. Wir müssen aufhören zu sagen, dass es notwendig ist, den afrikanischen Fußball zu entwickeln. Es geht darum, ihn an die Spitze des Weltfußballs zu bringen".

Infantino und Motsepe werden am 5. Mai Sierra Leone besuchen. Es ist das erste Mal, dass die amtierenden Präsidenten der FIFA und der CAF das afrikanische Land zur gleichen Zeit besuchen.

