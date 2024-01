Dreck, Gefahr und große, große Luft: Willkommen bei Red Bull Imagination

Die schwindelerregendsten Rampen weichen den schärfsten Kurven, eine riesige Werbetafel ragt über eine riesige Berme, während ein Frachtcontainer als Absprungrampe für die unwahrscheinlichsten Sprünge dient.

Wenn das alles wie ein Hirngespinst klingt, liegt das daran, dass diese Strecke so entstanden ist: die Red Bull Imagination, ein kompromissloser Höhenflug direkt aus dem Kopf des Dirt-Bike-Stars Tyler Bereman, der die Grenzen der besten Fahrer der Welt austesten soll.

Alles in meinem Kopf

"Ich habe alles in meinem Kopf", sagt der 30-Jährige gegenüber CNN Sport und grinst unter seinem blonden Haarschopf und der Baseballkappe hervor. "Wir haben mit nichts angefangen, nur mit einem Hügel."

Ein siebenköpfiges Team arbeitete drei Wochen lang mit Traktoren und Erdbewegungsmaschinen, um den ersten Imagination-Parcours im Jahr 2020 zu errichten. Auf Beremans Anweisung hin hatten die Erbauer die Freiheit, alles zu bauen, was sie wollten, "und sich dabei an anderen Action-Sportarten zu orientieren", erklärt er.

Der Kalifornier fährt Motorrad, seit er kaum mehr als ein Kleinkind war, und diese Variante des Sports hat er mitgestaltet.

"Ich bin mit Motorradrennen aufgewachsen, bin Supercross- und Motocross-Rennen in Stadien gefahren und habe mich dann zu sehr verletzt, so dass ich diese Sportart aufgeben musste", erklärt er. "Beim Motocross gibt es natürlich auch Freestyle, wo sie Flips und Tricks und all das Zeug machen, und ich bin irgendwie zwischen diese beiden Genres gefallen. Letztendlich ist es das, was ich Freeriding nennen würde."

Wie Backcountry-Snowboarding

Sowohl beim Snowboarden als auch beim Skaten gibt es Parallelen, auf die sich Bereman in seiner Karriere konzentriert hat. "Die größte Parallele, die ich ziehen kann, ist, dass es Contest-Snowboarden und Backcountry-Snowboarden gibt, also das Fahren im Pulverschnee und auf den Hügeln, und dasselbe gilt für Street-Skaten, es gibt Contest-Skaten und dann gibt es Street-Skaten, wo die Leute einfach auf der Straße sind und filmen."

Für Bereman geht es beim Freeriden vor allem um die reine Freiheit des Fahrens. "Es geht darum, unsere eigene Ausdrucksform durch unsere Dirtbikes zu haben und einfach da rauszugehen und Spaß zu haben, Sprünge zu finden und letztendlich einfach frei auf dem Dirtbike zu sein."

Die Red Bull Imagination-Events treiben dies auf die Spitze. Nach dem Erfolg des Debüts von 2020 versammelten sich neun Fahrer in Fort Scott, Kansas, für den Nachfolger 2021 - wo Beremans Gedanken die Strecke in noch wildere Gefilde führten.

"Wir hatten irgendwie keine Zeit mehr, alles zu bauen, was wir [2020] wollten, also blieb die Strecke nach dem ersten Jahr ein Jahr lang unangetastet. Das Ziel für das zweite Jahr war es, zurückzukommen und einfach immer neue Optionen und Optionen und Optionen zu allen Sprüngen hinzuzufügen, um mehr oder weniger einen Dirt-Skatepark zu schaffen."

Viel größer als ich dachte

Ein Fahrer, der zurückkehrte, um noch mehr zu erleben, war Ryan Sipes, eine Flat-Track- und Supercross-Legende und 2019 Weltmeister im International Six Days Enduro.

"Ich dachte, ich wüsste, was mich erwartet, aber als wir 2020 dort ankamen, dachte ich: 'Wow, das ist so groß, viel größer als alles, was ich je gesehen habe'", erzählt der 37-jährige Sipes gegenüber CNN Sport. "Als ich dieses Jahr ankam, dachte ich: 'Wir wissen bereits, wie groß es war, wie viel größer kann es noch werden?' Nun, es wurde viel größer, als ich dachte, dass wir es schaffen könnten."

Sipes sagt, dass ihn die Aussicht, etwas Neues auszuprobieren, zu dem Imagination-Event hingezogen hat. "Ich fahre schon mein ganzes Leben lang, seit ich drei Jahre alt bin, und etwas Neues zu lernen und gleichzeitig mit den Besten der Welt zu konkurrieren, ist einfach eine coole Herausforderung für mich, die ich annehmen kann, um herauszufinden, wie das geht.

Aber da seine Fähigkeiten näher am Boden liegen, gibt er zu, dass er sich Sorgen macht, ob er mit den Fahrern mithalten kann, die an außergewöhnliche Tricks und Sprünge gewöhnt sind.

"Ich kann nicht die Tricks machen, die sie können, ich kann keinen Backflip, ich kann nicht einmal die Peitschen so werfen wie sie", lächelt der Veteran. "Ich habe einfach versucht, die coolste Linie zu fahren, die ich konnte.

"Letztes Jahr war die Strecke eine Strecke, auf der es hieß: 'Hey, du fährst irgendwie in diese Richtung', und man konnte sie ein bisschen variieren, aber es war irgendwie so, dass man in diese Richtung fahren sollte", fährt er fort. "Dieses Jahr gab es nichts davon, es war eher so: 'Es gibt ein paar Sprünge und ein paar Kurven, finde es einfach heraus und mach dein eigenes Ding'."

Große Sprünge bringen hohe Einsätze

Je höher die Rampen und Features der Strecke wurden, desto mehr stand für die Fahrer auf dem Spiel, und Bereman gibt zu, dass er vor allem an die Sicherheit dachte.

"Wenn es um Kreativität geht, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, aber am Ende des Tages steht bei dieser Kreativität die Sicherheit an erster Stelle", sagt er. "Letztendlich ist das, was wir tun, keineswegs sicher, also war es das Wichtigste, es so sicher wie möglich zu machen, aber natürlich auch neue Features und Dinge zu schaffen, die man noch nie zuvor gesehen hat."

Sipes sorgte bei seinen Fahrerkollegen für den größten Schreckmoment, als sein Motorrad auf mysteriöse Weise mitten in der Luft abgewürgt wurde und er gezwungen war, mitten im Sprung abzuspringen und auf den Boden zu stürzen, während seine Maschine gefährlich nah hinter ihm lag.

"Die Sprünge sind so groß, und es geht nicht nur um die Distanz, sondern auch um die Höhe, die man bei diesen Sprüngen erreicht", erklärt Sipes. "Ich würde sagen, dass ich bei diesem Sprung wahrscheinlich 35 Fuß über dem Boden war, also ist das ein langer Weg, um zu fallen... es ist wirklich weit oben, selbst wenn man aus dieser Höhe ins Wasser springt, ist das ziemlich beängstigend.

"In diesem Moment hat man eine halbe Sekunde Zeit, um sich zu überlegen, ob man es aushält oder springt - und es ist nicht immer am besten zu springen, oft ist es am besten, sich festzuhalten - aber in diesem Fall dachte ich: 'Dieses Motorrad wird mich einfach umhauen, wenn ich nicht ausweiche.'"

Wie durch ein Wunder kam er weitgehend unversehrt davon. "Ich war sehr sauer und ehrlich gesagt ziemlich erschrocken, aber wir hatten immer noch einen Wettkampftag, also musste ich wieder aufsteigen und losfahren."

Es ist eine Reklametafel, sie ist 15 Fuß über dem Boden.

Zu den wilderen Teilen der Strecke gehörte eine Reklametafel, die von den Fahrern als vertikaler Berührungspunkt in der Luft genutzt wurde. "Die Fahrt mit der Wand war eine der verrücktesten Sachen. Es handelt sich um eine Werbetafel, die 15 Fuß über dem Boden schwebt, 15 Fuß hoch ist und dann 25 Fuß lang", erinnert sich Bereman. "Das war ziemlich beängstigend, denn so etwas machen wir nicht jeden Tag.

Sipes war voller Bewunderung für Beremans Fähigkeiten. "Er ist einer der talentiertesten Kerle, die ich je auf einem Motorrad gesehen habe, und ein Teil davon ist seine Fähigkeit, zu beurteilen, wie schnell er etwas treffen muss, wenn er es noch nie zuvor getroffen hat", lächelt er mit großen Augen.

"Bei vielen dieser Sprünge gibt es keinen halben Weg, entweder ganz durchfahren oder gar nicht erst drüberrollen, und seine Fähigkeit zu sagen: 'Ich denke, ich fahre im zweiten Gang und mit dreiviertel Gas', und er schafft es, und es ist erstaunlich, das zu beobachten."

Das Red Bull Imagination Event war ein Wettbewerb, bei dem die Fahrer von einer zuschauenden Jury nach ihrem Stil beurteilt wurden. Am Ende wurde Axell Hodges zum Sieger gekürt, gefolgt von seinem X-Games-Kollegen Colby Raha und Bereman selbst auf dem dritten Platz. Aber obwohl der Wettbewerb wichtig war, schien der Konsens auf eine andere Art von Atmosphäre hinzudeuten.

"Die Stimmung war fantastisch", grinst Bereman. "Wenn es um Rennen oder Freestyle geht, wird man fast dazu gezüchtet, seine Konkurrenten zu schlagen; beim Freeriden stecken wir alle irgendwie zusammen in der Sache, und wir nähren uns gegenseitig."

"Es war die spaßigste Woche, die ich je auf einem Dirt Bike hatte", stimmt Sipes zu. "Ich fahre schon mein ganzes Leben lang und habe schon einige wirklich coole Sachen gemacht, aber das hier übertrifft alles, was Spaß macht."

Bereman seinerseits denkt bereits an die Veranstaltung im nächsten Jahr. "Dies ist eine neue Bahn in unserem Sport", sagt er. "Wir lernen jedes Jahr dazu und nehmen die Dinge, die wir gelernt haben und die wir besser machen können, mit und versuchen, sie im nächsten Jahr umzusetzen.

"Wenn alles gut läuft, können wir hoffentlich mit 3.0 zurückkommen und weiter aufbauen."

Quelle: edition.cnn.com