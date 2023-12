Djokovic will Brady nacheifern und bis in seine 40er Jahre weiterspielen

Quarterback Brady spielte 23 Jahre lang in der National Football League und gewann mit den New England Patriots und den Tampa Bay Buccaneers sieben Super Bowls, bevor er Anfang des Jahres im Alter von 45 Jahren endgültig aufhörte.

Der Weltranglistenerste Djokovic, der sich mit einem Testspiel gegen Carlos Alcaraz am Mittwoch in Riad auf den Beginn seiner 22. Saison als Profi vorbereitet, sagte, er habe bereits viel von Brady gelernt.

"Tom Brady ist ein großartiges Beispiel für einen Champion in seinem Sport und jemand, der eine so große Karriere und Langlebigkeit hatte", sagte der 24-fache Grand-Slam-Champion vor Reportern in der saudischen Hauptstadt.

"Er hat viele Stunden und viel Zeit in die Selbstfürsorge, in die Erholung und in die Sicherstellung investiert, dass jeder Aspekt seines Körpers und seines Geistes abgedeckt ist, damit er eine lange und erfolgreiche Karriere haben kann.

"Ich kenne ihn persönlich und habe viel von ihm gelernt, von seinem Beispiel, und hoffentlich kann ich eine Karriere haben, die bis 40 geht oder vielleicht sogar darüber hinaus - mal sehen."

Brady saß im Juni in Roland Garros in Djokovics Box und sah zu, wie sein Freund die French Open gewann, eine von drei Grand-Slam-Trophäen, die der Serbe 2023 zusammen mit den Titeln bei den Australian und den U.S. Open holte.

"Ich fühle mich im Moment in meinem Körper sehr wohl und ich habe wirklich gutes Tennis gespielt", fügte Djokovic hinzu.

"2023 war eine der besten Saisons, die ich je gespielt habe, und warum sollte man aufhören, wenn man immer noch gut spielt? Ich werde also weitermachen und (jedes) Jahr nehmen, eins nach dem anderen, und sehen, wie weit ich komme."

Alcaraz schlug den Serben in einem Fünf-Satz-Krimi, um den zweiten Grand-Slam-Titel in diesem Jahr in Wimbledon zu gewinnen, und Djokovic begrüßte den Aufstieg des 20-jährigen Spaniers, zumal Roger Federer sich zurückgezogen hat und Rafa Nadal in seine letzte Saison geht.

"Unsere Ära neigt sich dem Ende zu, aber Alcaraz ist auf dem Vormarsch, was großartig ist, und ich war sehr froh, dass ich dieses Jahr vier sehr gute Matches mit ihm hatte", sagte Djokovic.

"Jedes Match hat viel Aufmerksamkeit erregt, wir hatten viele tolle Highlights und das ist gut, das ist gut für unseren Sport."

Djokovic wird seine letzten Vorbereitungen für einen 11. Australian Open-Titel treffen, indem er sein Land in der ersten Woche des neuen Jahres beim United Cup in Perth und Sydney vertritt.

