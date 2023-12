Djokovic gibt zu, dass er sich nach dem positiven Covid-Test nicht sofort isoliert hat, da Australien mögliche Unstimmigkeiten bei den Tests untersucht

In einer in den sozialen Medien veröffentlichten Erklärung entschuldigte er sich auch für eine offenbar falsche Reiseerklärung, die von einem Mitglied seines Betreuungspersonals aufgrund eines "menschlichen Versehens" in seinem Namen abgegeben worden war.

Djokovic fügte hinzu, dass er eine "Fehlentscheidung" getroffen habe, als er nach seinem positiven Test ein Interview und ein Fotoshooting mit einer französischen Sportzeitung gab.

Der Journalist und der Fotograf, die für L'Equipe arbeiteten, wurden nicht darüber informiert, dass Djokovic vor, während oder nach dem Interview mit dem Tennisstar in Belgrad Covid-positiv war, berichtete die französische Sportzeitung am Mittwoch.

Unterdessen untersuchen Beamte der Australian Border Force (ABF) mögliche Ungereimtheiten in Dokumenten im Zusammenhang mit Djokovics PCR-Ergebnis vom Dezember sowie die Bewegungen des Tennisspielers in den Tagen, nachdem er in Serbien positiv auf Covid-19 getestet wurde, so eine Quelle mit Kenntnis der Untersuchung gegenüber CNN am Mittwoch.

Die Australian Border Force (ABF) hat noch nicht entschieden, ob diese Fragen die Gültigkeit von Djokovics aktuellem australischem Visum beeinflussen könnten, sagte die Quelle.

Am Dienstag berichtete das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel über mögliche Unstimmigkeiten in den digitalen Daten, die Djokovics PCR-Tests beigefügt waren. Die PCR-Testdokumente wurden von Djokovics Anwälten bei Gericht eingereicht und im Internet veröffentlicht.

Positive und negative Ergebnisse desselben PCR-Tests tauchten auf, als der Spiegel über einen beigefügten QR-Code rückwirkend auf die Ergebnisse zugriff, berichtete das Blatt.

Auch ein CNN-Mitarbeiter und mehrere Internetnutzer berichteten, dass das gleiche Problem aufgetreten sei. Es gab keine Hinweise darauf, was die Diskrepanz verursacht haben könnte.

Die von CNN am Mittwoch durchgeführten Tests ergaben nur ein positives Ergebnis, was mit den bei Gericht eingereichten Dokumenten übereinstimmt.

Ich möchte gegen die anhaltenden Fehlinformationen vorgehen".

Djokovic ist in eine Kontroverse verwickelt, seit er letzte Woche in Australien wegen eines Streits um ein Visum und eine Impfung festgehalten wurde.

Bei seiner Ankunft in Melbourne in der vergangenen Woche wurde sein Visum annulliert, weil er ohne eine gültige Befreiung von der Impfpflicht für alle Einreisenden eingereist war - doch am Montag gewann er den Rechtsstreit , indem ein Richter entschied, dass er bleiben darf.

Dennoch bleiben Fragen zu Djokovics Verhalten bestehen - insbesondere zu seiner positiven Covid-Diagnose im letzten Monat vor seiner Ankunft in Melbourne und zu den öffentlichen Veranstaltungen, an denen er zu dieser Zeit teilnahm.

"Ich möchte mich zu den anhaltenden Fehlinformationen über meine Aktivitäten und meine Teilnahme an Veranstaltungen im Dezember im Vorfeld meines positiven PCR-Covid-Testergebnisses äußern", sagte er in der Erklärung.

"Dies sind Fehlinformationen, die korrigiert werden müssen, vor allem um die allgemeine Besorgnis in der Gesellschaft über meine Anwesenheit in Australien zu lindern und um Dinge anzusprechen, die für meine Familie sehr verletzend und beunruhigend sind.

"Ich möchte betonen, dass ich mich sehr bemüht habe, die Sicherheit aller zu gewährleisten und meine Testverpflichtungen einzuhalten."

Djokovic sagte, er habe am 14. Dezember an einem Basketballspiel in Serbiens Hauptstadt Belgrad teilgenommen, bei dem viele Menschen anschließend positiv getestet wurden. Er zeigte keine Symptome, ließ sich aber am 16. Dezember testen.

Am 17. Dezember, bevor er das offizielle Testergebnis erhielt, machte er einen Schnelltest, der negativ ausfiel, und nahm an einer Jugend-Tennispreisverleihung teil - nach der er das offizielle positive Ergebnis erhielt, wie es in der Erklärung heißt.

Am darauffolgenden Tag, dem 18. Dezember, gab er ein Medieninterview und ein Fotoshooting mit der französischen Sportzeitung L'Equipe und sagte, er habe dies getan, weil "ich den Journalisten nicht enttäuschen wollte". Mit Ausnahme des Fotoshootings habe er sich sozial distanziert und eine Maske getragen, fügte er hinzu.

"Ich bin zwar nach dem Interview nach Hause gegangen, um mich für die erforderliche Zeit zu isolieren, aber wenn ich darüber nachdenke, war das eine Fehleinschätzung und ich akzeptiere, dass ich diese Verpflichtung hätte verschieben sollen", sagte er.

L'Equipe-Interview

Laut dem Bericht von L'Equipe vom Mittwoch berichteten der Journalist Franck Ramella und der Fotograf Etienne Garnier, Djokovic scheine "gesund" zu sein, obwohl sich später herausstellte, dass der Tennisstar am 16. Dezember mit Covid-19 diagnostiziert worden war.

In dem L'Equipe-Artikel heißt es, Ramella sei inzwischen negativ auf Covid-19 getestet worden - der Gesundheitszustand von Garnier wird nicht erwähnt.

Ramella sagte CNN, er sei auf dem Weg nach Melbourne, um über die Australian Open zu berichten.

"33 Minuten lang beantwortete Djokovic die Fragen mit Vertrauen", heißt es in der CNN-Übersetzung des französischen Artikels.

"Wir waren in Sicherheit, standen uns in einem Abstand von fast einem Meter gegenüber und saßen auf gegenüberliegenden Seiten eines langen rechteckigen Tisches. Als Etienne ihn bat, seine Maske während des Interviews für fünf Minuten abzunehmen, weigerte sich Djokovic.

"Dann fand der Fototermin statt. Natürlich nahm der serbische Champion seine Maske ab. Wir wollten nicht, dass er mit halb verdecktem Gesicht posiert.

"Dann folgte er den Anweisungen von Etienne, der maskiert war. Er hielt die Trophäe auf Armeslänge, bewegte sich von einer Position zur anderen, lächelte oder grinste, um zu zeigen, dass er gewonnen hatte. Er hat auch geschrien, um es noch echter zu machen.

Der Artikel wurde nur wenige Stunden vor Djokovics Entschuldigung veröffentlicht, den Interviewtermin wahrgenommen zu haben, obwohl er von seiner positiven PCR-Diagnose aus einem zwei Tage zuvor durchgeführten Test wusste.

Simon Cambers, Co-Präsident der International Tennis Writers Association (ITWA), bezeichnete es als "zutiefst besorgniserregend", dass Djokovic einem Mitglied der Organisation - und dem Rest des L'Equipe-Teams an diesem Tag - nicht mitgeteilt habe, dass er positiv auf Covid-19 getestet worden sei.

"Als Journalisten achten wir sehr darauf, alle geltenden Covid-19-Regeln einzuhalten, und wir würden erwarten, dass alle Spieler dasselbe tun", heißt es in der Erklärung der ITWA weiter.

"Darüber hinaus ist zu beachten, dass Journalisten vollständig geimpft sein müssen, um zu den diesjährigen Australian Open nach Melbourne zu reisen.

Nach Bekanntwerden seines positiven Testergebnisses wurde Djokovic wegen Fotos, die ihn bei den verschiedenen Veranstaltungen zeigen - oft unmaskiert und in der Nähe von Kindern -, stark kritisiert.

Seine Aussage vom Mittwoch, er habe erst am 17. Dezember von seinem positiven Covid-Status erfahren, steht auch im Widerspruch zu den Äußerungen seines Bruders, der am Dienstag auf einer Pressekonferenz erklärte, dass der Spieler am 16. Dezember positiv getestet wurde und sein Ergebnis kannte.

In einem Interview mit dem australischen Sender und CNN-Partner Seven Network sagte Djokovics Mutter am Mittwoch, er habe "wahrscheinlich" nicht gewusst, dass er vor der Teilnahme an den Wettkämpfen positiv getestet worden war.

Sogar die serbischen Behörden, die Djokovic nachdrücklich verteidigt und seine vorübergehende Inhaftierung während der ganzen Tortur verurteilt haben, räumten die Kontroverse ein.

"Es wäre ein klarer Verstoß gegen die Regeln, denn wenn man weiß, dass man positiv ist, müsste man isoliert werden", sagte die serbische Premierministerin Ana Brnabić der BBC, fügte aber hinzu, dass es eine Grauzone gebe, da unklar sei, wann Djokovic seine Ergebnisse erhalten habe.

Reiseerklärung

Djokovic sprach auch die Kontroverse um eine offenbar falsche Reiseerklärung an.

Obwohl er angab, in den 14 Tagen vor seiner Ankunft in Australien nicht gereist zu sein, zeigen ihn Fotos, die in diesem Zeitraum aufgenommen wurden, offenbar sowohl in Spanien als auch in Serbien.

In der Erklärung entschuldigte er sich für die falsche Erklärung und sagte, sie sei "von meinem Unterstützungsteam in meinem Namen" eingereicht worden, und bezeichnete sie als "menschliches Versagen und sicherlich nicht vorsätzlich". Er lehnte jeden weiteren Kommentar ab und fügte lediglich hinzu, dass er hoffe, bei den Australian Open zu spielen und "gegen die besten Spieler der Welt anzutreten".

Laut der Website des australischen Innenministeriums droht auf die Abgabe einer falschen Reiseerklärung eine Höchststrafe von 12 Monaten Gefängnis.

Obwohl der Richter Djokovic freiließ und ihm erlaubte, mit dem Training für das nächste Woche beginnende Turnier zu beginnen , könnte dem Tennisstar immer noch die Abschiebung drohen, da die ABF ebenfalls die Diskrepanz bei der Reiseerklärung untersucht und der Einwanderungsminister immer noch darüber nachdenkt, ob er aus dem Land ausgewiesen werden soll.

"Wie öffentlich bekannt gegeben wurde, prüft Minister Hawke, ob das Visum von Herrn Djokovic gemäß Abschnitt 133C(3) des Migrationsgesetzes aufgehoben werden soll", sagte ein Sprecher von Einwanderungsminister Alex Hawke am Mittwoch.

"Die Anwälte von Herrn Djokovic haben vor kurzem weitere umfangreiche Unterlagen eingereicht, die für die mögliche Annullierung von Herrn Djokovics Visum relevant sein sollen. Dies wird natürlich den Zeitrahmen für eine Entscheidung beeinflussen."

Obwohl der Richter die Annullierung von Djokovics Visum aufgehoben hatte, könnte Hawke immer noch von seiner persönlichen Befugnis Gebrauch machen, es zu widerrufen - was zu einem weiteren juristischen Patt führen könnte.

Angus Watson hat zu diesem Bericht beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com