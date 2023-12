Die von Todd Boehly geführte Gruppe einigt sich auf den Kauf des Chelsea Football Club

Boehly besitzt Anteile an den Los Angeles Dodgers in der MLB, den Los Angeles Lakers in der NBA und den Los Angeles Sparks in der WNBA.

Chelsea teilt mit, dass der Verkauf an ein von Boehly geführtes und von Clearlake Capital unterstütztes Konsortium voraussichtlich noch in diesem Monat abgeschlossen wird, "vorbehaltlich aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen".

Der derzeitige Eigentümer des Klubs ist der russische Oligarch Roman Abramowitsch, gegen den die britische Regierung Sanktionen verhängt und dessen Vermögen eingefroren wurde.

Abramowitsch hatte den Klub Anfang März nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine zum Verkauf angeboten und damals erklärt, dies sei "im besten Interesse des Klubs".

Am Freitag teilte der Klub mit, dass von der Gesamtinvestition 2,5 Milliarden Pfund (3,08 Milliarden Dollar) für den Kauf von Klubanteilen verwendet werden und dieses Geld auf ein eingefrorenes britisches Bankkonto eingezahlt werden soll, "mit der Absicht, es zu 100 % für wohltätige Zwecke zu spenden, wie von Roman Abramowitsch bestätigt."

Der Klub fügte hinzu, dass eine Genehmigung der britischen Regierung erforderlich sei, damit die Erlöse von dem eingefrorenen britischen Bankkonto überwiesen werden können.

Die vorgeschlagenen neuen Eigentümer würden außerdem "1,75 Milliarden Pfund (2,16 Milliarden Dollar) für weitere Investitionen zum Wohle des Vereins bereitstellen". Dazu gehören Investitionen in das Stadion an der Stamford Bridge, die Akademie, das Frauenteam und die Finanzierung der Chelsea Foundation, einer Wohltätigkeitsorganisation des Klubs.

Die Bekanntgabe des Boehly-Deals erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die derzeitige Betriebslizenz des Klubs, die am 31. Mai ausläuft, nur noch gut drei Wochen gültig ist.

Zu den früheren Interessenten gehören der britische Milliardär Jim Ratcliffe, Gruppen um den Miteigentümer der Boston Celtics, Stephen Pagliuca, und den ehemaligen Vorsitzenden von British Airways, Martin Broughton, sowie ein Konsortium um die Eigentümer der Chicago Cubs, die Familie Rickets.

