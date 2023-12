Die verpasste Teilnahme an der Weltmeisterschaft ist es wert, für eine Haarsträhne iranischer Frauen geopfert zu werden

Doch einige iranische Spieler, die sich für das Eröffnungsspiel gegen England am 21. November aufstellen, könnten sich eher unwohl fühlen, wenn sie die Trikolore tragen und ihr Land vertreten.

Vorausgesetzt, diese Spieler werden für das Team ausgewählt, und vorausgesetzt, das Team selbst schafft es überhaupt nach Katar; in den nächsten Wochen besteht für jede Sportorganisation, die die Islamische Republik Iran vertritt, eine erhebliche Unsicherheit.

Seit dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini im September sind die Städte im Iran in Chaos und Gewalt versunken .

Amini starb, nachdem sie von der Sittenpolizei festgenommen worden war, weil sie angeblich ihren vorgeschriebenen Hidschab nicht korrekt getragen hatte, und ihr Schicksal löste einen Frauenaufstand aus, der das ganze Land erfasst hat.

Viele Frauen haben ihre einschränkenden Kopfbedeckungen öffentlich abgelegt, und ihre schwelende Wut scheint nicht abzuflauen.

Es handelt sich um die ernsthafteste Herausforderung für die Stabilität des theokratischen Regimes und wohl auch um die bedeutendste, seit es 1979 an die Macht kam.

Einige haben die Geschehnisse im Iran mit dem Fall der Berliner Mauer verglichen, und während an Straßenecken von Teheran bis Schiraz trotzige Rufe wie "Tod dem Diktator" ertönen, ist das Ziel der Bewegung klar: der Sturz des Obersten Führers des Iran, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, und damit das Ende der Islamischen Republik.

Internet-Blackouts

Die Regierung hat darauf mit einem brutalen Vorgehen reagiert.

Die Revolutionsgarde der Islamischen Republik (IRGC) hat Tausende von Demonstranten verhaftet und gleichzeitig ihre Stimmen zum Schweigen gebracht, indem sie das Internet abschaltete.

Doch trotz der Internetsperren tauchen immer mehr Videos auf, in denen Demonstranten gejagt, erschossen, geschlagen oder gewaltsam zu Boden geworfen werden.

CNN war nicht in der Lage, eine genaue Liste der Opfer zu überprüfen, aber man geht davon aus, dass Dutzende von jungen Menschen getötet wurden.

In den letzten Jahren haben einige der besten Sportler des Landes ihre eigene Position gegen die Regierung vertreten.

Nach der Hinrichtung des Ringers Navid Afkari, der des Mordes an einem Wachmann während des letzten Aufstandes im Jahr 2018 für schuldig befunden und zwei Jahre später in Shiraz gehängt wurde, schloss sich eine Gruppe von Ringern, Karatekas, Judokas und Fußballspielern zu der Kampagne "United for Navid" zusammen.

Afkaris Familie und Unterstützer haben immer behauptet, er sei unschuldig und sein Prozess sei eine Farce gewesen. Jetzt haben sich viele der im Iran verehrten Spitzensportler des Landes inoffiziell mit den Demonstranten zusammengetan, die auf der Straße für ihre Rechte kämpfen.

Der 27-jährige Stürmer Sardar Azmoun schrieb auf seinem Social-Media-Konto während der Vorbereitungen Irans auf die bevorstehende Weltmeisterschaft: "Wegen der Vorschriften für die Nationalmannschaft konnten wir nichts sagen, bevor das Training beendet war."

Er wies darauf hin, dass seine öffentliche Haltung in Opposition zur Regierung ihn einen Platz bei der Weltmeisterschaft kosten könnte, aber er sagt, dass der Verlust eines professionellen Tores für eine gute Sache wäre.

"Das ist es wert, für eine Haarsträhne iranischer Frauen geopfert zu werden", schrieb Azmoun in einer Instagram-Story, "Schämt euch, die ihr Menschen so einfach tötet. Lang leben die iranischen Frauen."

Nachdem er sich geäußert hatte, waren viele skeptisch, ob Azmoun den Iran auf dem Spielfeld vertreten dürfte. Daher war es eine Überraschung, als er in einem internationalen Freundschaftsspiel gegen den Afrikameister Senegal für den Iran spielte , als er eingewechselt wurde und den Ausgleichstreffer köpfte. Gefeiert hat er allerdings nicht.

Wir wissen, dass im Iran alles politisch ist".

Der ehemalige Ringer Sardar Pashaei, der Geschäftsführer der Kampagne "United for Navid", sagt, er sei 2008 gezwungen gewesen, aus dem Iran in die Vereinigten Staaten zu fliehen.

In einem Interview mit CNN überschlug sich seine Stimme vor Rührung, als er voller Stolz von seiner Schwester, einer Menschenrechtsaktivistin, sprach, die seiner Meinung nach verhaftet wurde, weil sie sich den Protesten angeschlossen hatte.

Pashaei glaubt, dass die Stimmung in der Fußballnationalmannschaft gespalten ist zwischen regimetreuen Spielern, die in Katar spielen wollen, und anderen, die nicht länger unter der Flagge eines Regimes spielen wollen, das seine eigene Bevölkerung so rücksichtslos unterdrückt hat.

"Viele Menschen betrachten diese Mannschaft nicht als ihre Nationalmannschaft", erklärt Pashaei. "Für sie ist es die Mannschaft der Islamischen Republik, die die Regierung und nicht das Volk vertritt. Und viele Sportler denken genauso."

Er fügte hinzu, dass Spieler, die mit dem Regime sympathisieren, zu argumentieren versuchen, dass Sport und Politik auf Distanz gehalten werden sollten, aber Pashaei wies diese Meinung zurück: "Wir wissen, dass im Iran alles politisch ist."

Im Namen der Kampagne United for Navid hat Pashaei den Weltfußballverband FIFA schriftlich aufgefordert, den Iran von der Weltmeisterschaft auszuschließen.

Ali Daei hat in 148 Länderspielen 109 Tore für den Iran erzielt.

In seinem Schreiben vom 29. September erinnerte Pashaei die FIFA an Sahar Khodayari, eine junge iranische Frau, die als "Blaues Mädchen" bekannt war und 2019 starb, nachdem ihr der Zutritt zu einem Fußballstadion verweigert worden war, um ein Spiel ihrer Lieblingsmannschaft F.C. Esteghlal zu sehen.

Sie wurde verhaftet und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, zündete sich jedoch vor dem Gericht an und starb später an ihren Verletzungen.

Pashaei erinnerte die FIFA daran, dass sie im Februar alle russischen National- und Vereinsmannschaften wegen der Invasion in der Ukraine "bis auf Weiteres" von ihren Wettbewerben ausgeschlossen hatte, und forderte, dass ähnliche Sanktionen auch gegen den Iran verhängt werden sollten.

"Im Iran werden Demonstranten brutal ermordet und gefoltert, und Frauen werden unterdrückt, indem das Ansehen von Fußball oder das Zeigen von ein paar Haarsträhnen kriminalisiert wird. Das Schweigen der FIFA ist eine Billigung dieser Menschenrechtsverletzungen".

Innerhalb von 24 Stunden forderte eine andere Menschenrechtsgruppe - "Open Stadiums" - die FIFA ebenfalls auf, den Iran zu suspendieren, und erklärte: "Der iranische Fußballverband ist nicht nur ein Komplize der Verbrechen des Regimes, sondern eine direkte Bedrohung für die Sicherheit der weiblichen Fans im Iran und überall dort, wo unsere Nationalmannschaft in der Welt spielt."

Bislang hat die FIFA geschwiegen und auch nicht auf die Anfrage von CNN reagiert.

Avatare in den sozialen Medien

Mehrere iranische Fußballspieler haben diskret ihre Sympathie für die Demonstranten bekundet, indem sie ihre Avatare in den sozialen Medien durch schwarze Hintergründe oder schwarze Umrisse der geografischen Grenzen des Irans ersetzt haben.

Der Mittelfeldspieler von Persepolis F.C., Soroush Rafiei, sprach nach dem jüngsten Vereinsspiel gegen Tractor S.C. über die anhaltenden Proteste und die Kontrolle der Fußballer und sagte, dass er und seine Mannschaftskameraden weder die Energie noch das Interesse hätten, zu reden oder gar Fußball zu spielen.

Mit Blick auf den Kampf des Volkes für die Rechte der Frauen sprach Rafiei den strengen islamischen Kodex des Landes an: "Deine Frau trägt den Hidschab und wir respektieren das, aber wer bist du, dass du mir vorschreiben kannst, wie sich meine Frau kleiden soll?"

Angesichts ihrer Kommentare in den sozialen Medien wird vermutet, dass die ehemaligen Nationalspieler Hamidreza Ali Asgari, Kaveh Rezaei und Hossein Mahini entweder verhaftet oder zum Verhör inhaftiert wurden; CNN war nicht in der Lage, die aus dem Iran kommenden Berichte zu verifizieren.

Die Kampagne "United for Navid" teilte CNN mit, dass dem iranischen Rekordtorschützen Ali Daei der Reisepass abgenommen wurde und der ehemalige Kapitän der Nationalmannschaft Ali Karimi die Regierung mit seiner lautstarken Unterstützung der Demonstranten gegenüber seinen Millionen Instagram-Followern so verärgert hat, dass er der Anstiftung zum Aufruhr beschuldigt wird.

Karimi wohnt in Dubai, aber lokalen Berichten zufolge wurde sein Haus im Iran von der Regierung beschlagnahmt.

Der große Satan

Nicht nur Fußballspieler stellen sich gegen das Regime, auch viele andere Sportler haben beschlossen, dass sie ihr Land nicht mehr mit gutem Gewissen vertreten können.

Der Handballer Sajjad Esteki, die Rugby-Kapitänin der Frauen Fereshteh Sarani, der Fechter Mojtaba Abedini Shourmasti und die Taekwondo-Sportlerin Mahsa Sadeghi sind aus Protest aus ihren Nationalmannschaften ausgetreten.

Der angesehene ehemalige Ringer Rasoul Khadem Azghadi hat seine Unterstützung für alle Athleten zum Ausdruck gebracht, die Maßnahmen ergriffen haben.

"In einer Zeit, in der die Menschen mit Problemen und Protesten konfrontiert sind, sollten wir froh sein, dass unsere nationalen Champions an ihrer Seite stehen", schrieb Azghadi in den sozialen Medien. "Damit nehmen sie die Last der Spannungen von den Schultern dieser Menschen."

Pashaei glaubt, dass die Athleten, die sich zu Wort melden, weniger zu verlieren haben als die Demonstranten, die auf den Straßen mit Kugeln und Schlagstöcken konfrontiert sind.

Während der Aufstand in die dritte Woche geht, bleibt die Lage auf den Straßen Irans höchst unbeständig.

In wenigen Wochen beginnt die Fußballweltmeisterschaft, bei der der Iran in der Gruppe B antreten wird.

Neben dem Eröffnungsspiel gegen England trifft der Iran auch auf Wales und anschließend auf die Vereinigten Staaten, was Erinnerungen an den spannenden 2:1-Sieg gegen einen alten Feind, den "Großen Satan", bei der Weltmeisterschaft 1998 in Lyon weckt.

Unabhängig davon, ob die Spieler mit ihren Regierungen übereinstimmen oder nicht, werden die Mannschaften auf dem Spielfeld wahrscheinlich diametral entgegengesetzte ideologische Ansichten vertreten.

US-Regierungsvertreter haben das, wie sie es nennen, "entsetzliche" Vorgehen gegen die Demonstranten verurteilt, und Außenminister Antony Blinken erklärte, dass der Iran "die Gewalt gegen Frauen beenden muss, die eine grundlegende Freiheit ausüben".

Wenn die beiden Länder am 29. November in Doha aufeinandertreffen, könnte ein Platz in der K.o.-Runde auf dem Spiel stehen, doch die FIFA könnte feststellen, dass sich die Geschichte nicht nur auf das Geschehen auf dem Spielfeld beschränkt.

